💿 Il disco in evidenza: Dopamine Chamber, 2026, Fontaines D.C.

Con Dopamine Chamber, uscito il 16 ottobre 2026, i Fontaines D.C. confermano il proprio ruolo di primo piano nella scena rock contemporanea. Tra sonorità post-punk, scrittura poetica e impatto graffiante, la band irlandese esplora nuove direzioni musicali, spingendo ancora più avanti i confini del proprio sound.
I Fontaines D.C. pubblicano Dopamine Chamber, il loro quinto album in studio, uscito oggi 16 ottobre 2026. Il nuovo progetto segna il ritorno della band irlandese con un nuovo meraviglioso lavoro che arriva dopo Romance, pubblicato nel 2024.
L’annuncio dell’album è stato accompagnato da un breve estratto di Six Shot Morning, brano inedito già presentato dal gruppo durante alcuni concerti. A seguire è arrivato Marianne, scelto come primo singolo e primo assaggio ufficiale del nuovo disco.
Con Dopamine Chamber, i Fontaines D.C. proseguono il loro percorso di ricerca sonora, muovendosi tra energia post-punk, sensibilità poetica e chitarre graffianti. Il gruppo irlandese punta su un linguaggio musicale diretto ma ricco di sfumature, ampliando la propria gamma espressiva e consolidando la sua posizione nel panorama rock contemporaneo.
Il disco arriva a due anni di distanza da Romance, album che ha ottenuto importanti riscontri internazionali e due nomination ai Grammy Awards, oltre a una candidatura al Mercury Prize.
Dopamine Chamber è il quinto album della formazione di Dublino, dopo Dogrel (2019), A Hero’s Death (2020), Skinty Fia (2022) e Romance (2024).
Dopamine Chamber arriva dopo un percorso di anticipazioni iniziato con Six Shot Morning e proseguito con Marianne, che ha offerto il primo assaggio ufficiale del nuovo progetto.
Con questo nuovo lavoro discografico i Fontaines D.C. si dimostrano di essere i leader assoluti della loro generazione con un sound post-punk poetico, graffiante e immediato che spinge ancora più in là i confini musicali della band. (La redazione)
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