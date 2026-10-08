Anne Carson vince il Nobel per la Letteratura 2026

Anne Carson ha vinto il Nobel per la Letteratura 2026. La poetessa e saggista canadese è stata premiata dall’Accademia di Svezia per un’opera che attraversa poesia, prosa e tradizione classica. Il riconoscimento arriva dopo una carriera di oltre quarant’anni, caratterizzata dalla ricerca di nuove forme letterarie. È questa la motivazione del riconoscimento assegnato all’autrice, con una formazione negli studi classici: “Per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”.

Anne Carson, il Nobel per la Letteratura 2026

L’Accademia di Svezia ha assegnato ad Anne Carson il Nobel per la Letteratura 2026. Il premio, considerato il più prestigioso riconoscimento internazionale in ambito letterario, valorizza l’intera produzione dell’autrice canadese. La motivazione sottolinea il carattere audace e inventivo della sua opera. Carson ha infatti sviluppato un rapporto originale con la tradizione classica, utilizzandola per sperimentare nuove forme nella letteratura contemporanea. Nel 2026 il riconoscimento ammonta a 12 milioni di corone svedesi, pari a circa 900mila sterline. L’annuncio è arrivato a Stoccolma l’8 ottobre. Ingrid Carlberg, segretaria permanente dell’Accademia di Svezia, ha contattato la Carson telefonicamente poco prima della comunicazione ufficiale.

Una scrittrice tra poesia, prosa e tradizione classica

Nata a Toronto nel 1950, la Carson ha costruito la propria attività letteraria muovendosi tra diversi generi. La sua formazione classica ha avuto un ruolo centrale nella scrittura, insieme all’interesse per la letteratura comparata, l’antropologia, la storia e le arti. L’autrice ha insegnato materie classiche, letterature comparate e scrittura creativa in diverse università del Canada e degli Stati Uniti. Tra gli atenei figurano McGill University, University of Michigan, New York University e Princeton University. La sua produzione comprende più di venti libri, tra opere originali e traduzioni. Nel corso della carriera ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui le borse Guggenheim e MacArthur, il Lannan Literary Award e il T. S. Eliot Prize. La Carson è anche la 19ª donna a ricevere il Nobel per la Letteratura, su un totale di 123 laureati dal 1901.

Dalla cultura greca alla letteratura contemporanea

Il rapporto con l’antichità greca rappresenta uno degli elementi centrali della sua produzione. La Carson ha tradotto e rielaborato autori come Eschilo, Euripide, Omero, Saffo, Sofocle, Stesicoro e Tucidide. Il suo primo libro, Eros the Bittersweet, uscì nel 1986. L’opera unisce critica letteraria e riflessione sul desiderio attraverso la tradizione greca antica. Il volume analizza anche il concetto di eros e le sue contraddizioni. La Carson parte dalla parola greca utilizzata da Saffo per descrivere una condizione al tempo stesso piacevole e dolorosa. Questa impostazione anticipò alcuni dei tratti che avrebbero caratterizzato la sua produzione successiva. La tradizione classica diventa così un punto di partenza per interrogare il presente, senza rinunciare alla sperimentazione formale.

Autobiography of Red, il libro più conosciuto

Tra le opere più note di Carson figura Autobiography of Red, pubblicata nel 1998. Il libro prende spunto dai frammenti del poeta greco Stesicoro e rielabora il mito di Gerione. Nella versione di Carson, il mostro alato dalla pelle rossa diventa un adolescente contemporaneo. La vicenda mitologica si trasforma così in una storia legata alla crescita, al desiderio e alla sofferenza sentimentale. L’opera mostra bene il metodo dell’autrice. Carson parte da un testo antico e ne modifica forma, prospettiva e contesto, creando un collegamento con l’esperienza contemporanea. Nel 2001 la Carson diventò inoltre la prima donna a vincere il T. S. Eliot Prize, grazie alla raccolta The Beauty of the Husband.

Una scrittura che attraversa i generi

La ricerca di Carson non si limita alla poesia. I suoi libri combinano spesso poesia, saggistica, prosa, traduzione, critica e dialogo drammatico. Men in the Off Hours, pubblicato nel 2000, raccoglie poesie brevi, saggi in versi, epitaffi, prose commemorative, interviste, sceneggiature e traduzioni dal greco antico e dal latino. Il volume vinse il primo Griffin Poetry Prize nel 2001. Un altro esempio è Decreation, che riunisce poesia, saggi e un’opera lirica. La Carson utilizza quindi strutture differenti all’interno dello stesso progetto, senza mantenere una separazione rigida tra i generi. Anche Nox, pubblicato nel 2010, segue questa direzione. Il libro si presenta come una scatola pieghevole a fisarmonica e riproduce un quaderno realizzato dall’autrice dopo la morte del fratello. Tra le opere successive figurano Red Doc> e Float.

Il ruolo delle parole

La ricerca linguistica occupa un posto importante nella produzione della Carson. La sua formazione da classicista l’ha portata a concentrarsi anche sull’origine e sull’evoluzione delle parole. L’Accademia di Svezia ha evidenziato proprio il rapporto tra l’attenzione filologica al linguaggio e la ricerca poetica di nuovi significati. La Carson ha spiegato la propria continua ricerca di nuove forme anche attraverso una certa insofferenza verso la ripetizione. Per questo la sua produzione cambia spesso struttura e registro. L’autrice ha inoltre riconosciuto i rischi della sperimentazione. Alcuni lavori possono infatti risultare difficili da seguire oppure perdere equilibrio nel tentativo di spingersi oltre le forme consuete.

Gli studi e la formazione

Carson studiò all’Università di Toronto, dove conseguì la laurea nel 1974, il master nel 1975 e il dottorato nel 1981. Durante la formazione approfondì anche la metrica e la filologia greca all’Università di St Andrews. Il percorso universitario non fu però lineare. La Carson interruppe gli studi per due volte durante i primi anni all’università. Tra i motivi vi furono anche alcuni obblighi curriculari che non incontravano i suoi interessi. In seguito completò la propria formazione accademica e iniziò una lunga attività di insegnamento. La preparazione classica avrebbe poi fornito una base essenziale per la sua produzione letteraria.

Il riconoscimento internazionale

Nel corso degli anni, il lavoro della Carson ha ricevuto l’attenzione di numerosi scrittori e istituzioni letterarie. La sua carriera comprende premi, borse di studio e riconoscimenti internazionali. In Canada ha ricevuto anche il Governor General’s Award per la poesia in lingua inglese. Nel 2005 è stata nominata membro dell’Ordine del Canada per il contributo alla letteratura del Paese. In Italia, la sua opera è arrivata sul mercato editoriale nel 2010 con Antropologia dell’acqua, pubblicato da Donzelli Editore. L’interesse dell’editoria italiana per la sua produzione si è poi sviluppato soprattutto negli anni Venti.

Anne Carson e il Nobel

Con Anne Carson salgono a 118 le assegnazioni del Nobel per la Letteratura dal 1901. Tra i vincitori degli ultimi anni figurano Annie Ernaux, Bob Dylan, Abdulrazak Gurnah, Louise Glück, Peter Handke e Olga Tokarczuk. Nel 2025 il premio era stato assegnato allo scrittore ungherese László Krasznahorkai, autore associato a una narrativa distopica e d’avanguardia. La Carson, oggi 76enne, riceverà formalmente la medaglia e il diploma Nobel a Stoccolma nel mese di dicembre 2026. Il riconoscimento conclude una carriera nella quale poesia, studio dei classici e sperimentazione letteraria hanno continuato a incontrarsi. (La redazione)