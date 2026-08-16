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Caldo, arriva la tregua di Ferragosto: niente più 'bollino rosso' a Napoli a partire dalle prossime ore NapoliToday (leggi di più)
Firenze, verso la fine dell'ondata di calore: ancora due giorni di codice rosso, poi migliora 055 Firenze (leggi di più)
Caldo record, la fine è vicina: a Ferragosto solo 2 città in rosso, poi cambia tutto Adnkronos (leggi di più)
Meteo Latina: sole e caldo ancora per il week end di Ferragosto. Ma l’allerta scende LatinaToday (leggi di più)
Meteo Sardegna, le zone a rischio forti temporali il 15-16 agosto: poi break dal gran caldo grazie al maestrale (ma dura poco) SassariToday (leggi di più)
L'Europa stretta nella morsa del caldo: 150 milioni persone a oltre 35 gradi RaiNews (leggi di più)
Sardegna, domani nuova allerta per temporali: sull’Italia settimana tra caldo e instabilità – Le previsioni La Nuova Sardegna (leggi di più)
Meteo Napoli e Campania, cosa aspettarsi nella seconda metà di agosto 2026 Fanpage (leggi di più)
Caldo: ultimo giorno di codice rosso a Firenze, poi si respirerà FirenzeToday (leggi di più)
Caldo, Firenze ancora in allerta: codice rosso anche domenica, oltre 30 gradi alle 9 di mattina 055 Firenze (leggi di più)
Ferragosto, in Puglia è allerta meteo: rischio grandine ma Bari resta bollino rosso per il caldo la Repubblica (leggi di più)
A Ferragosto resta l’allerta gialla: caldo oltre i 37° e possibili temporali TrentoToday (leggi di più)
Il caldo verso la tregua, c'è finalmente una data: ma è allerta grandine e temporali BresciaToday (leggi di più)
La quarta ondata di caldo verso la fine, allerta per le supercelle temporalesche: consumi elettrici record a luglio Corriere della Sera (leggi di più)
Ultimo ruggito dell’estate: 40,8 gradi. Finita l’allerta rossa dopo 14 giorni. Massime in calo, poi gli acquazzoni La Nazione (leggi di più)
Meteo, ore contate per il gran caldo: perturbazioni e temporali intensi RaiNews (leggi di più)
Meteo, allerta caldo il 14 agosto 2026 in Italia: le città a rischio ondate di calore Meteo.it (leggi di più)
Il caldo infernale continua, 41° a Firenze. Ma i meteorologi avvertono: “Nei prossimi giorni rischio di eventi estremi” La Nazione (leggi di più)
Caldo senza tregua in Sicilia, allerta rossa in tre città: cosa succederà nelle prossime ore LiveSicilia (leggi di più)
Fine dell'ondata di caldo nell'Île-de-France: la temperatura tornerà a scendere già da venerdì Sortir à Paris (leggi di più)
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