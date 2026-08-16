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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi domenica 16 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
16 Agosto 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

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In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

domenica 16 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Biglietti a teatro con il welfare aziendale
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/barbara-ganz.html">Barbara Ganz</a>
    A teatro con il welfare aziendale. Il teatro Verdi di Pordenone è il primo teatro in convenzione con il circuito Ollipay, l’applicazione che consente di far ricadere nel territorio il…
  • Chi decide che cosa possiamo decidere?
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/vittorio-pelligra.html">Vittorio Pelligra</a>
    Viene convocata un’assemblea cittadina di cento persone per decidere come utilizzare dieci milioni di euro del bilancio comunale. Le alternative sono due: costruire un parcheggio oppure riqualificare una strada commerciale….
  • Explora III punta sul lusso e la tutela dell’ambiente
    È la prima nave Explora journeys (brand di lusso del gruppo Msc crociere) alimentata a Gnl. Explora III, consegnata a Genova, da Fincantieri, il 23 luglio scorso, e successivamente arrivata…
  • Isee corrente se la condizione economica peggiora
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/matteo-prioschi.html">M.Pri.</a>
    L’opzione che consente di aggiornare l’indicatore per accedere a prestazioni agevolate è però poco utilizzata
  • Titoli aziende produttrici droni volano dopo nuovi dazi Trump
    Le azioni dei produttori di droni Usa volano su Wall Street il 14 agosto dopo che il presidente Trump ha imposto dazi fino al 100% sui droni importati e sui…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • A Messina un furto da film durante la processione: le opere di Antonello rubate con i custodi dentro al museo. Dallo yacht alla macchina: tutte le ipotesi di fuga
    di Manuela Modica
    Il primo indizio è che sono andati via di fretta e furia. Due dei sei pezzi trafugati sono stati lasciati per strada. Così è stato scoperto il furto hollywoodiano all’interno del Museo Regionale di Messina, di ben 4 opere di Antonello. La sorveglianza all’interno del Museo era presente, ma non si è accorta di nulla, […] L'articolo A Messina un furto da film durante la processione: le opere di Antonello rubate con i custodi dentro al museo. Dallo yacht alla macchina: tutte le ipotesi di fuga proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Trovano un tesoro da nove milioni mentre scavano per una fognatura: “All’inizio pensavamo fossero monete da un euro, poi abbiamo visto anche un lingotto”
    di Redazione FqMagazine
    Stavano lavorando per ristrutturare una casa in Belgio e, mentre scavavano per installare nuove condutture fognarie, hanno trovato un tesoro da nove milioni di euro. È successo a un gruppo di muratori e, a raccontarlo all’emittente pubblica belga VRT, come riporta la BBC, è stato uno studente di 18 anni, impegnato in un lavoro estivo. […] L'articolo Trovano un tesoro da nove milioni mentre scavano per una fognatura: “All’inizio pensavamo fossero monete da un euro, poi abbiamo visto anche un lingotto” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Un bimbo aggredito da un animale selvatico a Noicattaro (Bari), è il terzo: il sindaco chiude i parchi
    di Redazione Cronaca
    La paura torna a Noicattaro, nel Barese, e questa volta a finire nel mirino di un animale selvatico è un bambino di appena 6 anni. È successo la sera di Ferragosto, intorno alle 23, in un parco cittadino tra via San Filippo Neri e via Rutigliano, dove un gruppo di famiglie si era ritrovato per […] L'articolo Un bimbo aggredito da un animale selvatico a Noicattaro (Bari), è il terzo: il sindaco chiude i parchi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Mosca, colonna di fumo si alza sui magazzini Wildberries: “Droni ucraini mettono fuori uso 7 centri logistici su 10”
    di Redazione Esteri
    Un’enorme nube di fumo si alza su Mosca. Nelle immagini si vedono gli elicotteri dei vigili del fuoco che si dirigono verso un magazzino appartenente a Wildberries, il colosso russo della grande distribuzione online. Nella notte la regione di Mosca è stata colpita da quello che il governatore Andrey Vorobyov ha definito “uno dei più […] L'articolo Mosca, colonna di fumo si alza sui magazzini Wildberries: “Droni ucraini mettono fuori uso 7 centri logistici su 10” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Spidercam precipita da 20 metri durante la partita di calcio e sfiora un operatore
    di Redazione Sport
    Si è sfiorata la tragedia durante l’amichevole di calcio tra Ungheria e Kazakistan. Durante la partita a Debrecen una telecamera è precipitata da circa 20 metri, sfiorando un operatore a bordo campo. La spidercam aveva iniziato a emettere fumo, mentre era sospesa sui cavi. L’incidente ha costretto l’arbitro a interrompere l’incontro per alcuni minuti. L'articolo Spidercam precipita da 20 metri durante la partita di calcio e sfiora un operatore proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Nell'inferno di Huesca, le fiamme devastano terreni e centri abitati
    di (Redazione La Stampa)
    Le immagini delle squadre antincendio mostrano la lotta contro le fiamme tra boschi, strade e centri abitati nell’area delle Peñas de Riglos, nella provincia di Huesca, in Aragona. Il rogo, divampato il 10 agosto, ha già interessato circa 16.600 ettari e costretto 1.046 persone di 19 località a lasciare le proprie case. Sul terreno operano centinaia di persone e decine di mezzi aerei, mentre il vento continua a rendere difficili le operazioni. L’origine dell’incendio è sotto inchiesta e un 28enne è stato posto in custodia cautelare: gli accertamenti hanno escluso, allo stato, una causa naturale. L’emergenza arriva dopo settimane di incendi […]
  • Aggressione fuori da un locale a Barcellona, 21enne italiano in coma farmacologico
    di (Redazione La Stampa)
    Nicola Maggiotto è ricoverato all’ospedale in terapia intensiva. Si trovava in vacanza con otto amici
  • Riva e Majori, la stretta di mano che vale due medaglie: "L’amore conta"
    di (Redazione La Stampa)
    Una stretta di mano e due medaglie europee. La Fidal celebra con «L’amore conta» Pietro Riva e Micol Majori, coppia nella vita e negli allenamenti a Rubiera sotto la guida di Stefano Baldini. Lui ha conquistato l’argento nella maratona in 2h09’18”, lei pochi giorni prima aveva centrato il bronzo nei 5000 metri. Due podi nati sulla stessa pista di allenamento e festeggiati insieme a Birmingham. LEGGI ANCHE: L'argento di Riva per un podio di coppia nato sulla via Emilia | Diaz, l’oro più stiloso. E altro doppio podio
  • Il colpo al museo: ecco i capolavori di Antonello da Messina rubati
    di (Redazione La Stampa)
    Sono quattro le opere di Antonello da Messina rubate la sera di Ferragosto al Museo Regionale della città: tre delle cinque tavole superstiti del Polittico di San Gregorio del 1473 e la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e il Cristo in Pietà. I responsabili hanno eluso i sistemi di sicurezza e violato anche la teca blindata. Durante la fuga due pannelli del Polittico sono stati abbandonati e recuperati, mentre le altre opere restano introvabili. Un colpo devastante: nel mondo sono riconosciute appena una quarantina di opere autografe del pittore.
  • L'argento di Riva per un podio di coppia nato sulla via Emilia
    di dalla nostra inviata Giulia Zonca
    Pietro, secondo nella maratona, si allena a Rubiera con la fidanzata Majori, bronzo nei 10.000. Entrambi con la guida di Baldini, maestro della 42 km

