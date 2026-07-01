Il disco in evidenza: Cry Baby, 2026, Vince Staples

Vince Staples è tornato con Cry Baby, il suo settimo album in studio. Il disco è uscito il 5 giugno 2026 attraverso Loma Vista Recordings e l’etichetta personale Section Eight Arthouse. Si tratta inoltre del suo primo progetto pubblicato come artista indipendente. L’album prosegue il percorso intrapreso con Dark Times, ma introduce un approccio sonoro diverso. Il lavoro mescola infatti rap politico con elementi rock e punk. Come il precedente disco, anche questa uscita non prevede collaborazioni con altri artisti.

I tre singoli che hanno anticipato l’album

La promozione di Cry Baby è iniziata il 26 aprile 2026 con il singolo Blackberry Marmalade. Il brano è arrivato insieme a un videoclip caratterizzato dalla rappresentazione di una sparatoria di massa. All’inizio del video comparivano il titolo dell’album e una data, dettaglio che ha alimentato le ipotesi dei fan sull’arrivo di un nuovo progetto. Due giorni dopo è arrivato l’annuncio ufficiale dell’album. Successivamente Vince Staples ha pubblicato White Flag il 21 maggio e Cotton il 2 giugno, completando la serie dei tre singoli che hanno accompagnato l’uscita del disco.

Dopo Dark Times, una nuova direzione

Prima di Cry Baby, Vince Staples aveva pubblicato Dark Times il 24 maggio 2024. L’album aveva ottenuto un’accoglienza molto positiva da parte della critica. Nel corso dello stesso anno il rapper lo aveva promosso con i tour Black in America e Black in Europa. Tra il 2024 e il 2025 ha inoltre collaborato con JPEGMafia, Ab-Soul, Joy Crookes e JID in diversi brani. Nello stesso periodo la serie televisiva The Vince Staples Show era stata rinnovata per una seconda stagione, prima della successiva cancellazione annunciata nel gennaio 2026.

L’accoglienza della critica

La critica ha accolto Cry Baby con valutazioni molto favorevoli. L’aggregatore Metacritic gli ha assegnato un punteggio medio di 88 su 100, valore che corrisponde al livello di “acclamazione universale”. Anche Any Decent Music ha espresso un giudizio positivo, con una media di 8 su 10. Le principali recensioni hanno evidenziato aspetti differenti del progetto. NME ha sottolineato come il disco mostri un volto nuovo di Vince Staples, mantenendo centrale la dimensione politica dei testi. Clash ha invece descritto l’album come un netto cambio di direzione rispetto a Dark Times, mettendo in risalto la sua natura coesa e il carattere sovversivo dei contenuti. Anche PopMatters ha apprezzato il lavoro, evidenziando l’equilibrio con cui il rapper affronta temi come le ingiustizie e le tendenze genocidarie presenti nella storia degli Stati Uniti, alternando satira, denuncia e riflessione.

Il tour nordamericano

A sostegno dell’album, Vince Staples partirà per il Cry Baby Tour. La tournée prenderà il via il 19 ottobre 2026 ad Atlanta e si concluderà il 15 novembre a San Francisco. Il tour autunnale rappresenterà la prima occasione per portare dal vivo i brani di Cry Baby, consolidando il percorso iniziato con l’uscita del nuovo album. (La redazione)