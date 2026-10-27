Flaming Lips, il nuovo album The Teardrop Throbs esce il 22 gennaio 2027

I Flaming Lips annunciano The Teardrop Throbs, il diciassettesimo album in studio della loro carriera. Il disco uscirà il 22 gennaio 2027 per Third Man Records e sarà anticipato dal singolo God Will Control The Werewolves. Per la band guidata da Wayne Coyne, si tratta del primo album di inediti dopo oltre sei anni e del debutto con la nuova etichetta.

The Teardrop Throbs, il nuovo disco dei Flaming Lips

Il nuovo lavoro segna il ritorno discografico dei Flaming Lips con un album interamente inedito. La pubblicazione è prevista in formato digitale, CD e vinile. Quest’ultimo sarà disponibile sia nell’edizione standard nera sia in una versione limitata colorata, denominata Teardrop Blue.

La band ha curato la produzione del disco insieme a Taylor Johnson, Dave Fridmann e Scott Booker. Al progetto hanno contribuito inoltre Jon Fridmann e Mike Fridmann con la produzione aggiuntiva.

Ad anticipare l’album sarà God Will Control The Werewolves, il nuovo singolo che accompagna l’annuncio. Il brano offre un primo accesso al progetto, in attesa della pubblicazione completa.

Concerti negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Per presentare The Teardrop Throbs, i Flaming Lips hanno in programma una serie di concerti a capienza ridotta negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il tour inizierà il 22 e 23 gennaio 2027 al Brooklyn Bowl di Nashville.

Successivamente, la band raggiungerà altre importanti città, tra cui New York, Los Angeles, Chicago e Londra. Gli organizzatori annunceranno ulteriori date prossimamente.

L’attività dal vivo rappresenta da tempo una componente centrale dell’identità del gruppo. Nel corso degli anni, i Flaming Lips hanno sviluppato spettacoli che uniscono musica ed elementi audiovisivi, ampliando le possibilità espressive del concerto rock.

Una carriera iniziata nel 1983

I Flaming Lips si sono formati a Oklahoma City nel 1983. In oltre quattro decenni, la band ha contribuito allo sviluppo del rock alternativo americano, distinguendosi per la ricerca sonora e la sperimentazione psichedelica.

Nel corso della carriera, il gruppo ha conquistato tre Grammy Awards, ottenuto una nomination ai Tony Awards e raggiunto la certificazione Gold della RIAA con Yoshimi Battles The Pink Robots. L’album contiene Do You Realize??, uno dei brani più conosciuti della formazione.

La loro attività ha inoltre attraversato ambiti diversi dalla produzione discografica. I Flaming Lips hanno partecipato a programmi televisivi, realizzato contributi per colonne sonore cinematografiche e sviluppato progetti artistici multidisciplinari.

Le collaborazioni con altri artisti

La ricerca musicale della band ha favorito collaborazioni con artisti provenienti da contesti differenti. Tra i nomi coinvolti figurano Miley Cyrus, Chris Martin, Kacey Musgraves, Yoko Ono e Tame Impala.

Questi incontri testimoniano l’apertura del gruppo verso linguaggi e sensibilità musicali diverse. Allo stesso tempo, le sperimentazioni dal vivo hanno contribuito a definire un percorso che affianca alla scrittura delle canzoni una costante attenzione alla dimensione visiva e performativa.

Nel 2026 l’edizione celebrativa di At War With The Mystics

Il ritorno con The Teardrop Throbs arriva dopo un’altra pubblicazione significativa. Nel 2026, infatti, i Flaming Lips hanno pubblicato la Deluxe 20th Anniversary Edition di At War With The Mystics, album del 2006.

L’edizione celebrativa raccoglie sei dischi con demo inediti, rarità, registrazioni dal vivo e materiali d’archivio. La raccolta permette di approfondire il processo creativo che ha accompagnato la realizzazione di uno dei lavori più importanti della discografia della band.

Con una produzione che comprende album, EP, singoli e progetti sperimentali, i Flaming Lips continuano a esplorare nuove possibilità espressive. L’uscita di The Teardrop Throbs, prevista per il 22 gennaio 2027, aggiunge così un nuovo capitolo a una carriera iniziata oltre quarant’anni fa. (La redazione)

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