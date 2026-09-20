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Scatta l'ora di Pulisic, prima volta da titolare contro il Lecce: alla ricerca del goal perduto e delle certezze che servono al Milan Goal.com (leggi di più)
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Milan-Lecce, le probabili formazioni: cosa filtra su Moreira, Pulisic, Gaspar, Pierotti, Saelemaekers e Modric SOS Fanta (leggi di più)
Milan-Lecce, le probabili formazioni Leccezionale Salento (leggi di più)
Milan vs Lecce – Pronostico, dove vederla, orario e formazioni 20-09 Odds Scanner (leggi di più)
Risultati Serie A Enilive 2026/27: partite, gol e punteggi aggiornati DAZN (leggi di più)
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Ruben Amorim preferisce Estupinan a Moreira contro il Lecce: le probabili formazioni di Milan-Lecce Oggi Sport Notizie (leggi di più)
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