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CLAMOROSO REPUBBLICA - BASTONI INDAGATO A MILANO: IPOTESI DI REATO DI PROSTITUZIONE MINORILE napolicalcionews.it (leggi di più)
RAINEWS * SPORT: «CASO ESCORT, ALESSANDRO BASTONI INDAGATO PER PROSTITUZIONE MINORILE agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Bastoni indagato, parla l'avvocato: "Il mio assistito esclude rapporto con una minorenne" TUTTOmercatoWEB (leggi di più)
Bastoni indagato per prostituzione minorile Radio Lombardia (leggi di più)
Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile: le chat che lo inchiodano Fanpage (leggi di più)
Prostituzione minorile, Bastoni indagato ma la 17enne nega il rapporto. Tre calciatori sentiti come testimoni Affaritaliani (leggi di più)
RAINEWS * CRONACA: «ALESSANDRO BASTONI INDAGATO PER PROSTITUZIONE MINORILE agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Inchiesta escort, il calciatore dell'Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile - Quotidiano La Quotidiano la Voce (leggi di più)
FLASH| Inchiesta escort di Milano: avviso di garanzia per Bastoni, è indagato per prostituzione minorile Tribuna.com (leggi di più)
Bastoni indagato per prostituzione minorile: sesso a pagamento con una ragazza di 17 anni Il Corriere del Giorno (leggi di più)
Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile: il difensore dell'Inter ha ricevuto l'Avviso di Garanzia La Voce di Venezia (leggi di più)
Inter, Bastoni indagato. I pm: "Prostituzione minorile". La difesa: "Non ha avuto rapporti con minorenni" La Gazzetta dello SportInter, Bastoni indagato per prostituzione minorile a Milano. Altri 3 calciatori sentiti come testimoni nell'inchiesta sulle escort dei clienti vip Corriere MilanoAlessandro Bastoni indagato a Milano, 'prostituzione minorile' ANSABastoni indagato per prostituzione minorile: il giocatore dell’Inter coinvolto nell’inchiesta escort ... (leggi di più)
Bastoni nei guai: è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano MSN (leggi di più)
La procura di Milano: “Bastoni indagato per prostituzione minorile” La Stampa (leggi di più)
Bastoni indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile: interrogatorio fissato per venerdì Giornale RossoBlu (leggi di più)
Avviso di garanzia per Bastoni: il calciatore indagato per prostituzione minorile MSN (leggi di più)
Bastoni indagato con una minorenne ArtesTV | Giornale (leggi di più)
Escort e calciatori, Bastoni dell’Inter indagato per sesso con una minorenne Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Inchiesta escort, Bastoni indagato per prostituzione minorile il Giornale (leggi di più)
Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile nell’inchiesta sui festini con le escort Il Giorno (leggi di più)
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