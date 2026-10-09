Antiyano Progresivo: il suono sperimentale dei Caraibi olandesi tra il 1968 e il 1986

Tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Ottanta, Aruba, Curaçao e Sint Maarten furono il centro di una rete musicale vivace e poco conosciuta al di fuori delle isole. In quel contesto, diversi artisti sperimentarono nuove combinazioni sonore, mettendo in relazione le tradizioni locali con le influenze provenienti dall’America, dal Regno Unito e dall’America Latina.

La compilation Antiyano Progresivo: Musical Experiments from the Former Dutch Caribbean, 1968-1986, pubblicata da Soundway Records nel 2026, recupera una parte di questo patrimonio. La raccolta riunisce registrazioni rare e restituisce spazio a musicisti che, pur godendo di una certa notorietà locale, rimasero poco documentati per il loro approccio più sperimentale.

Tra trasformazioni sociali e contaminazioni culturali

La storia musicale delle isole si intreccia con i profondi cambiamenti sociali del Novecento. Dopo il periodo coloniale e la fine della schiavitù, l’arrivo delle compagnie petrolifere, seguito dalla crescita del turismo e dai nuovi flussi migratori, favorì maggiori contatti con il mondo esterno.

Questi cambiamenti contribuirono a trasformare la società e ad alimentare nuove forme di espressione culturale e di autodeterminazione politica. Tra gli eventi più significativi di quel periodo figura la rivolta di Curaçao del 1969, espressione delle tensioni sociali ed economiche presenti sull’isola.

In questo scenario, i musicisti svilupparono un linguaggio aperto a influenze diverse. Le sonorità tradizionali dei Caraibi si incontrarono con funk, soul, disco, rock e pop anglofono, mentre salsa, merengue e bolero ampliarono ulteriormente il repertorio di riferimenti.

Dalla tumba al funk: le radici di un suono originale

La raccolta mette in evidenza il dialogo tra le tradizioni musicali locali e i generi internazionali. Tra i riferimenti più importanti figurano la tumba, il valzer e il tambú, una forma tradizionale di musica e percussioni rituali afro-caraibiche che le autorità avevano vietato.

Questi elementi non rimasero semplici richiami al passato. Al contrario, diversi artisti li integrarono in arrangiamenti nuovi, costruendo un suono che poteva passare dalle ritmiche caraibiche alle chitarre elettriche, dalle linee di basso funk alle atmosfere psichedeliche.

Il risultato fu una scena eterogenea, nella quale la sperimentazione assumeva forme differenti. Alcuni gruppi si avvicinarono al rhythm and blues e al rock, mentre altri esplorarono il soul e la disco. La particolarità della compilation risiede proprio nell’incontro tra identità musicale locale e influenze internazionali.

The Hornets, Double You and Tee e Grupo Enry

Uno degli aspetti più interessanti di Antiyano Progresivo riguarda il modo in cui le tendenze musicali internazionali vennero reinterpretate nelle isole.

I The Hornets, gruppo di Curaçao nato dall’ambiente delle band che si esibivano negli hotel, si distinguono con Hornet’s Revolution. Il brano propone un energico rhythm and blues strumentale, caratterizzato da chitarre distorte e da un uso del wah-wah che richiama le sonorità di Jimi Hendrix.

Un approccio affine emerge in Confusion dei Double You and Tee. Il pezzo presenta caratteristiche vicine al freakbeat britannico e statunitense, dimostrando quanto le influenze esterne potessero essere assimilate e trasformate anche in una scena geograficamente distante dai principali centri discografici.

La contaminazione assume invece una forma diversa in Big Lou dei Brotherhood Of Man, costruita su tastiere brillanti e un basso slap dal ritmo incalzante. Con Ahi Viene Sheriff, il gruppo arubano Grupo Enry rielabora I Shot the Sheriff di Bob Marley, trasformandola in una composizione psichedelica dal tono malinconico.

Superfly Bros ed Explosion: il legame tra funk e tradizione

Il materiale più significativo della raccolta emerge quando le percussioni locali si intrecciano con il funk e il soul. In questo ambito spicca Another Star dei Superfly Bros, un brano sostenuto da un basso insistente, fiati energici e percussioni dal ritmo serrato.

Un posto di rilievo spetta anche a Remalloo degli Explosion, formazione di Curaçao. Il pezzo combina funk ad alta intensità e atmosfere psichedeliche, affrontando il tema della schiavitù attraverso testi in inglese e papiamento.

La composizione unisce la memoria storica a una ricerca sonora audace, con una tensione espressiva che si riflette nell’alternanza tra voce, ritmo e arrangiamento. Secondo la ricostruzione proposta dal testo di presentazione della compilation, il brano incontrò difficoltà nel conquistare il pubblico, forse poco incline a una proposta così distante dalle formule più convenzionali.

Riascoltato oggi, Remalloo mostra la capacità degli artisti di affrontare temi complessi senza rinunciare alla sperimentazione musicale. La sua presenza contribuisce a definire il valore storico e culturale della raccolta.

Soundway Records recupera registrazioni dimenticate

La scena musicale dei Caraibi olandesi produsse centinaia di pubblicazioni. Tuttavia, molti dischi circolarono soltanto a livello locale, spesso in tirature limitate, e numerose registrazioni non entrarono mai in archivi adeguati.

Le difficoltà di documentazione penalizzarono soprattutto i gruppi più sperimentali. Alcuni scomparvero senza lasciare tracce discografiche facilmente reperibili, mentre altri conservarono una presenza nella memoria delle comunità locali senza raggiungere un pubblico più ampio.

I curatori Thomas Gesthuizen e Mathijs Reinen hanno lavorato alla ricerca di questo repertorio, riportando alla luce brani che attraversano pop psichedelico, soul, funk e rock and roll, spesso con una marcata componente latina.

La compilation non si limita quindi a raccogliere rarità. Offre anche una prospettiva su un ambiente culturale nel quale le trasformazioni della società, la memoria storica e il confronto con altri linguaggi musicali contribuirono a definire nuove forme espressive.

Una prospettiva diversa sulla musica caraibica

Con Antiyano Progresivo, Soundway Records amplia la conoscenza di una scena rimasta a lungo ai margini della storia musicale internazionale. Le registrazioni raccolte mostrano come artisti di Aruba, Curaçao e Sint Maarten abbiano saputo adattare influenze diverse alle proprie tradizioni, senza seguire un unico percorso stilistico.

Dal rhythm and blues dei The Hornets alle sperimentazioni degli Explosion, la compilation documenta un panorama ricco di soluzioni e contrasti. Il suo interesse risiede nella possibilità di ascoltare queste produzioni nel loro insieme e di riconoscere il contributo di musicisti spesso trascurati dalle ricostruzioni più diffuse.

Il disco restituisce visibilità a una parte della storia musicale caraibica e mette in luce il ruolo della sperimentazione in una fase di profonde trasformazioni sociali e culturali. Un lavoro di recupero che consente di riscoprire registrazioni rare e di comprendere meglio il dialogo tra le tradizioni delle isole e i suoni del mondo. (La redazione)