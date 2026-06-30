Il disco in evidenza: There Near, 2026, Dinosaur Jr.

I Dinosaur Jr. tornano con un nuovo lavoro in studio. La band formata da J Mascis, Lou Barlow e Murph pubblicherà infatti There Near il 28 agosto 2026 per Jagjaguwar. L’annuncio è accompagnato dall’uscita del primo singolo, Several Got Away, già disponibile insieme al videoclip ufficiale.

Il sesto album della nuova fase della band

There Near rappresenta il sesto album in studio inciso dai Dinosaur Jr. negli ultimi vent’anni, periodo che ha segnato una nuova fase della loro attività artistica. Negli anni recenti il gruppo ha pubblicato anche album dal vivo e raccolte. Tuttavia, questo nuovo disco segna il ritorno a un progetto di brani inediti.

La registrazione si è svolta nell’arco di circa un anno attraverso brevi sessioni al Bisquiteen Studio di Amherst. J Mascis si è occupato di chitarra e voce, Lou Barlow di basso e voce, mentre Murph ha suonato la batteria. Inoltre, il musicista locale Ken Mauri ha contribuito con pianoforte e organo.

Il ritorno a un suono ispirato agli esordi

Per questo album J Mascis ha scelto di utilizzare un amplificatore Mesa Boogie MK 1 degli anni Settanta, acquistato di recente. Il musicista ha spiegato di aver cercato un timbro che ricordasse quello ottenuto durante la registrazione del primo album della band.

Secondo Mascis, l’idea è nata anche da un suggerimento spesso attribuito al produttore Rick Rubin: riascoltare il disco d’esordio per recuperarne l’identità sonora. L’amplificatore, già utilizzato da Chris Dixon nelle prime registrazioni del gruppo, gli ha permesso di ritrovare quelle caratteristiche timbriche che cercava da tempo.

Testi nati in modo spontaneo

Parlando della scrittura delle canzoni, J Mascis ha raccontato che il significato dei testi emerge spesso durante il processo creativo. Le parole, ha spiegato, vengono scelte in modo naturale e risentono anche delle letture del momento, senza seguire uno schema prestabilito.

Il musicista ha inoltre osservato che preferisce lasciare spazio all’interpretazione degli ascoltatori. Per questo motivo considera meno stimolante la possibilità di consultare immediatamente i testi sulle piattaforme di streaming.

Il videoclip di Several Got Away

Ad accompagnare il lancio del singolo Several Got Away c’è un videoclip diretto da Guy. Il regista ha spiegato di aver immaginato un video ironico, con un’estetica volutamente artigianale, in linea con la tradizione visiva della band.

L’idea iniziale è nata da un dipinto di Henry Darger, nel quale alcuni bambini vengono minacciati da grandi mani di fuoco sospese. Successivamente il progetto ha incorporato anche richiami al tema del rapimento biblico. Guy ha raccontato di aver realizzato gli effetti visivi in tempi molto ridotti e di essere soddisfatto del risultato finale, sottolineando anche la disponibilità dimostrata dai membri del gruppo durante le riprese.

Uscita fissata per il 28 agosto

Con There Near, i Dinosaur Jr. aggiungono un nuovo capitolo alla loro discografia recente. L’album arriverà il 28 agosto per Jagjaguwar, mentre Several Got Away offre il primo assaggio del progetto e anticipa il ritorno della band con nuovi brani destinati anche alla dimensione dal vivo. (La redazione)