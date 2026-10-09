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Napoli, contro il Frosinone Allegri cala gli assi: davanti c'è la coppia De Bruyne-Hojlund La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Napoli-Frosinone, Allegri ha i giocatori contati: chiederà gli straordinari a Lobotka e Gilmour Videoinformazioni (leggi di più)
Napoli-Frosinone, ancora troppo gli assenti per Allegri Il Napoli Online (leggi di più)
Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: Allegri pensa al cambio modulo. Un big in panchina Calcio Napoli 1926 (leggi di più)
Napoli-Frosinone pronostico e quote: ritorno alla vittoria per Allegri? Calciomercato (leggi di più)
Napoli-Frosinone: dove vederla in tv (Dazn, Sky), orario, probabili formazioni e classifica Serie A Il Messaggero (leggi di più)
Lucca verso una maglia da titolare in Napoli-Frosinone: perché Allegri può scegliere lui e non Hojlund Goal.com (leggi di più)
NAPOLI-FROSINONE, LA PROBABILE FORMAZIONE DI ALLEGRI: LE ULTIME NapoliCalcioNews.it (leggi di più)
Napoli-Frosinone, dove vedere la partita in tv e in streaming NapoliToday (leggi di più)
Napoli, la formazione di Allegri per la sfida con il Frosinone Corriere dello Sport (leggi di più)
Aggiornamento biglietteria Napoli-Frosinone: il dato aggiornato TuttoFrosinone.com (leggi di più)
Napoli-Frosinone, è arrivata la decisione di Allegri sul ritiro pre-partita: aggregato anche un 2009 CalcioNapoli24 (leggi di più)
Napoli, i dubbi di Allegri per il Frosinone: idea Neres titolare nel tridente la Repubblica (leggi di più)
Frosinone, Ghedjemis rinnova fino al 2030: Bracaglia carica la squadra per la trasferta contro il Napoli Il Messaggero (leggi di più)
Napoli-Frosinone, probabili formazioni, ultime e dove vederla: oggi la conferenza di Allegri Il Mattino (leggi di più)
Napoli inedito contro il Frosinone! Allegri cambia modulo ma recupera Spinazzola: la decisione CalcioNapoli24 (leggi di più)
Napoli-Frosinone secondo Russo: "Una bella trappola per gli azzurri. C'è bisogno di verve e fame" Frosinone News (leggi di più)
Testa a sabato Pianeta Napoli (leggi di più)
NAPOLI-FROSINONE, MCTOMINAY IN DUBBIO: PIÙ PROBABILE IL RIENTRO COL VILLARREAL NapoliCalcioNews.it (leggi di più)
NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE CONTRO IL FROSINONE: LANG FAVORITO SU NERES NapoliCalcioNews.it (leggi di più)
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