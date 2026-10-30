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📰 Manifestazioni in tutta Italia per la protesta indetta dai sindacati di base contro il carovita e il riamo. 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 venerdì 30 ottobre 2026

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30 Ottobre 2026

Attualità

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venerdì, 30 ottobre 2026
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📡📺📣 DIRETTA - Sciopero del 30 ottobre: decine di migliaia nei cortei, limitati disagi per chi viaggia - A Cagliari 15mila in piazza - RaiNews

DIRETTA - Sciopero del 30 ottobre: decine di migliaia nei cortei, limitati disagi per chi viaggia - A Cagliari 15mila in piazza  RaiNewsSciopero generale, cortei in città blindate: tensioni a Torino. LIVE  Sky TG24Roma, sciopero generale e manifestazioni del 30 ottobre | Corteo dei sindacati Usb, in piazza anche studenti, pro Pal e antagonisti | Delegazione di parlamentari M5s in piazza  Corriere Roma (leggi di più)

📡📺 Cortei in diretta: manifestazioni e proteste in Italia oggi 30 ottobre - Il Fatto Quotidiano

Cortei in diretta: manifestazioni e proteste in Italia oggi 30 ottobre  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Sciopero in Veneto. Momenti di tensione a Mestre VIDEO Bus bloccati a Venezia. Studenti bruciano la foto di Valditara a Padova. Assalto... - Il Gazzettino

Sciopero in Veneto. Momenti di tensione a Mestre VIDEO Bus bloccati a Venezia. Studenti bruciano la foto di Valditara a Padova. Assalto...  Il Gazzettino (leggi di più)

📡📺 Sciopero generale, cortei e presìdi in Toscana. La diretta - La Nazione

Sciopero generale, cortei e presìdi in Toscana. La diretta  La Nazione (leggi di più)

📰 Sciopero generale di venerdì 30, via ai cortei | A Torino letame davanti al municipio | A Genova porto bloccato da copertoni in fiamme - Tgcom24

Sciopero generale di venerdì 30, via ai cortei | A Torino letame davanti al municipio | A Genova porto bloccato da copertoni in fiamme  Tgcom24 (leggi di più)

📰 Sciopero generale a Milano, i due cortei si uniscono in piazzale Loreto: 25mila manifestanti in strada - MilanoToday

Sciopero generale a Milano, i due cortei si uniscono in piazzale Loreto: 25mila manifestanti in strada  MilanoToday (leggi di più)

📡📺 Milano, sciopero generale e manifestazioni del 30 ottobre in diretta | In corteo 35 mila, travestimenti e bambini con le maestre. I manifestanti in Tangenziale Est: «Ce la prendiamo» - Corriere Milano

Milano, sciopero generale e manifestazioni del 30 ottobre in diretta | In corteo 35 mila, travestimenti e bambini con le maestre. I manifestanti in Tangenziale Est: «Ce la prendiamo»  Corriere Milano (leggi di più)

📰 Sciopero generale in tutto il Paese. A Milano cortei riuniti. Tre feriti a Vicenza negli scontri - ANSA

Sciopero generale in tutto il Paese. A Milano cortei riuniti. Tre feriti a Vicenza negli scontri  ANSA (leggi di più)

📰 Tutte le manifestazioni in programma venerdì 30 ottobre, città per città - Cosmopolitan

Tutte le manifestazioni in programma venerdì 30 ottobre, città per città  Cosmopolitan (leggi di più)

📰 Manifestazioni e proteste, cortei in tutta Italia. FOTO - Sky TG24

Manifestazioni e proteste, cortei in tutta Italia. FOTO  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Sciopero generale, duemila in corteo a Vicenza. Scontro a Ponte Alto: petardi, idranti e lacrimogeni - Il Giornale di Vicenza

Sciopero generale, duemila in corteo a Vicenza. Scontro a Ponte Alto: petardi, idranti e lacrimogeni  Il Giornale di Vicenza (leggi di più)

📰 Sciopero generale a Napoli, migliaia in corteo: tensione alla Stazione Centrale, bruciate le immagini di Meloni e Bernini - NapoliToday

Sciopero generale a Napoli, migliaia in corteo: tensione alla Stazione Centrale, bruciate le immagini di Meloni e Bernini  NapoliToday (leggi di più)

📰 Sciopero generale del 30 ottobre, a Bari due cortei contro carovita e riarmo: gli appuntamenti e le strade interessate - BariToday

Sciopero generale del 30 ottobre, a Bari due cortei contro carovita e riarmo: gli appuntamenti e le strade interessate  BariToday (leggi di più)

📰 Manifestazioni a Padova: grida, slogan e canti in strada. I cortei per lo sciopero generale - Il Gazzettino

Manifestazioni a Padova: grida, slogan e canti in strada. I cortei per lo sciopero generale  Il Gazzettino (leggi di più)

📰 Tutto ciò che c’è da sapere sullo sciopero di oggi, 30 ottobre 2026, a Bologna - BolognaToday

Tutto ciò che c’è da sapere sullo sciopero di oggi, 30 ottobre 2026, a Bologna  BolognaToday (leggi di più)

📰 Vicenza blindata, studenti e lavoratori in piazza per lo sciopero generale. Traffico bloccato a Ponte Alto - Il Giornale di Vicenza

Vicenza blindata, studenti e lavoratori in piazza per lo sciopero generale. Traffico bloccato a Ponte Alto  Il Giornale di Vicenza (leggi di più)

🏠 Manovra, casa, riarmo, Mezzogiorno: la Cgil in mobilitazione permanente - il manifesto

Manovra, casa, riarmo, Mezzogiorno: la Cgil in mobilitazione permanente  il manifesto (leggi di più)

📰 A migliaia in piazza. Dal traffico bloccato ai servizi a singhiozzo, giornata di disagi | FOTO-VIDEO - BolognaToday

A migliaia in piazza. Dal traffico bloccato ai servizi a singhiozzo, giornata di disagi | FOTO-VIDEO  BolognaToday (leggi di più)

📰 Sciopero generale a Genova: bloccato varco Albertazzi, piazza Montano chiusa e studenti in corteo in via Balbi. Tutti gli aggiornamenti - Primocanale

Sciopero generale a Genova: bloccato varco Albertazzi, piazza Montano chiusa e studenti in corteo in via Balbi. Tutti gli aggiornamenti  Primocanale (leggi di più)

📰 Sciopero 30 ottobre a Roma, manifestazioni in tutta la città: Capitale blindata e allerta massima - RomaToday

Sciopero 30 ottobre a Roma, manifestazioni in tutta la città: Capitale blindata e allerta massima  RomaToday (leggi di più)

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