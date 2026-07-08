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Djokovic contro Sinner, la nuova battaglia del campione che vuole essere amato Domani (leggi di più)
Scommesse Wimbledon 2026, semifinale Sinner-Djokovic: per Bwin azzurro favorito a 1,22 imgpress (leggi di più)
Pescosolido: "Attento Sinner, Djokovic sempre pericoloso" Tuttosport (leggi di più)
Pescosolido: "Sinner favorito con Djokovic, ma..." Corriere dello Sport (leggi di più)
Djokovic e Messi 39enni super: 'Ma sarebbe bello giocare 90 minuti'. VIDEO Sky Sport (leggi di più)
Wimbledon: Sinner vs Djokovic atto XII. Ecco la cronistoria dei precedenti Ubitennis (leggi di più)
Sinner elogia l'idolo Djokovic a Wimbledon: 'Fortunati sia ancora qui' Sky Sport (leggi di più)
Wimbledon, Djokovic furioso per la chiusura del tetto: “Non mi interessa ciò che succede nei match di Sinner” Ubitennis (leggi di più)
Sinner-Djokovic in semifinale a Wimbledon, orario e quando giocano. La frecciata di Nole: «Di Jannik non mi interessa» Leggo.it (leggi di più)
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VIDEO – Gonzo Tennis: Djokovic vince una maratona con Auger-Aliassime, raggiunto Sinner in semifinale Tennis Magazine Italia (leggi di più)
Wimbledon 2026, oggi Cobolli sfida Fery e Paolini affronta Kostyuk Sky TG24 (leggi di più)
Sinner-Djokovic si vedrà in chiaro su TV8? Il pallino in mano a Sky: orario, programma, streaming OA Sport (leggi di più)
Wimbledon, Djokovic ‘sfida’ Sinner: “Posso battere ragazzi 15 anni più giovani…” Cremaoggi (leggi di più)
Wimbledon, i precedenti tra Djokovic e Sinner S&H Magazine (leggi di più)
VIDEO. Sinner e il ricordo su Djokovic: 'A 15 anni gli chiesi una foto, sembrava irragiungibile' Sky Sport (leggi di più)
Auger-Aliassime: "Ho sempre creduto di potercela fare. Djokovic una leggenda" eurosport.it (leggi di più)
Sinner si prepara per Djokovic a Wimbledon: che allenamento ha fatto Sky Sport (leggi di più)
Sinner-Djokovic: il pronostico di Wimbledon 2026, i precedenti e dove vedere il match Sisal (leggi di più)
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