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Mochizuki lancia la sfida a Sinner: “Non è abituato al mio gioco” OA Sport (leggi di più)
Sinner, agli ottavi di Wimbledon c'è Mochizuki: il piano del giapponese "per metterlo a disagio" | Libero Quotidiano.it Libero Quotidiano (leggi di più)
Royal box? No, grazie. Sinner: "Sapevo che ai miei non sarebbe piaciuto". Sfida inedita con Mochizuki, quando si gioca Sportmediaset (leggi di più)
Pronostico Sinner-Mochizuki 5 Luglio: Ottavi Wimbledon 2026 Bottadiculo (leggi di più)
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Live Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki - Wimbledon Singolo maschile -: Punteggi & Highlights Tennis - 05/07/2026 eurosport.it (leggi di più)
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Wimbledon 2026, Sinner-Mochizuki agli ottavi di finale: quando si gioca e dove vederla in tv Centro Meteo Italiano (leggi di più)
Sinner batte Brooksby in tre set e vola agli ottavi ora sfiderà Mochizuki (che ha eliminato Jodar) Corriere Adriatico (leggi di più)
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Mochizuki aspetta Sinner: "Cercherà di distruggermi, ma so come dargli fastidio" Il Tennis Italiano (leggi di più)
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