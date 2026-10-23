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Lo storico concerto dei Talking Heads a Roma nel 1980

Il 18 dicembre 1980 i Talking Heads si esibirono dal vivo al PalaEur di Roma. Il concerto fu ripreso da Cesare Pierleoni, storico regista della Rai.

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23 Ottobre 2026
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Il 18 dicembre 1980, all’indomani della pubblicazione dell’uscita del monumentale Remain in Light, i Talking Heads si esibirono dal vivo al PalaEur di Roma.

Ho avuto la fortuna e l’onore di essere il regista di questo concerto indimenticabile e meraviglioso al PalaEur di Roma il 18 dicembre 1980. Qualcosa di irripetibile. Girato in pellicola 16mm con tre macchine da presa sincronizzate. Credo sia qualcosa di incredibile, con la line-up della band allargata per accogliere il leggendario Adrian Belew alla chitarra e Dolette Mc Donald come backing vocal. Ho ancora la pelle d’oca.

Cesare Pierleoni, storico regista della Rai.

Lo storico concerto dei Talking Heads è stato trasmesso più volte da Rai 5. (La redazione)

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