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El Niño in arrivo: come potrebbe cambiare il clima in Italia durante l’autunno 2026 Ohga.it (leggi di più)
El Niño si rafforza: nuova pressione su un pianeta già surriscaldato Icona Clima (leggi di più)
«In autunno possibile un evento storico». El Niño accelera e il Pacifico si scalda: cosa può succedere in Europa e in Italia Il Messaggero (leggi di più)
El Niño tornerà: ecco come il caldo cambierà l'autunno del 2026 Libero (leggi di più)
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Clima, arriva un El Niño mai visto? Il dato che spaventa l’autunno Italia Informa (leggi di più)
Allarme El Niño, temperature anomale nell'oceano: rischio di un evento eccezionale. Gli effetti sull'Italia e sugli uragani (che si... Leggo.it (leggi di più)
El Niño mai così intenso, "probabile un evento climatico storico" | Ecco che effetti avrà in Italia Tgcom24 (leggi di più)
El Niño si rafforza: cosa può significare per l’Italia Sarno Notizie (leggi di più)
Il picco di El Niño arriverà nel momento peggiore: minaccia “Godzilla” sull'Amazzonia. E l'Europa si prepara a un autunno anomalo Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Meteo, El Niño entra nella fase più acuta: evento molto forte in autunno, come cambierà il clima in Italia La Nuova Sardegna (leggi di più)
Gli effetti di El Niño, l'allarme: «Rischio di evento storico che supererebbe l'intensità delle precedenti ondate» Il Mattino (leggi di più)
Super El Niño da record: le temperature globali rischiano un balzo in avanti di un decennio, cresce la preoccupazione degli esperti MeteoWeb (leggi di più)
Meteo: El Nino aumenta di intensità. L'analisi climatica sugli effetti in Italia dall'Autunno iLMeteo.it (leggi di più)
El Niño in Europa, l’Oms: prepararsi ora ad affrontare i rischi sanitari Mondosanità (leggi di più)
El Niño verso livelli record: l’allarme dell’OMM sulle possibili conseguenze Meteo.it (leggi di più)
Dopo caldo record dell'estate, El Nino ci prepara un 2027 estremo Il Sole 24 ORE (leggi di più)
El Niño spinge i fenomeni meteorologici estremi a livelli senza precedenti. Vietnam.vn (leggi di più)
Caldo anomalo, El Niño si rafforza: temperature sopra la media fino a ottobre Meteo.it (leggi di più)
El Niño si intensifica, ecco gli effetti su clima e sicurezza alimentare RSI (leggi di più)
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