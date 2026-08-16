Il disco in evidenza: Lost Weekend, 2026, Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers torna con un nuovo album solista. Lost Weekend, il suo terzo lavoro in studio, è disponibile dal 14 agosto 2026 per Dead Oceans. Il disco arriva dopo anni caratterizzati da concerti, collaborazioni e importanti riconoscimenti. Il nuovo progetto segue Punisher, pubblicato durante la pandemia. Nel frattempo, l’artista americana ha ampliato la propria attività anche attraverso boygenius, le tournée internazionali e numerosi lavori insieme ad altri musicisti.

Un nuovo capitolo dopo Punisher

Lost Weekend rappresenta il ritorno di Phoebe Bridgers a un album pubblicato a proprio nome dopo Punisher. Il precedente lavoro aveva ottenuto diverse candidature ai Grammy Awards. Prima ancora, il debutto Stranger in the Alps aveva messo in evidenza le qualità della cantautrice. Con Punisher, Bridgers aveva poi sviluppato ulteriormente una scrittura personale, accompagnandola con sonorità più articolate. Anche la band che la accompagna ha avuto un ruolo nel percorso artistico dell’autrice. Con il nuovo disco, Phoebe Bridgers prosegue così una fase creativa iniziata con i primi lavori solisti e sviluppata negli anni successivi.

Il ritorno arriva dopo concerti e sold out

L’uscita di Lost Weekend arriva dopo una serie di concerti speciali negli Stati Uniti. Gli appuntamenti si sono conclusi all’inizio di agosto con un tutto esaurito al Madison Square Garden di New York. Nel frattempo, il nuovo tour nelle arene ha registrato risultati immediati. Le date annunciate in Nord America, Europa e Regno Unito hanno raggiunto il sold out in poche ore. L’interesse del pubblico accompagna quindi l’arrivo del nuovo album. Il ritorno solista di Bridgers si inserisce in un momento di forte attività dal vivo, dopo diversi anni trascorsi tra progetti collettivi e tournée internazionali.

Gli anni con boygenius

Prima di concentrarsi nuovamente sul proprio percorso solista, Phoebe Bridgers ha dedicato molto tempo a boygenius, il progetto formato insieme a Lucy Dacus e Julien Baker. Nel 2023 il gruppo ha pubblicato the record. Il lavoro ha portato a diversi riconoscimenti ai Grammy Awards, compresi quelli per il miglior album alternative e per Not Strong Enough. Bridgers ha inoltre conquistato il Grammy per la migliore performance pop di duo o gruppo grazie a Ghost in the Machine, realizzata insieme a SZA. Questi risultati hanno ulteriormente ampliato la sua presenza nel panorama musicale internazionale.

Tournée e collaborazioni

Negli ultimi anni l’artista ha alternato l’attività in studio a una presenza costante sui palchi. Ha partecipato ad alcune date di The Eras Tour di Taylor Swift e ha portato avanti il Reunion Tour per quasi due anni. Il percorso ha compreso tre serie di concerti sold out in Nord America. In seguito sono arrivati circa trenta spettacoli in Europa. La tournée si è poi spostata tra Sud America, Asia e Australia. Parallelamente, Bridgers ha pubblicato singoli, cover e diverse collaborazioni. Nel corso degli anni ha lavorato con Paul McCartney, MUNA, Bright Eyes, The 1975, Lorde, Taylor Swift e The National.

Lost Weekend, un nuovo inizio solista

Con Lost Weekend, Phoebe Bridgers apre una nuova fase della propria carriera. L’album arriva dopo un periodo ricco di esperienze condivise, tournée e riconoscimenti. Il disco è disponibile dal 14 agosto 2026 per Dead Oceans. Dopo il percorso con boygenius e le numerose collaborazioni, il nuovo lavoro riporta quindi l’attenzione sulla produzione solista dell’artista. Per Bridgers, Lost Weekend segna così il ritorno a un album a proprio nome dopo Punisher e inaugura una nuova fase del suo percorso musicale. (La redazione)