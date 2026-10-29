Home ARTICOLI 💿 Ultime uscite discografiche: tutti i nuovi album 📅
Categorie: ARTICOLIMUSICANEWSSTREAMING

💿 Ultime uscite discografiche: tutti i nuovi album 📅 giovedì 29 ottobre 2026

Consulta la tabella aggiornata con i dischi di recente pubblicazione, ordinati cronologicamente grazie alle informazioni rese dai siti indicati tra parentesi di fianco al titolo di ogni disco.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
29 Ottobre 2026

Ultime uscite discografiche

Segui Musicletter.it su Google

Vuoi scoprire le ultime uscite discografiche, tra nuovi album, CD e vinili? Su Musicletter.it trovi una tabella aggiornata con le pubblicazioni più recenti dell’anno. Lo strumento ti permette di seguire le novità del mercato musicale e conoscere i dischi appena usciti, grazie alle informazioni rese disponibili dalle fonti in rete indicate tra parentesi di fianco al titolo di ogni disco.

Le ultime uscite discografiche

Per offrire una panoramica delle novità, Musicletter.it utilizza le informazioni rese disponibile dai siti dedicati alla musica e alle pubblicazioni discografiche, indicati tra parentesi di fianco al titolo di ogni disco. La tabella organizza le informazioni in ordine cronologico, mettendo in evidenza le uscite più recenti.

In questo modo, puoi consultare un elenco aggiornato delle pubblicazioni e orientarti tra le novità discografiche internazionali. L’aggiornamento dei dati consente di seguire l’evoluzione del catalogo e di individuare i titoli aggiunti più di recente.

Come consultare la tabella delle novità musicali

La tabella interattiva raccoglie le informazioni essenziali per identificare ogni pubblicazione. In particolare, puoi trovare:

  • Anno di pubblicazione, per individuare il periodo di riferimento.
  • Nome dell’artista o della band, per riconoscere chi ha pubblicato il disco.
  • Titolo dell’album o della pubblicazione, con un collegamento diretto ad Amazon nella categoria dedicata a CD e vinili, per consultare le opzioni disponibili per l’acquisto.

L’elenco parte dalle pubblicazioni più recenti e prosegue in ordine cronologico. Puoi quindi esplorare le novità senza dover consultare manualmente più fonti.

Scopri i nuovi album, CD e vinili

Se cerchi un modo semplice per seguire le novità discografiche, questa risorsa ti offre un punto di partenza pratico. La tabella delle ultime uscite discografiche (comprese le ristampe) riunisce le informazioni principali in un unico spazio, facilitando la ricerca di artisti, album e nuove pubblicazioni.

Consulta l’elenco qui sotto per scoprire i dischi più recenti presenti nel database e accedere ai relativi collegamenti per l’acquisto. (La redazione)

giovedì 29 ottobre 2026

Ultime uscite discografiche

123
Anno
Artista
Titolo disco
2026
Brandon
The Game Changer (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Gil
Live at Berkeley '78 (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Be
Modern Music (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
BBC
Mahler: Symphony No.2 (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Nct
NCT Wish - 1st Concert Tour [Into The Wish : Our Wish] (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Orchestra
Made In Senegal (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Jim
House of Trane (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Frank
Frank Stallone (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
The
Rarities, Vol. 2 (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Doe Or Die (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
God
Molly Picture (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Un Millon De Lagrimas (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Lea
Kindred Spirits (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Los
Los Autenticos (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Basement Sessions 1978-1980 (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Shadows in the Night (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Kelsey
Church (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Cristian
Bartok: The Miraculous Mandarin & Concerto for Orchestra (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Bill
Just As I Am / Still Bill / + Justments / Making Music / Live At Carnegie Hall (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Anthony
Countertenor (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Evie
Reaching Farther (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Tony
From The Dark (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Dmitry
Ysaye: 6 Violin Sonatas, Op. 27 and works by Bartok, Chansarel, Crickboom, Enescu, Godowsky, & Quiroga (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Eric
Loving Schumann (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Cantebury
Matthew Martin: Choral Works (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Medvind Modvind (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
La
Domenico Scarlatti & Jose de Nebra: Stabat Mater & Salve Regina (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Fieri
Graupner: Christmas Cantatas (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Albeniz
Albeniz Reimagined (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
The
A man from the future (Metacritic) Disponibile anche su Amazon
2026
The
Cry Baby (Metacritic) Disponibile anche su Amazon
2026
The
LOVE (Metacritic) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
The Anthology Of UnAmerican Folk Music (Metacritic) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Wendy Eisenberg (Metacritic) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Gravest Gravy (Metacritic) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Mother Of The Blues - The Complete Paramount Recordings 1923-1928 [Box Set] (Metacritic) Disponibile anche su Amazon
2026
Rickshaw
Ca$H Grab (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Isadora
Negro, Negro/Matabara El Hombre Bueno (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
Metal for the Master (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Royal
Strauss: An Alpine Symphony (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Veni
The Album of Labor: IIII (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Anton
Come Home to Me (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Kevin
Altus (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Stuck
Pigwalk (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Varie
The Shape of Blue (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Jonathan
Piano Works by Tyson Gholston Davis, Alvin Singleton & Tyshawn Sorey (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Brenna
Simply Christmas (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Sonya
Dyptique (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Marc
Hurry Red Telephone (Discogs) Disponibile anche su Amazon
2026
Mahan
Mondrian Century Harpsichord Concerti (Discogs) Disponibile anche su Amazon
123
Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT
Reset
Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 29 Ottobre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
29 Ottobre 2026

Articoli recenti

Pet Shop Boys, Juliet Stevenson & Manchester Camerata Octet con A Man from the Future: l’album dedicato ad Alan Turing

29 Ottobre 2026

🏟️​👥🎸Concerti e festival in programma oggi 📆 giovedì 29 ottobre 2026

29 Ottobre 2026

✅ Iscriviti al canale pubblico WhatsApp di Musicletter.it: notizie e aggiornamenti in tempo reale

29 Ottobre 2026

🆕 Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.it

29 Ottobre 2026

⚽🔴 Frosinone calcio, la sorpresa del campionato di serie A di calcio 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 giovedì 29 ottobre 2026

29 Ottobre 2026

⚽ Frosinone Calcio: diretta live TV streaming, notizie, risultati • Aggiornamenti di oggi giovedì 29 ottobre 2026

29 Ottobre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui