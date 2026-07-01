Home NEWS 📅
NEWS

📰 Bastoni, avviso di garanzia al giocatore dell'Inter 📅 mercoledì 1 luglio 2026

Questa pagina raccoglie e aggiorna in tempo reale le notizie provenienti da Google News tramite aggregatore RSS su un tema di attualità scelto dalla redazione.

Pubblicato da
REDAZIONE
1 Luglio 2026

Attualità

In questa pagina raccogliamo in tempo reale le principali notizie sul tema del momento, selezionate attraverso Google News per offrire informazioni sempre immediate. Il nostro obiettivo è garantire notizie attuali, affidabili e facilmente consultabili sull’argomento dell’ultim’ora o del giorno, così da permettere ai lettori di restare sempre aggiornati.

📺 Clicca qui per scoprire le novità della TV
mercoledì, 1 luglio 2026
RSS NEWS AGGREGATOR

⚽📣 CLAMOROSO REPUBBLICA - BASTONI INDAGATO A MILANO: IPOTESI DI REATO DI PROSTITUZIONE MINORILE - napolicalcionews.it

CLAMOROSO REPUBBLICA - BASTONI INDAGATO A MILANO: IPOTESI DI REATO DI PROSTITUZIONE MINORILE  napolicalcionews.it (leggi di più)

🏋️📣 RAINEWS * SPORT: «CASO ESCORT, ALESSANDRO BASTONI INDAGATO PER PROSTITUZIONE MINORILE - agenziagiornalisticaopinione.it

RAINEWS * SPORT: «CASO ESCORT, ALESSANDRO BASTONI INDAGATO PER PROSTITUZIONE MINORILE  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 Bastoni indagato, parla l'avvocato: "Il mio assistito esclude rapporto con una minorenne" - TUTTOmercatoWEB

Bastoni indagato, parla l'avvocato: "Il mio assistito esclude rapporto con una minorenne"  TUTTOmercatoWEB (leggi di più)

📰 Bastoni indagato per prostituzione minorile - Radio Lombardia

Bastoni indagato per prostituzione minorile  Radio Lombardia (leggi di più)

📰 Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile: le chat che lo inchiodano - Fanpage

Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile: le chat che lo inchiodano  Fanpage (leggi di più)

📰 Prostituzione minorile, Bastoni indagato ma la 17enne nega il rapporto. Tre calciatori sentiti come testimoni - Affaritaliani

Prostituzione minorile, Bastoni indagato ma la 17enne nega il rapporto. Tre calciatori sentiti come testimoni  Affaritaliani (leggi di più)

📣 RAINEWS * CRONACA: «ALESSANDRO BASTONI INDAGATO PER PROSTITUZIONE MINORILE - agenziagiornalisticaopinione.it

RAINEWS * CRONACA: «ALESSANDRO BASTONI INDAGATO PER PROSTITUZIONE MINORILE  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 Inchiesta escort, il calciatore dell'Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile - Quotidiano La - Quotidiano la Voce

Inchiesta escort, il calciatore dell'Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile - Quotidiano La  Quotidiano la Voce (leggi di più)

📰 FLASH| Inchiesta escort di Milano: avviso di garanzia per Bastoni, è indagato per prostituzione minorile - Tribuna.com

FLASH| Inchiesta escort di Milano: avviso di garanzia per Bastoni, è indagato per prostituzione minorile  Tribuna.com (leggi di più)

📰 Bastoni indagato per prostituzione minorile: sesso a pagamento con una ragazza di 17 anni - Il Corriere del Giorno

Bastoni indagato per prostituzione minorile: sesso a pagamento con una ragazza di 17 anni  Il Corriere del Giorno (leggi di più)

📰 Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile: il difensore dell'Inter ha ricevuto l'Avviso di Garanzia - La Voce di Venezia

Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile: il difensore dell'Inter ha ricevuto l'Avviso di Garanzia  La Voce di Venezia (leggi di più)

🏋️ Inter, Bastoni indagato. I pm: "Prostituzione minorile". La difesa: "Non ha avuto rapporti con minorenni" - La Gazzetta dello Sport

