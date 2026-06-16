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🔴 Francia - Senegal, dove vederla in TV e in streaming: diretta live, risultato in tempo reale e aggiornamenti Mondiali 2026 • martedì 16 giugno 2026

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16 Giugno 2026

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