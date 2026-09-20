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Frosinone-Como 2-0, pagelle e tabellino: Palmisani è un mostro, Kvernadze 'alla Kvara', cuore Calò e classe Schmid, Couto e Valle ci capiscono poco Goal.com (leggi di più)
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FORMAZIONI UFFICIALI - Fuori Colombo! La scelta su Douvikas, Butez, Ghedjemis, Baldanzi, Kaiki, Toure e Kean SOS Fanta (leggi di più)
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