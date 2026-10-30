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DIRETTA - Sciopero del 30 ottobre: decine di migliaia nei cortei, limitati disagi per chi viaggia - A Cagliari 15mila in piazza RaiNewsSciopero generale, cortei in città blindate: tensioni a Torino. LIVE Sky TG24Roma, sciopero generale e manifestazioni del 30 ottobre | Corteo dei sindacati Usb, in piazza anche studenti, pro Pal e antagonisti | Delegazione di parlamentari M5s in piazza Corriere Roma (leggi di più)
Cortei in diretta: manifestazioni e proteste in Italia oggi 30 ottobre Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Sciopero in Veneto. Momenti di tensione a Mestre VIDEO Bus bloccati a Venezia. Studenti bruciano la foto di Valditara a Padova. Assalto... Il Gazzettino (leggi di più)
Sciopero generale, cortei e presìdi in Toscana. La diretta La Nazione (leggi di più)
Sciopero generale di venerdì 30, via ai cortei | A Torino letame davanti al municipio | A Genova porto bloccato da copertoni in fiamme Tgcom24 (leggi di più)
Sciopero generale a Milano, i due cortei si uniscono in piazzale Loreto: 25mila manifestanti in strada MilanoToday (leggi di più)
Milano, sciopero generale e manifestazioni del 30 ottobre in diretta | In corteo 35 mila, travestimenti e bambini con le maestre. I manifestanti in Tangenziale Est: «Ce la prendiamo» Corriere Milano (leggi di più)
Sciopero generale in tutto il Paese. A Milano cortei riuniti. Tre feriti a Vicenza negli scontri ANSA (leggi di più)
Tutte le manifestazioni in programma venerdì 30 ottobre, città per città Cosmopolitan (leggi di più)
Manifestazioni e proteste, cortei in tutta Italia. FOTO Sky TG24 (leggi di più)
Sciopero generale, duemila in corteo a Vicenza. Scontro a Ponte Alto: petardi, idranti e lacrimogeni Il Giornale di Vicenza (leggi di più)
Sciopero generale a Napoli, migliaia in corteo: tensione alla Stazione Centrale, bruciate le immagini di Meloni e Bernini NapoliToday (leggi di più)
Sciopero generale del 30 ottobre, a Bari due cortei contro carovita e riarmo: gli appuntamenti e le strade interessate BariToday (leggi di più)
Manifestazioni a Padova: grida, slogan e canti in strada. I cortei per lo sciopero generale Il Gazzettino (leggi di più)
Tutto ciò che c’è da sapere sullo sciopero di oggi, 30 ottobre 2026, a Bologna BolognaToday (leggi di più)
Vicenza blindata, studenti e lavoratori in piazza per lo sciopero generale. Traffico bloccato a Ponte Alto Il Giornale di Vicenza (leggi di più)
Manovra, casa, riarmo, Mezzogiorno: la Cgil in mobilitazione permanente il manifesto (leggi di più)
A migliaia in piazza. Dal traffico bloccato ai servizi a singhiozzo, giornata di disagi | FOTO-VIDEO BolognaToday (leggi di più)
Sciopero generale a Genova: bloccato varco Albertazzi, piazza Montano chiusa e studenti in corteo in via Balbi. Tutti gli aggiornamenti Primocanale (leggi di più)
Sciopero 30 ottobre a Roma, manifestazioni in tutta la città: Capitale blindata e allerta massima RomaToday (leggi di più)
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