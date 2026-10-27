Cristina Donà, il nuovo album “L’arte di scomparire” anticipato dal singolo “Possibili Superstiti”

Cristina Donà presenta Possibili Superstiti, il singolo che anticipa L’arte di scomparire, in uscita il 27 novembre 2026 per Futurecords. La cantautrice, forte di una carriera riconosciuta anche all’estero, tornerà dal vivo con dieci concerti in Italia tra dicembre 2026 e marzo 2027. Ecco tutte le date annunciate.
Cristina Donà torna con Possibili Superstiti, il primo singolo che anticipa L’arte di scomparire, il nuovo album in uscita il 27 novembre 2026 per Futurecords. La pubblicazione sarà accompagnata da una serie di concerti in Italia, con dieci appuntamenti in programma tra dicembre 2026 e marzo 2027. Un nuovo capitolo per una cantautrice che, dagli anni Novanta a oggi, ha costruito un percorso personale nella musica italiana, ottenendo riconoscimenti anche a livello internazionale.
Possibili Superstiti introduce il pubblico a L’arte di scomparire, il prossimo lavoro discografico di Cristina Donà. Il singolo precede di poche settimane l’uscita dell’album, fissata per il 27 novembre. Per conoscere il progetto nella sua interezza bisognerà quindi attendere la pubblicazione del disco.
La nuova uscita si inserisce in una carriera iniziata nei primi anni Novanta e caratterizzata da una costante ricerca musicale. Con sette album in studio e diversi EP all’attivo, Donà ha sviluppato uno stile riconoscibile, contribuendo a rinnovare il ruolo dell’autrice e interprete nell’ambito del rock italiano.
Nel corso degli anni, la musica di Cristina Donà ha attirato l’attenzione di importanti personalità internazionali, tra cui Robert Wyatt, David Byrne e Peter Walsh. Quest’ultimo ha lavorato come produttore con artisti quali Scott Walker, Peter Gabriel e Simple Minds.
Al percorso della cantautrice sono legati anche numerosi riconoscimenti. Tra questi figurano due Targhe Tenco, la Targa SIAE/Club Tenco, il Premio De André e il Premio Bindi alla Carriera. A completare il quadro c’è il Premio Chatwin, ulteriore testimonianza della dimensione internazionale raggiunta dalla sua attività.
Anche la stampa straniera ha seguito il suo lavoro. Nel tempo, infatti, Cristina Donà ha ricevuto recensioni e segnalazioni su testate come Mojo, Billboard Europe e Sunday Times. Un altro momento significativo è stata la sua esibizione al Meltdown Festival di Londra, dove è stata la prima artista italiana a salire sul palco della manifestazione.
Questi traguardi si accompagnano a un percorso musicale che ha mantenuto nel tempo una propria identità, senza rinunciare al rinnovamento. Per questo, Cristina Donà è diventata anche un riferimento per nuove generazioni di musicisti italiani.
Dopo l’uscita del nuovo album, la cantautrice sarà impegnata in una serie di concerti che toccheranno diverse città italiane. Il calendario partirà a dicembre 2026 e proseguirà nei primi mesi del 2027, con appuntamenti in teatri, spazi culturali e auditorium.
Ecco le date annunciate:
Il calendario prevede dieci concerti, distribuiti tra il Nord Italia, il Centro e la Sardegna. La prima tappa sarà a Genova, mentre l’ultimo appuntamento annunciato si terrà a Cagliari il 18 marzo 2027.
L’arrivo di L’arte di scomparire segna il prossimo passaggio discografico di un’artista che ha attraversato oltre tre decenni di musica italiana, mantenendo una propria cifra espressiva e conquistando l’attenzione della critica anche oltre i confini nazionali.
A introdurre il disco sarà Possibili Superstiti, primo assaggio del nuovo progetto. Nei mesi successivi, il tour offrirà al pubblico l’occasione di ritrovare Cristina Donà dal vivo in dieci città italiane, seguendo da vicino questa nuova fase della sua carriera. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 27 Ottobre 2026