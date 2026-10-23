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15 OTTOBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI E GIORNATA NAZIONALE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE Qui Mesagne (leggi di più)
Matteo Salvini ospite a Dritto e Rovescio: focus su finanziaria e politica internazionale megamodo (leggi di più)
Nuove consapevolezze sui conflitti internazionali Centro Studi Sereno Regis (leggi di più)
Internazionale, un sabato di eventi. Dai diritti umani ai conflitti fino all’AI. Ferrara, cuore pulsante del mondo Il Resto del Carlino (leggi di più)
Il ’no alla guerra’ spiegato agli studenti Il Resto del Carlino (leggi di più)
Gli Emirati Arabi Uniti e i conflitti in Africa Nigrizia (leggi di più)
Giornata internazionale della pace 2026: educare al dialogo, al rispetto e alla cittadinanza Scuola.net (leggi di più)
Festival Internazionale, tutto pronto. Focus su conflitti, diritti e digitale Il Resto del Carlino (leggi di più)
Le organizzazioni internazionali possono davvero fermare le guerre? I limiti strutturali dell'ordine internazionale Orizzonti Politici (leggi di più)
Le aziende della Tuscia crescono nonostante i conflitti globali: i dati della resistenza ViterboToday (leggi di più)
Svizzera, tra conflitti internazionali e la nostra neutralità Ticinonews (leggi di più)
Grande caldo e conflitti internazionali, i ristoratori pagano il conto: Ferragosto in controtendenza SerchioInDiretta (leggi di più)
Le imprese del Cesenate nell’epoca della ‘permacrisi’ e dei grandi conflitti internazionali, studio Confartigianato Sestopotere (leggi di più)
Le Linee guida dello Stato Maggiore della Difesa sulla tutela delle persone con disabilità nei conflitti armati presentate all'Expert Meeting di Ginevra Ministero della Difesa (leggi di più)
Blog | Guerra e conflitti: ecco otto numeri per capire cosa sta succedendo nel mondo, - Info Data Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Cavi dati sottomarini e rischi geopolitici nell’era dei conflitti contemporanei Notizie Geopolitiche (leggi di più)
Gli italiani e i conflitti internazionali: no a riarmo e leva obbligatoria L'Eurispes (leggi di più)
Non solo Ucraina e Gaza, mai così tante guerre dal 1946: 65 conflitti armati nel 2025, il mondo fuori controllo Famiglia Cristiana (leggi di più)
Dall’umanità dei conflitti alla guerra dell’Iran. il nuovo libro di Vincenzo Ruggero Manca Italiavola & Travel – (leggi di più)
Mattarella: “Conflitti mettono alla prova Nato, Ue e organizzazioni internazionali” la Repubblica (leggi di più)
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