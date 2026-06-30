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📰👮🚨 Attentato a Ranucci, arrestato il commando: pista mafiosa, ora è caccia ai mandanti 📅 martedì 30 giugno 2026

Raccolta di notizie in tempo reale da Google News tramite RSS su tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo stesso dell'articolo, per una visione chiara e immediata.

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30 Giugno 2026

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🏠 Ranucci, soddisfazione per la cattura dei presunti autori della bomba sotto la casa del collega - Ordine Dei Giornalisti - Consiglio Nazionale

Ranucci, soddisfazione per la cattura dei presunti autori della bomba sotto la casa del collega  Ordine Dei Giornalisti - Consiglio Nazionale (leggi di più)

📰 "Facciamo la storia": le intercettazioni sul commando che attaccò Ranucci - Il Fatto Quotidiano

"Facciamo la storia": le intercettazioni sul commando che attaccò Ranucci  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti: hanno agito su commissione - Agorà Estate 30/06/2026 - RaiPlay

Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti: hanno agito su commissione - Agorà Estate 30/06/2026  RaiPlay (leggi di più)

🏠 Bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci, 4 arresti: "Il commando ha agito su commissione" - today.it

Bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci, 4 arresti: "Il commando ha agito su commissione"  today.it (leggi di più)

📰 La Fiat 500 affittata, il sopralluogo, l'esplosione con gelatina da cava e i depistaggi: il commando in azione contro Sigfrido Ranucci - today.it

La Fiat 500 affittata, il sopralluogo, l'esplosione con gelatina da cava e i depistaggi: il commando in azione contro Sigfrido Ranucci  today.it (leggi di più)

📰 Attentato a Ranucci, arrestato il commando: “Agì su commissione e con metodo mafioso”. Ora caccia ai mandanti - Il Fatto Quotidiano

Attentato a Ranucci, arrestato il commando: “Agì su commissione e con metodo mafioso”. Ora caccia ai mandanti  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Attentato a Sigfrido Ranucci, quattro persone arrestate: “Aspettiamo gli sviluppi”. Si punta a risalire ai mandanti - Libero

Attentato a Sigfrido Ranucci, quattro persone arrestate: “Aspettiamo gli sviluppi”. Si punta a risalire ai mandanti  Libero (leggi di più)

📰 Attentato a Sigfrido Ranucci: 4 arresti. «Hanno agito su commissione, con metodo mafioso» - FNSI - Federazione Nazionale Stampa Italiana

Attentato a Sigfrido Ranucci: 4 arresti. «Hanno agito su commissione, con metodo mafioso»  FNSI - Federazione Nazionale Stampa Italiana (leggi di più)

📰 Attentato a Ranucci: tre arrestati sono residenti in Irpinia (Guarda il video) - AVLive

Attentato a Ranucci: tre arrestati sono residenti in Irpinia (Guarda il video)  AVLive (leggi di più)

📰 Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti tra Napoli e Avellino - Quotidiano Nazionale

Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti tra Napoli e Avellino  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Attentato a Sigfrido Ranucci, ecco i nomi dei quattro arrestati - Latina Oggi

Attentato a Sigfrido Ranucci, ecco i nomi dei quattro arrestati  Latina Oggi (leggi di più)

📰 Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci: 4 arresti. "Il commando ha agito su commissione" - il Giornale

Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci: 4 arresti. "Il commando ha agito su commissione"  il Giornale (leggi di più)

📰 Ranucci dopo gli arresti: "Ora bisogna capire se ci sono altri livelli" - Il Fatto Quotidiano

Ranucci dopo gli arresti: "Ora bisogna capire se ci sono altri livelli"  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

🏠 Attentato a Sigrido Ranucci sotto casa, 4 arresti - ildenaro.it

Attentato a Sigrido Ranucci sotto casa, 4 arresti  ildenaro.it (leggi di più)

📰 Attentato a Sigfrido Ranucci, quattro arresti - AGI

Attentato a Sigfrido Ranucci, quattro arresti  AGI (leggi di più)

📰 Attentato a Sigfrido Ranucci, 4 arresti: «Azione su commissione» - Oggi

Attentato a Sigfrido Ranucci, 4 arresti: «Azione su commissione»  Oggi (leggi di più)

📰 Ranucci, grazie agli investigatori, ora capire se ci sono altri livelli - La Gazzetta del Mezzogiorno

Ranucci, grazie agli investigatori, ora capire se ci sono altri livelli  La Gazzetta del Mezzogiorno (leggi di più)

📰 Svolta nell'attentato a Ranucci: arrestato il commando della "gelatina da cava", caccia ai mandanti - Abitare A Roma

Svolta nell'attentato a Ranucci: arrestato il commando della "gelatina da cava", caccia ai mandanti  Abitare A Roma (leggi di più)

📰 Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti tra Napoli e Avellino - L'Unione Sarda.it

Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti tra Napoli e Avellino  L'Unione Sarda.it (leggi di più)

⚖️ Sigfrido Ranucci: “La giustizia non mi ha lasciato solo. Dalla Rai non mi aspetto più nulla” - la Repubblica

Sigfrido Ranucci: “La giustizia non mi ha lasciato solo. Dalla Rai non mi aspetto più nulla”  la Repubblica (leggi di più)

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