Inter, Bastoni indagato. I pm: "Prostituzione minorile". La difesa: "Non ha avuto rapporti con minorenni"  La Gazzetta dello SportInter, Bastoni indagato per prostituzione minorile a Milano. Altri 3 calciatori sentiti come testimoni nell'inchiesta sulle escort dei clienti vip  Corriere MilanoAlessandro Bastoni indagato a Milano, 'prostituzione minorile'  ANSABastoni indagato per prostituzione minorile: il giocatore dell’Inter coinvolto nell’inchiesta escort ... (leggi di più)

📰 Bastoni nei guai: è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano - MSN

Bastoni nei guai: è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano  MSN (leggi di più)

📰 La procura di Milano: “Bastoni indagato per prostituzione minorile” - La Stampa

La procura di Milano: “Bastoni indagato per prostituzione minorile”  La Stampa (leggi di più)

📰 Bastoni indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile: interrogatorio fissato per venerdì - Giornale RossoBlu

Bastoni indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile: interrogatorio fissato per venerdì  Giornale RossoBlu (leggi di più)

📰 Avviso di garanzia per Bastoni: il calciatore indagato per prostituzione minorile - MSN

Avviso di garanzia per Bastoni: il calciatore indagato per prostituzione minorile  MSN (leggi di più)

📰 Bastoni indagato con una minorenne - ArtesTV | Giornale

Bastoni indagato con una minorenne  ArtesTV | Giornale (leggi di più)

📰 Escort e calciatori, Bastoni dell’Inter indagato per sesso con una minorenne - Il Fatto Quotidiano

Escort e calciatori, Bastoni dell’Inter indagato per sesso con una minorenne  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Inchiesta escort, Bastoni indagato per prostituzione minorile - il Giornale

Inchiesta escort, Bastoni indagato per prostituzione minorile  il Giornale (leggi di più)

📰 Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile nell’inchiesta sui festini con le escort - Il Giorno

Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile nell’inchiesta sui festini con le escort  Il Giorno (leggi di più)

RSS di Google News

Questa pagina è ottimizzata per offrire contenuti informativi aggiornati in tempo reale relativi a notizie provenienti da Google News tramite aggregatore RSS. Il tema trattato è selezionato dalla redazione per garantire rilevanza e coerenza con gli interessi di attualità. I contenuti sono organizzati per facilitare la scansione delle informazioni da parte degli utenti e dei motori di ricerca, migliorando la leggibilità e l’indicizzazione. L’obiettivo è fornire aggiornamenti costanti su eventi e sviluppi rilevanti, utilizzando una struttura chiara e facilmente navigabile.

News in tempo reale

mercoledì 1 luglio 2026

Il risultato è un flusso informativo costantemente aggiornato tramite Google News che permette di seguire in modo semplice e immediato l’evoluzione del tema trattato. L’organizzazione dei contenuti tramite aggregatore RSS facilita la consultazione delle notizie, offrendo una visione d’insieme chiara, ordinata e sempre aggiornata, utile per comprendere rapidamente i principali sviluppi e le informazioni più rilevanti. (La redazione)

Reset

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 1 Luglio 2026

Pubblicato da
REDAZIONE
1 Luglio 2026

Articoli recenti

🔴🎾📺 LIVE Wimbledon: Cobolli-Navone, dove e quando vedere l'incontro di tennis 📅 mercoledì 1 luglio 2026

1 Luglio 2026

Il disco in evidenza: Cry Baby, 2026, Vince Staples

1 Luglio 2026

⚽💶Calciomercato: trattative in corso e concluse 📅 mercoledì 1 luglio 2026

1 Luglio 2026

⚽🏆 Guarda tutti gli highlights dei Mondiali di calcio 2026 📅 mercoledì 1 luglio 2026

1 Luglio 2026

🔴 📺⚽ LIVE Mondiali di calcio: Inghilterra-Congo, diretta tv streaming 📅 mercoledì 1 luglio 2026

1 Luglio 2026

🔴⚽📶 LIVE Mondiali di calcio, Belgio-Senegal: diretta tv streaming 📅 mercoledì 1 luglio 2026

1 Luglio 2026
APK
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video