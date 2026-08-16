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📰 Oggi finisce il caldo estremo, allerta meteo in diverse regioni 🛑 Notizie dell’ultim’ora domenica 16 agosto 2026

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16 Agosto 2026

Attualità

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domenica, 16 agosto 2026
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📰 Caldo, arriva la tregua di Ferragosto: niente più 'bollino rosso' a Napoli a partire dalle prossime ore - NapoliToday

Caldo, arriva la tregua di Ferragosto: niente più 'bollino rosso' a Napoli a partire dalle prossime ore  NapoliToday (leggi di più)

📰 Firenze, verso la fine dell'ondata di calore: ancora due giorni di codice rosso, poi migliora - 055 Firenze

Firenze, verso la fine dell'ondata di calore: ancora due giorni di codice rosso, poi migliora  055 Firenze (leggi di più)

📰 Caldo record, la fine è vicina: a Ferragosto solo 2 città in rosso, poi cambia tutto - Adnkronos

Caldo record, la fine è vicina: a Ferragosto solo 2 città in rosso, poi cambia tutto  Adnkronos (leggi di più)

🌦️ Meteo Latina: sole e caldo ancora per il week end di Ferragosto. Ma l’allerta scende - LatinaToday

Meteo Latina: sole e caldo ancora per il week end di Ferragosto. Ma l’allerta scende  LatinaToday (leggi di più)

🌦️ Meteo Sardegna, le zone a rischio forti temporali il 15-16 agosto: poi break dal gran caldo grazie al maestrale (ma dura poco) - SassariToday

Meteo Sardegna, le zone a rischio forti temporali il 15-16 agosto: poi break dal gran caldo grazie al maestrale (ma dura poco)  SassariToday (leggi di più)

📣 L'Europa stretta nella morsa del caldo: 150 milioni persone a oltre 35 gradi - RaiNews

L'Europa stretta nella morsa del caldo: 150 milioni persone a oltre 35 gradi  RaiNews (leggi di più)

📰 Sardegna, domani nuova allerta per temporali: sull’Italia settimana tra caldo e instabilità – Le previsioni - La Nuova Sardegna

Sardegna, domani nuova allerta per temporali: sull’Italia settimana tra caldo e instabilità – Le previsioni  La Nuova Sardegna (leggi di più)

🌦️ Meteo Napoli e Campania, cosa aspettarsi nella seconda metà di agosto 2026 - Fanpage

Meteo Napoli e Campania, cosa aspettarsi nella seconda metà di agosto 2026  Fanpage (leggi di più)

📰 Caldo: ultimo giorno di codice rosso a Firenze, poi si respirerà - FirenzeToday

Caldo: ultimo giorno di codice rosso a Firenze, poi si respirerà  FirenzeToday (leggi di più)

📰 Caldo, Firenze ancora in allerta: codice rosso anche domenica, oltre 30 gradi alle 9 di mattina - 055 Firenze

Caldo, Firenze ancora in allerta: codice rosso anche domenica, oltre 30 gradi alle 9 di mattina  055 Firenze (leggi di più)

🌦️ Ferragosto, in Puglia è allerta meteo: rischio grandine ma Bari resta bollino rosso per il caldo - la Repubblica

Ferragosto, in Puglia è allerta meteo: rischio grandine ma Bari resta bollino rosso per il caldo  la Repubblica (leggi di più)

📰 A Ferragosto resta l’allerta gialla: caldo oltre i 37° e possibili temporali - TrentoToday

A Ferragosto resta l’allerta gialla: caldo oltre i 37° e possibili temporali  TrentoToday (leggi di più)

📰 Il caldo verso la tregua, c'è finalmente una data: ma è allerta grandine e temporali - BresciaToday

Il caldo verso la tregua, c'è finalmente una data: ma è allerta grandine e temporali  BresciaToday (leggi di più)

📰 La quarta ondata di caldo verso la fine, allerta per le supercelle temporalesche: consumi elettrici record a luglio - Corriere della Sera

La quarta ondata di caldo verso la fine, allerta per le supercelle temporalesche: consumi elettrici record a luglio  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Ultimo ruggito dell’estate: 40,8 gradi. Finita l’allerta rossa dopo 14 giorni. Massime in calo, poi gli acquazzoni - La Nazione

Ultimo ruggito dell’estate: 40,8 gradi. Finita l’allerta rossa dopo 14 giorni. Massime in calo, poi gli acquazzoni  La Nazione (leggi di più)

📣🌦️ Meteo, ore contate per il gran caldo: perturbazioni e temporali intensi - RaiNews

Meteo, ore contate per il gran caldo: perturbazioni e temporali intensi  RaiNews (leggi di più)

🌦️ Meteo, allerta caldo il 14 agosto 2026 in Italia: le città a rischio ondate di calore - Meteo.it

Meteo, allerta caldo il 14 agosto 2026 in Italia: le città a rischio ondate di calore  Meteo.it (leggi di più)

🌦️ Il caldo infernale continua, 41° a Firenze. Ma i meteorologi avvertono: “Nei prossimi giorni rischio di eventi estremi” - La Nazione

Il caldo infernale continua, 41° a Firenze. Ma i meteorologi avvertono: “Nei prossimi giorni rischio di eventi estremi”  La Nazione (leggi di più)

📰 Caldo senza tregua in Sicilia, allerta rossa in tre città: cosa succederà nelle prossime ore - LiveSicilia

Caldo senza tregua in Sicilia, allerta rossa in tre città: cosa succederà nelle prossime ore  LiveSicilia (leggi di più)

📰 Fine dell'ondata di caldo nell'Île-de-France: la temperatura tornerà a scendere già da venerdì - Sortir à Paris

Fine dell'ondata di caldo nell'Île-de-France: la temperatura tornerà a scendere già da venerdì  Sortir à Paris (leggi di più)

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