Gli Angine de Poitrine con il secondo album Vol. II

Il secondo album del duo canadese Angine de Poitrine è stato pubblicato il 3 aprile 2026 e ha ottenuto il Polaris Music Prize. Il disco, che unisce math rock, rock progressivo e sperimentazione, ha contribuito a portare il gruppo all’attenzione internazionale, anche grazie a una sessione dal vivo diventata virale.

Angine de Poitrine, il duo canadese che suona mascherato

Gli Angine de Poitrine sono un duo rock canadese nato nel 2019 a Saguenay, in Québec. I due musicisti si esibiscono in forma anonima, utilizzando gli pseudonimi Khn de Poitrine, alla chitarra e al basso, e Klek de Poitrine, alla batteria.

Il progetto si distingue per un’identità visiva particolare. I componenti indossano maschere di cartapesta con nasi molto pronunciati e costumi integrali a pois bianchi e neri. Una scelta nata inizialmente come uno scherzo, ma diventata parte integrante della loro proposta artistica.

I due musicisti si conoscono fin dall’adolescenza e collaborano da circa vent’anni. Provengono dal quartiere di La Baie e hanno suonato insieme in diversi progetti prima di dare vita agli Angine de Poitrine.

Dallo scherzo iniziale alla nascita del progetto

L’idea degli Angine de Poitrine è nata in occasione di due concerti programmati nella stessa settimana in un locale di Saguenay. Per evitare che il pubblico trovasse ripetitiva la seconda esibizione, i musicisti decisero di presentarsi con un altro nome e un travestimento.

Da questa intuizione prese forma il progetto, caratterizzato da un’immagine volutamente assurda e anonima. Le maschere e i costumi contribuirono a distinguere il duo, che durante il periodo delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 dovette interrompere temporaneamente l’attività dal vivo. In quella fase, i due componenti lavorarono nel settore delle costruzioni.

Il successo con Vol. I e la sessione per KEXP

Nel 2024 gli Angine de Poitrine pubblicarono il loro album d’esordio, Vol. I. Il disco contribuì a far conoscere il gruppo nell’ambiente musicale del Québec, dove il duo iniziò a ottenere maggiore attenzione anche attraverso le esibizioni nei festival.

Nel 2025 arrivò un altro riconoscimento importante: gli Angine de Poitrine vinsero il premio come Artista dell’anno ai GAMIQ, i premi dedicati alla musica indipendente del Québec.

La svolta internazionale si verificò nel febbraio 2026, quando una sessione dal vivo registrata per KEXP, emittente radiofonica statunitense con sede a Seattle, raggiunse milioni di visualizzazioni. La registrazione comprendeva quattro brani e contribuì a far conoscere la musica del duo a un pubblico molto più ampio.

Il successo della sessione favorì anche l’organizzazione di un’attività concertistica internazionale. Il gruppo si affidò a un’agenzia di booking internazionale e programmò per il 2026 una tournée tra Nord America ed Europa, con concerti e partecipazioni ai festival.

Vol. II, sei brani tra math rock e sperimentazione

Pubblicato il 3 aprile 2026 attraverso l’etichetta Spectacles Bonzaï, Vol. II è il secondo album in studio degli Angine de Poitrine. Il disco contiene sei tracce e sviluppa ulteriormente il linguaggio musicale già presente nell’esordio.

La musica del duo combina math rock, rock progressivo e rock sperimentale, con composizioni caratterizzate da strutture complesse e intervalli microtonali. Nonostante la ricerca sonora, il disco propone anche melodie e ritmi che mantengono una componente ritmica accessibile e ballabile.

Tre dei sei brani erano già comparsi nella sessione realizzata per KEXP. Tra questi figura Fabienk, pubblicato anche come singolo.

Inizialmente disponibile soltanto in formato digitale, l’album ha successivamente ottenuto una distribuzione internazionale più ampia. Nel giugno 2026, infatti, sono state annunciate le edizioni in vinile e CD di Vol. II e del precedente Vol. I. Per il mercato statunitense la distribuzione è stata affidata ad ATO Records.

Il Polaris Music Prize 2026 e il riconoscimento per Fabienk

Il percorso di Vol. II ha trovato un ulteriore riconoscimento nel Polaris Music Prize 2026. L’album è entrato nella rosa dei candidati selezionati per il premio, mentre due brani, Fabienk e Yor Zarad, sono stati inseriti nella longlist del SOCAN Polaris Song Prize.

Successivamente, Fabienk ha raggiunto anche la shortlist del riconoscimento dedicato alle canzoni. Il 22 settembre 2026 è arrivato il risultato finale: gli Angine de Poitrine hanno vinto il Polaris Music Prize 2026 con Vol. II.

Nella stessa cerimonia, anche Fabienk ha ottenuto il SOCAN Polaris Song Prize. Un doppio riconoscimento che ha consolidato il percorso del duo canadese, passato da un progetto nato quasi per gioco a una realtà capace di attirare l’attenzione della scena musicale internazionale. (La redazione)

Cerca Reset