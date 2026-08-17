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📰 Meteo in autunno: In Italia arriva El Niño 🛑 Notizie dell’ultim’ora lunedì 17 agosto 2026

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17 Agosto 2026

Attualità

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📰 Il picco di El Niño arriverà nel momento peggiore: minaccia “Godzilla” sull'Amazzonia. E l'Europa si prepara a un autunno anomalo - Quotidiano Nazionale

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🌦️ Meteo, El Niño entra nella fase più acuta: evento molto forte in autunno, come cambierà il clima in Italia - La Nuova Sardegna

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📰 Gli effetti di El Niño, l'allarme: «Rischio di evento storico che supererebbe l'intensità delle precedenti ondate» - Il Mattino

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Caldo anomalo, El Niño si rafforza: temperature sopra la media fino a ottobre  Meteo.it (leggi di più)

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