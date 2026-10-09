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Gilardino: «Al Meazza senza timore, voglio sacrificio» SportParma (leggi di più)
Parma, domani contro l'Inter la prima di 'Gila': "Ci sarà tanta emozione" -Videointervista Gazzetta di Parma (leggi di più)
Serie A, Inter – Parma: pronostico, formazioni e dove vederla SNAI sportnews (leggi di più)
Parma, Gilardino: "Valutazioni su Bernabé, Romero ha voglia di migliorare" Fantacalcio (leggi di più)
Pronostico Inter-Parma quote previsione 6ª giornata Serie A La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Inter-Parma: dove vederla in tv (Sky, Dazn), probabili formazioni, orario e classifica Serie A. Out Curtis Jones Il Messaggero (leggi di più)
Ritorna la serie A: Occhi puntati su Como-Roma, l’Inter ospita il Parma di Gilardino imgpress (leggi di più)
Inter: le scelte di Chivu contro il Parma pensando anche alla Champions Sportmediaset (leggi di più)
Inter, prove di turnover per Chivu: da Pio a Susic, le ultime verso il Parma. C'è un rientro Tuttosport (leggi di più)
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Il salto di Bisseck al centro: è pronto a guidare la difesa dell’Inter Corriere dello Sport (leggi di più)
TRIBUNA.COM * SERIE A: «PARMA VITTIMA SACRIFICALE? LE ULTIME RIMONTE DELL'INTER FANNO PAURA: "ANCHE SE VANNO SOTTO DI DUE GOL LA RIPRENDONO" agenzia giornalistica opinione (leggi di più)
L'Inter ospita il Parma con la testa alla Champions: ipotesi turnover per Chivu Diretta (leggi di più)
Inter, col Parma primi minuti per Spence. E Lautaro può rifiatare Fantacalcio (leggi di più)
Segui Inter-Parma, Serie A: dove vederla, formazioni, quote Diretta (leggi di più)
INTER-PARMA, DA CHIVU A BERNABÈ: DOPPI EX, ESORDI E MERCATO… Stadio Tardini (leggi di più)
La guida completa in vista di Inter-Parma Inter.it (leggi di più)
Inter-Parma verso il sold out: ultimi biglietti, show e le info per i tifosi a San Siro Inter.it (leggi di più)
Inter-Parma: pronostico, consigli sulle scommesse e quote Eurosport.it (leggi di più)
Sabato 10 ottobre alle 18 allo stadio di San Siro si gioca Inter-Parma. Alcune linee cambiano servizio mi-lorenteggio.com (leggi di più)
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