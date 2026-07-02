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🔴⛅⛈️🌧️ Allerta meteo: forte perturbazione in transito, rischio temporali intensi e grandinate 📅 giovedì 2 luglio 2026

Raccolta di notizie in tempo reale da Google News tramite RSS su tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo stesso dell'articolo, per una visione chiara e immediata.

Pubblicato da
REDAZIONE
2 Luglio 2026

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Grazie all’aggregatore RSS di Google News, questa pagina propone una raccolta di notizie aggiornate in tempo reale su un tema di attualità scelto dalla redazione e indicato nel titolo stesso dell’articolo, offrendo un quadro chiaro e sempre aggiornato.

giovedì 2 luglio 2026
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Notizie principali dal web

giovedì, 2 luglio 2026
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🌦️ Allerta meteo. In via precauzionale chiusi tutti i parchi cittadini - Il Nuovo Torrazzo

Allerta meteo. In via precauzionale chiusi tutti i parchi cittadini  Il Nuovo Torrazzo (leggi di più)

🌦️ Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 6:00 di giovedì 2 luglio alle ore 6:00 di venerdì 3 luglio 2026 - Comune di Napoli

Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 6:00 di giovedì 2 luglio alle ore 6:00 di venerdì 3 luglio 2026  Comune di Napoli (leggi di più)

🌦️ Allerta meteo arancione, chiusi in via precauzionale tutti i parchi cittadini - la provincia di Crema

Allerta meteo arancione, chiusi in via precauzionale tutti i parchi cittadini  la provincia di Crema (leggi di più)

🌦️ Allerta meteo, domani giovedì 2 luglio l’intera Toscana sarà in codice giallo - Greenreport.it

Allerta meteo, domani giovedì 2 luglio l’intera Toscana sarà in codice giallo  Greenreport.it (leggi di più)

🌦️ Maltempo, un’altra allerta meteo nell’Alto Varesotto per temporali e vento forte - Luino Notizie

Maltempo, un’altra allerta meteo nell’Alto Varesotto per temporali e vento forte  Luino Notizie (leggi di più)

🌦️ Allerta meteo in Campania dalle 6 di giovedì 2 luglio per ventiquattr’ore - clarusonline.it

Allerta meteo in Campania dalle 6 di giovedì 2 luglio per ventiquattr’ore  clarusonline.it (leggi di più)

📰 Allerta gialla in Toscana, si estende l’avviso: temporali forti, fino a 50 mm di pioggia in un’ora - La Nazione

Allerta gialla in Toscana, si estende l’avviso: temporali forti, fino a 50 mm di pioggia in un’ora  La Nazione (leggi di più)

📣🌦️ Allerta meteo emessa per il territorio comunale di Grosseto (zona omogenea O3) - Maremma News

Allerta meteo emessa per il territorio comunale di Grosseto (zona omogenea O3)  Maremma News (leggi di più)

🌦️ Temporali violenti, grandine e calo temperature. L’allerta meteo: rischio fenomeni intensi in Emilia-Romagna - Il Resto del Carlino

Temporali violenti, grandine e calo temperature. L’allerta meteo: rischio fenomeni intensi in Emilia-Romagna  Il Resto del Carlino (leggi di più)

📰 Crollo di 15 gradi in pochi minuti, i temporali spazzano via la calura: ma c'è anche la grandine. Diramata l'allerta arancione - CesenaToday

Crollo di 15 gradi in pochi minuti, i temporali spazzano via la calura: ma c'è anche la grandine. Diramata l'allerta arancione  CesenaToday (leggi di più)

📰 Dopo il grande caldo scatta l'allerta arancione per temporali: "Rischio allagamenti, attenzione anche alle mareggiate" - RavennaToday

Dopo il grande caldo scatta l'allerta arancione per temporali: "Rischio allagamenti, attenzione anche alle mareggiate"  RavennaToday (leggi di più)

🌦️ Allerta Meteo per il 1 e 2 luglio - PugliaLive

Allerta Meteo per il 1 e 2 luglio  PugliaLive (leggi di più)

🌦️ Allerta meteo in Campania: temporali dalle 6 di domani per 24 ore - Grandenapoli.it

Allerta meteo in Campania: temporali dalle 6 di domani per 24 ore  Grandenapoli.it (leggi di più)

📰 L'afa lascia il passo alla pioggia: a Bari scatta l'allerta per i temporali - BariToday

L'afa lascia il passo alla pioggia: a Bari scatta l'allerta per i temporali  BariToday (leggi di più)

🌦️ Allerta gialla per temporali anche nel Pescarese per le prossime ore: le previsioni meteo - IlPescara

Allerta gialla per temporali anche nel Pescarese per le prossime ore: le previsioni meteo  IlPescara (leggi di più)

🌦️ Allerta meteo per giovedì 2 luglio: codice arancione per temporali e giallo per lo stato del mare - Comune di Riccione

Allerta meteo per giovedì 2 luglio: codice arancione per temporali e giallo per lo stato del mare  Comune di Riccione (leggi di più)

📰 Luglio inizia nel segno dei temporali: in arrivo pioggia forte, vento e grandine - LeccoToday

Luglio inizia nel segno dei temporali: in arrivo pioggia forte, vento e grandine  LeccoToday (leggi di più)

🌦️ ALLERTA METEO: ‘GIALLA’ PER FORTI TEMPORALI - areacentese.com

ALLERTA METEO: ‘GIALLA’ PER FORTI TEMPORALI  areacentese.com (leggi di più)

🌦️ Allerta meteo arancione 1 e 2 luglio - Comune di Mirano

Allerta meteo arancione 1 e 2 luglio  Comune di Mirano (leggi di più)

🌦️ Allerta meteo gialla a Cagliari: temporali in arrivo, scattano i divieti di sosta a Pirri - CagliariToday

Allerta meteo gialla a Cagliari: temporali in arrivo, scattano i divieti di sosta a Pirri  CagliariToday (leggi di più)

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