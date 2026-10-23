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📰 Virus Shamonda: cos’è e quali sono i rischi dopo il primo contagio umano in Francia 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 venerdì 23 ottobre 2026

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23 Ottobre 2026

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📰 Francia, primo caso umano di virus Shamonda: indagini sul decesso - Il Globo

Francia, primo caso umano di virus Shamonda: indagini sul decesso  Il Globo (leggi di più)

🏥 Che cos'è il virus Shamonda? Quali sono i rischi per la salute, secondo gli studi scientifici - Men's Health

Che cos'è il virus Shamonda? Quali sono i rischi per la salute, secondo gli studi scientifici  Men's Health (leggi di più)

📰 Virus Shamonda, il possibile salto di specie e la verità sul paziente morto. Pregliasco: sintomi sconosciuti, guardia alta. È in Italia... - Leggo.it

Virus Shamonda, il possibile salto di specie e la verità sul paziente morto. Pregliasco: sintomi sconosciuti, guardia alta. È in Italia...  Leggo.it (leggi di più)

📰 Virus Shamonda, il possibile salto di specie e la verità sul paziente morto. Pregliasco: sintomi sconosciuti, guardia alta. È in Italia... - Leggo.it

Virus Shamonda, il possibile salto di specie e la verità sul paziente morto. Pregliasco: sintomi sconosciuti, guardia alta. È in Italia...  Leggo.it (leggi di più)

📰 Virus Shamonda, primo caso umano al mondo in Francia: morto un paziente a Lione, ECDC e OMS monitorano la situazione - La Milano

Virus Shamonda, primo caso umano al mondo in Francia: morto un paziente a Lione, ECDC e OMS monitorano la situazione  La Milano (leggi di più)

📰 Agricoltura rafforza la vigilanza dopo aver rilevato il virus shamonda a Toledo e in altre cinque province - Demócrata

Agricoltura rafforza la vigilanza dopo aver rilevato il virus shamonda a Toledo e in altre cinque province  Demócrata (leggi di più)

📰 Il MAPA mantiene la vigilanza dopo aver trovato il virus shamonda in sei province spagnole. - Demócrata

Il MAPA mantiene la vigilanza dopo aver trovato il virus shamonda in sei province spagnole.  Demócrata (leggi di più)

📰 Shamonda virus, in Francia il primo caso umano: il paziente è morto. Cosa si sa su trasmissione e sintomi - Secolo d'Italia

Shamonda virus, in Francia il primo caso umano: il paziente è morto. Cosa si sa su trasmissione e sintomi  Secolo d'Italia (leggi di più)

📰 Il virus Shamonda passa dagli animali all'uomo per la prima volta. Un paziente morto in Francia - HuffPost Italia

Il virus Shamonda passa dagli animali all'uomo per la prima volta. Un paziente morto in Francia  HuffPost Italia (leggi di più)

📰 Virus Shamonda: Ue monitora primo caso umano in Francia e attiva laboratori - Adnkronos

Virus Shamonda: Ue monitora primo caso umano in Francia e attiva laboratori  Adnkronos (leggi di più)

📰 Virus Shamonda, il possibile salto di specie e la verità sul paziente morto. Pregliasco: sintomi sconosciuti, guardia alta. È in Italia dall'estate - Leggo.it

Virus Shamonda, il possibile salto di specie e la verità sul paziente morto. Pregliasco: sintomi sconosciuti, guardia alta. È in Italia dall'estate  Leggo.it (leggi di più)

📰 Shamonda, il virus degli animali arriva all'uomo: primo caso umano in Europa - Adnkronos

Shamonda, il virus degli animali arriva all'uomo: primo caso umano in Europa  Adnkronos (leggi di più)

📣🥀 In Francia il virus Shamonda provoca la morte di un paziente - Askanews

In Francia il virus Shamonda provoca la morte di un paziente  Askanews (leggi di più)

📰 Morto paziente colpito dal virus Shamonda a Lione, è la prima volta al mondo: era ritenuto non trasmissibile all'uomo - Fanpage

Morto paziente colpito dal virus Shamonda a Lione, è la prima volta al mondo: era ritenuto non trasmissibile all'uomo  Fanpage (leggi di più)

📰 Virus Shamonda, che cos’è la malattia che ha colpito il primo uomo in Francia - LaPresse

Virus Shamonda, che cos’è la malattia che ha colpito il primo uomo in Francia  LaPresse (leggi di più)

📰 Shamonda virus, cos'è, quali sono i sintomi e come si trasmette - Sky TG24

Shamonda virus, cos'è, quali sono i sintomi e come si trasmette  Sky TG24Virus Shamonda: confermato primo contagio umano, un morto a Lione  la RepubblicaShamonda virus, in Francia primo caso al mondo di infezione umana. Cos'è, come si trasmette e quali sono i rischi  Corriere della SeraFrancia, primo contagio umano virus Shamonda: paziente deceduto. Autorità: "Nessun pericolo"  RaiNewsIn Francia rilevato il virus Shamonda in un essere umano: è la prima ... (leggi di più)

📰 Virus Shamonda, scoperta in Francia la prima infezione umana al mondo: come si trasmette e quali rischi comporta? - Giornale La Voce

Virus Shamonda, scoperta in Francia la prima infezione umana al mondo: come si trasmette e quali rischi comporta?  Giornale La Voce (leggi di più)

📰 Francia, morto il primo paziente colpito dal virus Shamonda - Agipress

Francia, morto il primo paziente colpito dal virus Shamonda  Agipress (leggi di più)

📰 Una microbiologa vede altamente improbabile che il virus Shamonda causi casi umani in Spagna - Demócrata

Una microbiologa vede altamente improbabile che il virus Shamonda causi casi umani in Spagna  Demócrata (leggi di più)

📣 Virus Shamonda, primo contagio umano in Francia: morto un paziente. Casi anche negli allevamenti italiani, cosa sappiamo · LaC News24 - LaC News24

Virus Shamonda, primo contagio umano in Francia: morto un paziente. Casi anche negli allevamenti italiani, cosa sappiamo · LaC News24  LaC News24 (leggi di più)

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