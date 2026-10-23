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📰 Guerre e tensioni nel mondo, cosa sta succedendo? Gli scenari che preoccupano il futuro 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 venerdì 23 ottobre 2026

Raccolta di notizie in tempo reale da Google News tramite RSS su tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo stesso dell'articolo, per una visione chiara e immediata.

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23 Ottobre 2026

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📰 15 OTTOBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI E GIORNATA NAZIONALE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE - Qui Mesagne

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🏛️ Matteo Salvini ospite a Dritto e Rovescio: focus su finanziaria e politica internazionale - megamodo

Matteo Salvini ospite a Dritto e Rovescio: focus su finanziaria e politica internazionale  megamodo (leggi di più)

📰 Nuove consapevolezze sui conflitti internazionali - Centro Studi Sereno Regis

Nuove consapevolezze sui conflitti internazionali  Centro Studi Sereno Regis (leggi di più)

📰 Internazionale, un sabato di eventi. Dai diritti umani ai conflitti fino all’AI. Ferrara, cuore pulsante del mondo - Il Resto del Carlino

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📰 Il ’no alla guerra’ spiegato agli studenti - Il Resto del Carlino

Il ’no alla guerra’ spiegato agli studenti  Il Resto del Carlino (leggi di più)

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Gli Emirati Arabi Uniti e i conflitti in Africa  Nigrizia (leggi di più)

🌈 Giornata internazionale della pace 2026: educare al dialogo, al rispetto e alla cittadinanza - Scuola.net

Giornata internazionale della pace 2026: educare al dialogo, al rispetto e alla cittadinanza  Scuola.net (leggi di più)

📰 Festival Internazionale, tutto pronto. Focus su conflitti, diritti e digitale - Il Resto del Carlino

Festival Internazionale, tutto pronto. Focus su conflitti, diritti e digitale  Il Resto del Carlino (leggi di più)

📰 Le organizzazioni internazionali possono davvero fermare le guerre? I limiti strutturali dell'ordine internazionale - Orizzonti Politici

Le organizzazioni internazionali possono davvero fermare le guerre? I limiti strutturali dell'ordine internazionale  Orizzonti Politici (leggi di più)

📰 Le aziende della Tuscia crescono nonostante i conflitti globali: i dati della resistenza - ViterboToday

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📣 Svizzera, tra conflitti internazionali e la nostra neutralità - Ticinonews

Svizzera, tra conflitti internazionali e la nostra neutralità  Ticinonews (leggi di più)

📡📺 Grande caldo e conflitti internazionali, i ristoratori pagano il conto: Ferragosto in controtendenza - SerchioInDiretta

Grande caldo e conflitti internazionali, i ristoratori pagano il conto: Ferragosto in controtendenza  SerchioInDiretta (leggi di più)

📰 Le imprese del Cesenate nell’epoca della ‘permacrisi’ e dei grandi conflitti internazionali, studio Confartigianato - Sestopotere

Le imprese del Cesenate nell’epoca della ‘permacrisi’ e dei grandi conflitti internazionali, studio Confartigianato  Sestopotere (leggi di più)

📰 Le Linee guida dello Stato Maggiore della Difesa sulla tutela delle persone con disabilità nei conflitti armati presentate all'Expert Meeting di Ginevra - Ministero della Difesa

Le Linee guida dello Stato Maggiore della Difesa sulla tutela delle persone con disabilità nei conflitti armati presentate all'Expert Meeting di Ginevra  Ministero della Difesa (leggi di più)

📰 Blog | Guerra e conflitti: ecco otto numeri per capire cosa sta succedendo nel mondo, - Info Data - Il Sole 24 ORE

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📰 Cavi dati sottomarini e rischi geopolitici nell’era dei conflitti contemporanei - Notizie Geopolitiche

Cavi dati sottomarini e rischi geopolitici nell’era dei conflitti contemporanei  Notizie Geopolitiche (leggi di più)

📰 Gli italiani e i conflitti internazionali: no a riarmo e leva obbligatoria - L'Eurispes

Gli italiani e i conflitti internazionali: no a riarmo e leva obbligatoria  L'Eurispes (leggi di più)

👨‍👩‍👧‍👦 Non solo Ucraina e Gaza, mai così tante guerre dal 1946: 65 conflitti armati nel 2025, il mondo fuori controllo - Famiglia Cristiana

Non solo Ucraina e Gaza, mai così tante guerre dal 1946: 65 conflitti armati nel 2025, il mondo fuori controllo  Famiglia Cristiana (leggi di più)

📰 Dall’umanità dei conflitti alla guerra dell’Iran. il nuovo libro di Vincenzo Ruggero Manca - Italiavola & Travel –

Dall’umanità dei conflitti alla guerra dell’Iran. il nuovo libro di Vincenzo Ruggero Manca  Italiavola & Travel – (leggi di più)

📰 Mattarella: “Conflitti mettono alla prova Nato, Ue e organizzazioni internazionali” - la Repubblica

Mattarella: “Conflitti mettono alla prova Nato, Ue e organizzazioni internazionali”  la Repubblica (leggi di più)

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