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🏟️​👥🎸Concerti e festival in programma oggi 📆 giovedì 29 ottobre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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29 Ottobre 2026

Concerti e Festival

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giovedì 29 ottobre 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    Lisa Agnelli Pop Rock Concert
    Auditorium Concordia - Pordenone
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    MARIALY PACHECO TRIO | Padova Jazz Festival 2026
    Auditorium San Gaetano - Padova
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    Willie Peyote - Club Tour 2026
    Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) - Firenze
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    Tommy Emmanuel | JAZZMI 2026
    Teatro Dal Verme - Milano
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    Louis Matute Large Ensemble | JAZZMI 2026
    Biko - Milano
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 31/10/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    Castello Volante - Sabato
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    Cimiano Calcio - Giovanili | 31/10/2026
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    Club Milano (Corsico) - vs Afforese | Campionato FIGC 2019 + Club Milano (Corsico) vs Frog Milano | FIGC 2018/19
    Centro Sportivo "Sport Time" - Corsico (Milano)
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    CAMPIONATI FIGC - ATTIVITA' DI BASE + TRIANGOLARI
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    Visita della Poesia
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    Programma gare sabato 31/10 ore 11:15
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    Gaetano Liguori Idea Trio “Underground” | JAZZMI 2026
    Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    Programma gare ore 14:00
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    CLUB MILANO SSD - BIELLESE | CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Ott31
    sabato 31 Ottobre 2026
    Programma gare ore 15:30
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Oct
29
Niall Horan at Unipol Arena (29 Oct 26) with flowerovlove
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Oct
29
Fink at Locomotiv Club (29 Oct 26) with Angela Autumn
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
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Oct
29
Le Vibrazioni at Fabrique (29 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
29
The Fleshtones at Monk (29 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
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Oct
29
Mr.Rain at Gran Teatro Geox (29 Oct 26)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
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Oct
29
Fiorella Mannoia at Teatro Colosseo (29 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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Oct
30
Ryan Adams at Teatro Clerici (30 Oct 26)
Teatro Clerici, Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy
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Oct
30
Willie Peyote at Teatro Cartiere Carrara (30 Oct 26)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Flore
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Oct
30
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (30 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
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Oct
30
Tamikrest at Casa del Popolo (CDP) Grassina (30 Oct 26)
Casa del Popolo (CDP) Grassina, Piazza Umberto I, 13, Grassina\
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Oct
30
Floating Notes Festival 2026
Teatro Sociale di Cittadella, Via Indipendenza, 35013, Cittadel
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Oct
31
La Yegros and El Buho at Dumbo / Binario Centrale (31 Oct 26)
Dumbo / Binario Centrale, 19/A Via Camillo Casarini, 40131, Bol
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Oct
31
The Songs Of Joni Mitchell at Teatro dell'Arte Triennale Milano (
Teatro dell'Arte, Triennale Milano, Via Emilio Alemagna 6, 2012
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Oct
31
Willie Peyote at Atlantico (31 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
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Oct
31
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (31 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
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Oct
31
The Fleshtones at Capitol (31 Oct 26)
Capitol, Via G. Mazzini, 60, 33170, Pordenone, Italy
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Oct
31
Sick Tamburo at Spazio Marte - Sala 2 (31 Oct 26)
Spazio Marte - Sala 2, Via Silvio Corbari 185, 47521, Cesena,
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Nov
01
The Fleshtones at Arci Bellezza (01 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Nov
01
Malika Ayane at Teatro dell'Aquila (01 Nov 26)
Teatro dell'Aquila, Via Giuseppe Mazzini, 4 (fermo Ascoli Piceno
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Nov
01
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (01 Nov 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

giovedì, 29 ottobre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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