Home ARTICOLI 🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi 📅
Categorie: ARTICOLINEWSRASSEGNA STAMPA

🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi 📅 giovedì 2 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
2 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 2 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 2 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 2 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Elezioni Francia, è già polemica sulle date per il voto. A giorni il verdetto sulla candidabilità di Le Pen
    di Martina Castigliani
    Un voto tra i più attesi di sempre e le tensioni pronte a esplodere anche sulla scelta della data per le urne. Mentre una Francia in piena ondata di calore attende la decisione sull’effettiva candidabilità di Marine Le Pen, inizia a scaldarsi anche il clima per le presidenziali. Il consiglio dei ministri infatti, ha annunciato […] L'articolo Elezioni Francia, è già polemica sulle date per il voto. A giorni il verdetto sulla candidabilità di Le Pen proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sinner ancora non convince a pieno: “Queste sfide però mi aiutano a entrare in ritmo”. Le ombre e il prossimo avversario a Wimbledon
    di Giacomo Corsetti
    Dovevano arrivare delle risposte, o almeno delle indicazioni. Sono arrivate solo in parte: Jannik Sinner vince il secondo turno a Wimbledon, prosegue nella sua missione per il bis sull’erba londinese ma ancora non convince a pieno. Dopo il caso dell’eliminazione al Roland Garros, le visite mediche e le incertezze nell’esordio londinese contro Miomir Kecmanovic – […] L'articolo Sinner ancora non convince a pieno: “Queste sfide però mi aiutano a entrare in ritmo”. Le ombre e il prossimo avversario a Wimbledon proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’Italia unico Paese Ue nella top ten della segretezza immobiliare. In testa gli Usa: mercato enorme e poca trasparenza
    di Chiara Brusini
    Italia unico Paese Ue nella top ten mondiale degli Stati che, per dimensioni del mercato immobiliare e livello di opacità garantito agli acquirenti, rappresentano un rischio per il riciclaggio internazionale. Il nuovo Real Estate Secrecy Index di Tax Justice Network, che da anni monitora evasione ed elusione fiscale e misura la segretezza finanziaria delle varie […] L'articolo L’Italia unico Paese Ue nella top ten della segretezza immobiliare. In testa gli Usa: mercato enorme e poca trasparenza proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Antonio Di Pietro candidato sindaco del centrodestra a Milano”: l’idea di Daniela Santanchè
    di Redazione Politica
    Tra tanti candidati, incerti e sussurrati, salta fuori un nuovo nome come papabile nome del centrodestra da spendere per la corsa a Palazzo Marino. È Antonio Di Pietro, uomo simbolo di Mani Pulite, l’ultimo volto che qualcuno vorrebbe come candidato sindaco a Milano. A fare rumore è anche chi lo ha proposto: l’ex ministra del […] L'articolo “Antonio Di Pietro candidato sindaco del centrodestra a Milano”: l’idea di Daniela Santanchè proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Assalto al portavalori, guardia giurata spara: rapinatori fermati dopo la fuga dai carabinieri: il video
    di Redazione Cronaca
    Dopo l’assalto al portavalori, la fuga dura solo pochi minuti. È il momento più concitato della rapina avvenuta a Carovigno, in provincia di Brindisi, dove tre uomini armati sono stati arrestati al termine di un inseguimento che si è sviluppato tra le vie del centro cittadino. Le immagini mostrano le fasi successive al colpo e […] L'articolo Assalto al portavalori, guardia giurata spara: rapinatori fermati dopo la fuga dai carabinieri: il video proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Le crepe nel sistema Putin
    di Daniele Nalbone
    Alla fine Vladimir Putin ha dovuto ammettere che gli attacchi ucraini qualche risultato l’hanno raggiunto. La goccia cinese è riuscita a bucare persino la scorza d’acciaio di un leader maestro […] The post Le crepe nel sistema Putin first appeared on il manifesto.
  • Il governo frena sul Melonellum. Pesano Vannacci e preferenze
    di Jacopo Favi
    A Matteo Salvini possono essere imputati tanti guai. Ma lo slittamento della legge elettorale non può essere solo una responsabilità del suo ministero, forse ha un concorso di colpa ma […] The post Il governo frena sul Melonellum. Pesano Vannacci e preferenze first appeared on il manifesto.
  • In Usa si nasce americani. Trump: «Cambiamo la Carta»
    di Silvia Scipioni
    Il tribunale costituzionale ha tenuto per l’ultimo giorno utile dell’anno giuridico in corso l’annuncio di tre importanti sentenze. La Corte suprema ha rimosso gli ultimi limiti all’influsso di finanziamenti privati […] The post In Usa si nasce americani. Trump: «Cambiamo la Carta» first appeared on il manifesto.
  • Una riforma pensata su misura del prossimo capo dello Stato
    di Silvia Scipioni
    Con il Melonellum, anche in caso di sconfitta alle elezioni politiche del 2027, Giorgia Meloni avrebbe qualche atout da giocarsi nel 2029 al momento di eleggere il presidente della Repubblica, […] The post Una riforma pensata su misura del prossimo capo dello Stato first appeared on il manifesto.
  • «Nessun presidente potrà più attaccare lo ius soli»
    di Jacopo Favi
    Raquel Aldana insegna diritto dell’immigrazione alla University of California Davis. La abbiamo raggiunta al telefono per commentare la decisione della Corte suprema in Trump v. Barbara. Cosa pensa della sentenza? […] The post «Nessun presidente potrà più attaccare lo ius soli» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

Reset

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 2 Luglio 2026

Pubblicato da
REDAZIONE
2 Luglio 2026

Articoli recenti

🔴⛅⛈️🌧️ Allerta meteo: forte perturbazione in transito, rischio temporali intensi e grandinate 📅 giovedì 2 luglio 2026

2 Luglio 2026

🔴📶⚽ DIRETTA LIVE Stati Uniti d'America-Bosnia ed Erzegovina: streaming mondiali di calcio 📅 giovedì 2 luglio 2026

1 Luglio 2026

🔴⚽📶 DIRETTA LIVE Belgio-Senegal: tv streaming, Mondiali di calcio 📅 giovedì 2 luglio 2026

1 Luglio 2026

🔴⚽📺 LIVE Spagna-Austria: diretta tv streaming mondiali di calcio 📅 giovedì 2 luglio 2026

1 Luglio 2026

Il disco in evidenza: L’improbabile piena dell’Oreto, 2026, Dimartino

1 Luglio 2026

⚽💶Calciomercato: trattative in corso e concluse 📅 giovedì 2 luglio 2026

1 Luglio 2026
APK
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video