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Il Palio, l’industria del cavallo e il drappellone contestato
    di Andrea Spinelli Barrile
    La data delle festività dell’ Assunzione in cielo di Maria – anima e corpo – cade il 15 agosto, ma a Siena i festeggiamenti più solenni si celebrano il giorno […] The post Il Palio, l’industria del cavallo e il drappellone contestato first appeared on il manifesto.
  • Bruce LaBruce, estasi e sospensione
    di Gennaro Serio
    Bruce LaBruce è un filmmaker canadese del movimento Queercore, crocevia tra controcultura punk, attivismo queer e cinema underground. La sua carriera, iniziata a fine anni ’80, si fonda sulla provocazione […] The post Bruce LaBruce, estasi e sospensione first appeared on il manifesto.
  • Flatform, l’attesa e l’inatteso
    di Gennaro Serio
    Nei lavori di Flatform qualcosa accade quasi sempre senza annunciarsi. Un paesaggio si muove, una luce altera il tempo, un suono rende incerta la distanza di ciò che vediamo. Concert […] The post Flatform, l’attesa e l’inatteso first appeared on il manifesto.
  • Ebola in Congo, preoccupa la rapida diffusione
    di Luca Oggionni
    L’attuale epidemia di Ebola in Repubblica democratica del Congo (RdC) ha tutte le caratteristiche per diventare la più letale della storia, secondo quanto dichiarato mercoledì da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore […] The post Ebola in Congo, preoccupa la rapida diffusione first appeared on il manifesto.
  • Come un’epifania della realtà nelle sue molteplici sfumature
    di Stefano Crippa
    Si possono raccontare il cinema e il mondo in un gesto, un singolo fotogramma, nel passaggio della luce, di un ’ombra sul volto affermando una scelta politica che è materia, […] The post Come un’epifania della realtà nelle sue molteplici sfumature first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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