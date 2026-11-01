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📰 Juan Atkins è morto: addio al pioniere della techno, noto come Model 500 e Infiniti2026 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 2 novembre 2026

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1 Novembre 2026

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📰 Juan Atkins è stato l’architetto del futuro metallico - Rumore

Juan Atkins è stato l’architetto del futuro metallico  Rumore (leggi di più)

🎸 Morto Juan Atkins, addio al pioniere della techno di Detroit: aveva 64 anni - OndaRock

Morto Juan Atkins, addio al pioniere della techno di Detroit: aveva 64 anni  OndaRock (leggi di più)

🎸 Addio a Juan Atkins, pioniere della techno - Rockol

Addio a Juan Atkins, pioniere della techno  Rockol (leggi di più)

📰 È morto Juan Atkins, padre fondatore della techno di Detroit. Aveva 64 anni - sentireascoltare

È morto Juan Atkins, padre fondatore della techno di Detroit. Aveva 64 anni  sentireascoltare (leggi di più)

📰 È morto Juan Atkins, padre della techno - Rolling Stone Italia

È morto Juan Atkins, padre della techno  Rolling Stone Italia (leggi di più)

📰 È morto Juan Atkins, uno dei padri della techno - Dj Mag Italia

È morto Juan Atkins, uno dei padri della techno  Dj Mag Italia (leggi di più)

📰 È morto Juan Atkins, il padre della techno di Detroit. Aveva 64 anni - Parkett - Exploring Electronic Music

È morto Juan Atkins, il padre della techno di Detroit. Aveva 64 anni  Parkett - Exploring Electronic Music (leggi di più)

🎸 JUAN ATKINS - The Berlin Sessions - OndaRock

JUAN ATKINS - The Berlin Sessions  OndaRock (leggi di più)

📰 Tresor Berlin: nato nei sotterranei di un vecchio grande magazzino - Secret Berlin

Tresor Berlin: nato nei sotterranei di un vecchio grande magazzino  Secret Berlin (leggi di più)

📰 Detroit DNA: Juan Atkins - Parkett - Exploring Electronic Music

Detroit DNA: Juan Atkins  Parkett - Exploring Electronic Music (leggi di più)

🎤 Behind the beats - S1E4 - P-funk ed Elettropop - Storia della Techno - Video - RaiPlay

Behind the beats - S1E4 - P-funk ed Elettropop - Storia della Techno - Video  RaiPlay (leggi di più)

📰 Cybotron. “Enter”, le radici della Techno - sentireascoltare

Cybotron. “Enter”, le radici della Techno  sentireascoltare (leggi di più)

📰 Luciano & Friends: il 2 settembre "Social Music City" allo Scalo di Porta Romana - MilanoToday

Luciano & Friends: il 2 settembre "Social Music City" allo Scalo di Porta Romana  MilanoToday (leggi di più)

📰 Juan Atkins è incazzatissimo con i razzisti di The DJ List - VICE

Juan Atkins è incazzatissimo con i razzisti di The DJ List  VICE (leggi di più)

📰 Il padre della techno music - La Stampa

Il padre della techno music  La Stampa (leggi di più)

📰 Sound Department: la Magna Grecia del clubbing nazionale - Soundwall

Sound Department: la Magna Grecia del clubbing nazionale  Soundwall (leggi di più)

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