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🔴💬✉ Bastoni, le chat dell'inchiesta sulle escort: cosa emerge dalle conversazioni 📅 mercoledì 1 luglio 2026

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1 Luglio 2026

Attualità

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📣 Inchiesta Milano: Bastoni riceve avviso di garanzia, si indaga sulle chat - Blasting News

Inchiesta Milano: Bastoni riceve avviso di garanzia, si indaga sulle chat  Blasting News (leggi di più)

📣 Le chat di Bastoni indagato per prostituzione minorile: «La minorenne vuole stare con te» · LaC News24 - LaC News24

Le chat di Bastoni indagato per prostituzione minorile: «La minorenne vuole stare con te» · LaC News24  LaC News24 (leggi di più)

📰 Alessandro Bastoni e la minorenne, la chat proibita: "Ti vuole chiav***" | Libero Quotidiano.it - Libero Quotidiano

Alessandro Bastoni e la minorenne, la chat proibita: "Ti vuole chiav***" | Libero Quotidiano.it  Libero Quotidiano (leggi di più)

📰 Bastoni indagato nell'inchiesta escort: cosa sappiamo finora. Spuntano le chat - TUTTOmercatoWEB

Bastoni indagato nell'inchiesta escort: cosa sappiamo finora. Spuntano le chat  TUTTOmercatoWEB (leggi di più)

📰 Libero / Bastoni indagato: “Chat determinanti: lista di ‘parole chiave’ tra cui” - MSN

Libero / Bastoni indagato: “Chat determinanti: lista di ‘parole chiave’ tra cui”  MSN (leggi di più)

🏋️ Bastoni, le chat dell'inchiesta e la difesa: “Mai con minorenni” - Tuttosport

Bastoni, le chat dell'inchiesta e la difesa: “Mai con minorenni”  Tuttosport (leggi di più)

📣 Bastoni l’indagine per prostituzione minorile | chat e intercettazioni - Zazoom Social News

Bastoni l’indagine per prostituzione minorile | chat e intercettazioni  Zazoom Social News (leggi di più)

📣 “Ci sono posti per imboscarsi lì?”: le chat compromettenti di Bastoni - violanews.com

“Ci sono posti per imboscarsi lì?”: le chat compromettenti di Bastoni  violanews.com (leggi di più)

🏋️ Bastoni, ecco le chat dell'inchiesta escort. Ora che succede? - eurosport.it

Bastoni, ecco le chat dell'inchiesta escort. Ora che succede?  eurosport.it (leggi di più)

📰 Libero / Bastoni indagato: “Chat determinanti: lista di ‘parole chiave’ tra cui…” - FC Inter 1908

Libero / Bastoni indagato: “Chat determinanti: lista di ‘parole chiave’ tra cui…”  FC Inter 1908 (leggi di più)

📰 Bastoni indagato, interviene il legale: "Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento" - Il Fatto Quotidiano

Bastoni indagato, interviene il legale: "Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento"  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Bastoni, indagine prostituzione minorile: chat della serata - Il Difforme

Bastoni, indagine prostituzione minorile: chat della serata  Il Difforme (leggi di più)

📰 "La minorenne credo che ti vuole": le chat tra il pr e il calciatore Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile - MilanoToday

"La minorenne credo che ti vuole": le chat tra il pr e il calciatore Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile  MilanoToday (leggi di più)

📣 Bastoni le chat dell’inchiesta | La minorenne credo che ti vuole Posti per imboscarsi? Conosco gente che guadagna 1.500 euro al mese ed è più brillante di te - Zazoom Social News

Bastoni le chat dell’inchiesta | La minorenne credo che ti vuole Posti per imboscarsi? Conosco gente che guadagna 1.500 euro al mese ed è più brillante di te  Zazoom Social News (leggi di più)

🏠 Bastoni indagato per prostituzione minorile, spuntano le chat: il sushi, il taxi e la notte a casa con la ragazza - Tribuna.com

Bastoni indagato per prostituzione minorile, spuntano le chat: il sushi, il taxi e la notte a casa con la ragazza  Tribuna.com (leggi di più)

📣🏠 Bastoni le chat dell' inchiesta escort | C' è un posto per imboscarsi? Il sushi il taxi la notte a casa con la minorenne - Zazoom Social News

Bastoni le chat dell' inchiesta escort | C' è un posto per imboscarsi? Il sushi il taxi la notte a casa con la minorenne  Zazoom Social News (leggi di più)

📣 Caso Bastoni le chat che emergono dall' inchiesta | La minorenne ti vuole Tutto ok leone - Zazoom Social News

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📰 Alessandro Bastoni indagato: l’inchiesta su escort e una 17enne - gente.it

Alessandro Bastoni indagato: l’inchiesta su escort e una 17enne  gente.it (leggi di più)

📣 Bastoni indagato nell’inchiesta escort: le chat al centro degli accertamenti - alanews

Bastoni indagato nell’inchiesta escort: le chat al centro degli accertamenti  alanews (leggi di più)

📰 Bastoni, le chat dell'inchiesta sulle escort: «La minorenne si vuole divertire, però oggi sta soft». Il sushi, il taxi e i messaggi in piena notte: «Mi raccomando amico» - Corriere Milano

Bastoni, le chat dell'inchiesta sulle escort: «La minorenne si vuole divertire, però oggi sta soft». Il sushi, il taxi e i messaggi in piena notte: «Mi raccomando amico»  Corriere MilanoCaso Bastoni, le chat che emergono dall'inchiesta: "La minorenne ti vuole", "Tutto ok leone"  SportmediasetBastoni, le chat dell'inchiesta escort: "C'è un posto per imboscarsi?". Il sushi, il taxi, la notte a casa con la minorenne  La Gazzetta dello Sport“Ci sono posti per imbosca... (leggi di più)

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