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Genoa-Fiorentina, Serie A: tra ultime chance e riscatto (10 ottobre 2026) Planetwin365 news (leggi di più)
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Fiorentina a Genova: Mastantuono vuol giocare. Pronto anche Gnonto. Ranieri rinnova. De Rossi: "Per noi nuovo campionato" Firenze Post (leggi di più)
Pronostico Genoa-Fiorentina | Serie A 2026/27 Sisal (leggi di più)
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Verso Genoa-Fiorentina, De Rossi: "Andare avanti insieme sarà la scelta vincente". Le novità sul futuro direttore sportivo Genova24 (leggi di più)
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Serie A: Genoa-Fiorentina in campo sabato alle 15 DIRETTA ANSAFantacalcio, c'è Genoa-Fiorentina: curiosità e precedenti FantacalcioSerie A, le gare del sabato: alle 15 Genoa-Fiorentina, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone la sera - La classifica di Serie A RaiNews (leggi di più)
Verso Genoa-Fiorentina (sabato ore 15), De Rossi: “Faremo una grande partita. Ho fiducia in questa squadra” Il Secolo XIX (leggi di più)
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