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Consiglio Ue, i leader chiedono di adottare misure contro caro energia Giornale Radio (leggi di più)
Possibili misure contro caro energia al vertice Ue di Dublino, secondo Fonti Ue ANSA (leggi di più)
Caro energia e agricoltura, Centrosinistra: «I 25 milioni annunciati non ci sono ancora, mentre servono risposte immediate» La Gazzetta della Val d'Agri (leggi di più)
nuovo allarme Assocarta, EF contro l’ipotesi Irap Quotidiano Energia (leggi di più)
Caro energia, Cicala in Commissione: il quadro dei fondi regionali e nazionali per l’agricoltura trmtv (leggi di più)
Serrata contro il caro energia e carburanti: oggi si chiude dalle 16 alle 18. Alle 17.30 corteo verso il presidio di Vazzano Il Meridio (leggi di più)
Caro energia e emergenza sicurezza, Vannacci apre gazebo in tutta Italia L'Identità (leggi di più)
Caro energia, dal Consiglio regionale d'Abruzzo quasi 6 milioni di euro per l'agricoltura: l'intervento di D'Incecco e Mannetti (Lega) per imprese e Consorzi di bonifica Cavalierenews (leggi di più)
Decreto Bollette 2026, accordo Italia-UE per ridurre l’impatto del gas sull’elettricità BusinessWeekly (leggi di più)
Caro energia e «Cà Litta», la sostenibilità oggi serve al portafogli La Prealpina (leggi di più)
Emilia-Romagna: 30 milioni di euro per sostenere sanità pubblica e trasporto locale contro il caro energia Clickmobility (leggi di più)
Cartiere italiane sotto pressione: caro energia e importazioni mettono a rischio 50 impianti Economy Magazine (leggi di più)
Caro energia, si mobilitano i dem: "Un grande sit-in che sarà pacifista" Il Resto del Carlino (leggi di più)
L'impatto del caro energia sul cemento ESG360 (leggi di più)
Pichetto: da gennaio al via misure contro caro-energia concordate con Ue Da Reuters Investing.com (leggi di più)
Bruxelles presenterà un piano per una “vera Unione dell’Energia” Quotidiano Energia (leggi di più)
Il caro-energia una tassa sulla povertà 9Colonne (leggi di più)
Caro energia e carovita, il Sindaco di Cesena e Presidente della Provincia Enzo Lattuca a sostegno della misura regionale Comune di Cesena (leggi di più)
Lazio: 30 milioni per famiglie e agricoltori contro il caro energia, ok anche alla legge antisprechi Agenzia Nova (leggi di più)
Pichetto: da gennaio al via misure contro caro-energia concordate con Ue MarketScreener Italia (leggi di più)
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