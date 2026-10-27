Cristina Donà, il nuovo album “L’arte di scomparire” anticipato dal singolo “Possibili Superstiti”

Cristina Donà torna con Possibili Superstiti, il primo singolo che anticipa L’arte di scomparire, il nuovo album in uscita il 27 novembre 2026 per Futurecords. La pubblicazione sarà accompagnata da una serie di concerti in Italia, con dieci appuntamenti in programma tra dicembre 2026 e marzo 2027. Un nuovo capitolo per una cantautrice che, dagli anni Novanta a oggi, ha costruito un percorso personale nella musica italiana, ottenendo riconoscimenti anche a livello internazionale.

“Possibili Superstiti” anticipa il nuovo disco

Possibili Superstiti introduce il pubblico a L’arte di scomparire, il prossimo lavoro discografico di Cristina Donà. Il singolo precede di poche settimane l’uscita dell’album, fissata per il 27 novembre. Per conoscere il progetto nella sua interezza bisognerà quindi attendere la pubblicazione del disco.

La nuova uscita si inserisce in una carriera iniziata nei primi anni Novanta e caratterizzata da una costante ricerca musicale. Con sette album in studio e diversi EP all’attivo, Donà ha sviluppato uno stile riconoscibile, contribuendo a rinnovare il ruolo dell’autrice e interprete nell’ambito del rock italiano.

Una carriera riconosciuta anche all’estero

Nel corso degli anni, la musica di Cristina Donà ha attirato l’attenzione di importanti personalità internazionali, tra cui Robert Wyatt, David Byrne e Peter Walsh. Quest’ultimo ha lavorato come produttore con artisti quali Scott Walker, Peter Gabriel e Simple Minds.

Al percorso della cantautrice sono legati anche numerosi riconoscimenti. Tra questi figurano due Targhe Tenco, la Targa SIAE/Club Tenco, il Premio De André e il Premio Bindi alla Carriera. A completare il quadro c’è il Premio Chatwin, ulteriore testimonianza della dimensione internazionale raggiunta dalla sua attività.

Anche la stampa straniera ha seguito il suo lavoro. Nel tempo, infatti, Cristina Donà ha ricevuto recensioni e segnalazioni su testate come Mojo, Billboard Europe e Sunday Times. Un altro momento significativo è stata la sua esibizione al Meltdown Festival di Londra, dove è stata la prima artista italiana a salire sul palco della manifestazione.

Questi traguardi si accompagnano a un percorso musicale che ha mantenuto nel tempo una propria identità, senza rinunciare al rinnovamento. Per questo, Cristina Donà è diventata anche un riferimento per nuove generazioni di musicisti italiani.

Il tour di Cristina Donà: tutte le date

Dopo l’uscita del nuovo album, la cantautrice sarà impegnata in una serie di concerti che toccheranno diverse città italiane. Il calendario partirà a dicembre 2026 e proseguirà nei primi mesi del 2027, con appuntamenti in teatri, spazi culturali e auditorium.

Ecco le date annunciate:

11 dicembre 2026 – Genova , Teatro del Ponente

, Teatro del Ponente 13 dicembre 2026 – Torino , Off Topic

, Off Topic 15 gennaio 2027 – Cervignano del Friuli (UD) , Teatro Pasolini

, Teatro Pasolini 21 gennaio 2027 – Scandiano (RE) , Teatro Boiardo

, Teatro Boiardo 11 febbraio 2027 – Sant’Agata Bolognese (BO) , Teatro Bibiena

, Teatro Bibiena 12 febbraio 2027 – Longiano (FC) , Teatro Petrella

, Teatro Petrella 13 febbraio 2027 – Milano , Spazio Teatro 89

, Spazio Teatro 89 25 febbraio 2027 – Roma , Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 5 marzo 2027 – Brescia , Teatro Borsoni

, Teatro Borsoni 18 marzo 2027 – Cagliari, Auditorium del Conservatorio

Il calendario prevede dieci concerti, distribuiti tra il Nord Italia, il Centro e la Sardegna. La prima tappa sarà a Genova, mentre l’ultimo appuntamento annunciato si terrà a Cagliari il 18 marzo 2027.

Un nuovo capitolo nella musica di Cristina Donà

L’arrivo di L’arte di scomparire segna il prossimo passaggio discografico di un’artista che ha attraversato oltre tre decenni di musica italiana, mantenendo una propria cifra espressiva e conquistando l’attenzione della critica anche oltre i confini nazionali.

A introdurre il disco sarà Possibili Superstiti, primo assaggio del nuovo progetto. Nei mesi successivi, il tour offrirà al pubblico l’occasione di ritrovare Cristina Donà dal vivo in dieci città italiane, seguendo da vicino questa nuova fase della sua carriera. (La redazione)

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