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📰 Caro energia, stangata su bollette e carburanti: cosa succederà nei prossimi mesi e quanto rischiano di pagare gli italiani? 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 venerdì 23 ottobre 2026

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23 Ottobre 2026

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📰 Consiglio Ue, i leader chiedono di adottare misure contro caro energia - Giornale Radio

Consiglio Ue, i leader chiedono di adottare misure contro caro energia  Giornale Radio (leggi di più)

📰 Possibili misure contro caro energia al vertice Ue di Dublino, secondo Fonti Ue - ANSA

Possibili misure contro caro energia al vertice Ue di Dublino, secondo Fonti Ue  ANSA (leggi di più)

📰 Caro energia e agricoltura, Centrosinistra: «I 25 milioni annunciati non ci sono ancora, mentre servono risposte immediate» - La Gazzetta della Val d'Agri

Caro energia e agricoltura, Centrosinistra: «I 25 milioni annunciati non ci sono ancora, mentre servono risposte immediate»  La Gazzetta della Val d'Agri (leggi di più)

📰 nuovo allarme Assocarta, EF contro l’ipotesi Irap - Quotidiano Energia

nuovo allarme Assocarta, EF contro l’ipotesi Irap  Quotidiano Energia (leggi di più)

📰 Caro energia, Cicala in Commissione: il quadro dei fondi regionali e nazionali per l’agricoltura - trmtv

Caro energia, Cicala in Commissione: il quadro dei fondi regionali e nazionali per l’agricoltura  trmtv (leggi di più)

📰 Serrata contro il caro energia e carburanti: oggi si chiude dalle 16 alle 18. Alle 17.30 corteo verso il presidio di Vazzano - Il Meridio

Serrata contro il caro energia e carburanti: oggi si chiude dalle 16 alle 18. Alle 17.30 corteo verso il presidio di Vazzano  Il Meridio (leggi di più)

📰 Caro energia e emergenza sicurezza, Vannacci apre gazebo in tutta Italia - L'Identità

Caro energia e emergenza sicurezza, Vannacci apre gazebo in tutta Italia  L'Identità (leggi di più)

📣 Caro energia, dal Consiglio regionale d'Abruzzo quasi 6 milioni di euro per l'agricoltura: l'intervento di D'Incecco e Mannetti (Lega) per imprese e Consorzi di bonifica - Cavalierenews

Caro energia, dal Consiglio regionale d'Abruzzo quasi 6 milioni di euro per l'agricoltura: l'intervento di D'Incecco e Mannetti (Lega) per imprese e Consorzi di bonifica  Cavalierenews (leggi di più)

📰 Decreto Bollette 2026, accordo Italia-UE per ridurre l’impatto del gas sull’elettricità - BusinessWeekly

Decreto Bollette 2026, accordo Italia-UE per ridurre l’impatto del gas sull’elettricità  BusinessWeekly (leggi di più)

📰 Caro energia e «Cà Litta», la sostenibilità oggi serve al portafogli - La Prealpina

Caro energia e «Cà Litta», la sostenibilità oggi serve al portafogli  La Prealpina (leggi di più)

🏋️ Emilia-Romagna: 30 milioni di euro per sostenere sanità pubblica e trasporto locale contro il caro energia - Clickmobility

Emilia-Romagna: 30 milioni di euro per sostenere sanità pubblica e trasporto locale contro il caro energia  Clickmobility (leggi di più)

📰 Cartiere italiane sotto pressione: caro energia e importazioni mettono a rischio 50 impianti - Economy Magazine

Cartiere italiane sotto pressione: caro energia e importazioni mettono a rischio 50 impianti  Economy Magazine (leggi di più)

📰 Caro energia, si mobilitano i dem: "Un grande sit-in che sarà pacifista" - Il Resto del Carlino

Caro energia, si mobilitano i dem: "Un grande sit-in che sarà pacifista"  Il Resto del Carlino (leggi di più)

📰 L'impatto del caro energia sul cemento - ESG360

L'impatto del caro energia sul cemento  ESG360 (leggi di più)

📰 Pichetto: da gennaio al via misure contro caro-energia concordate con Ue Da Reuters - Investing.com

Pichetto: da gennaio al via misure contro caro-energia concordate con Ue Da Reuters  Investing.com (leggi di più)

📰 Bruxelles presenterà un piano per una “vera Unione dell’Energia” - Quotidiano Energia

Bruxelles presenterà un piano per una “vera Unione dell’Energia”  Quotidiano Energia (leggi di più)

📰 Il caro-energia una tassa sulla povertà - 9Colonne

Il caro-energia una tassa sulla povertà  9Colonne (leggi di più)

📰 Caro energia e carovita, il Sindaco di Cesena e Presidente della Provincia Enzo Lattuca a sostegno della misura regionale - Comune di Cesena

Caro energia e carovita, il Sindaco di Cesena e Presidente della Provincia Enzo Lattuca a sostegno della misura regionale  Comune di Cesena (leggi di più)

📰 Lazio: 30 milioni per famiglie e agricoltori contro il caro energia, ok anche alla legge antisprechi - Agenzia Nova

Lazio: 30 milioni per famiglie e agricoltori contro il caro energia, ok anche alla legge antisprechi  Agenzia Nova (leggi di più)

📰 Pichetto: da gennaio al via misure contro caro-energia concordate con Ue - MarketScreener Italia

Pichetto: da gennaio al via misure contro caro-energia concordate con Ue  MarketScreener Italia (leggi di più)

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