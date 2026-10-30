Home ARTICOLI 📙 Musica Migrante, il libro di Luca D’Ambrosio all’H/earthbeat Festival 2026
Categorie: ARTICOLICULTURALIBRIMUSICA

📙 Musica Migrante, il libro di Luca D’Ambrosio all’H/earthbeat Festival 2026

A quasi sette anni dalla pubblicazione, Musica Migrante. Dall'Africa all'Italia passando per il Mediterraneo, il libro di Luca D'Ambrosio uscito per Arcana Edizioni nel 2019, sarà al centro di un incontro all'H/earthbeat Festival 2026. Appuntamento il 18 novembre alle 18:30 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, con Alessandra Cafiero.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
30 Ottobre 2026

Musica migrante, Campi Bisenzio, Firenze

Segui Musicletter.it su Google

A quasi sette anni dalla sua pubblicazione, Musica Migrante. Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo di Luca D’Ambrosio torna al centro di un incontro pubblico. Il libro, uscito nel 2019 per Arcana Edizioni, sarà presentato nell’ambito dell’H/earthbeat Festival 2026.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 18:30, presso il Foyer del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.

A condurre l’incontro sarà Alessandra Cafiero, che accompagnerà la presentazione del volume dedicato ai percorsi musicali tra Africa, Mediterraneo e Italia. (La redazione)

Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT
Reset
Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 30 Ottobre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
30 Ottobre 2026

Articoli recenti

Queens of the Stone Age, esce Perfecth: il nuovo album tra amore, perdita e imperfezione

30 Ottobre 2026

Siti e blog italiani dedicati alla musica e all’informazione musicale

30 Ottobre 2026

💿⚫ 20 album da avere assolutamente in CD o vinile (quarta parte)

30 Ottobre 2026

💿⚫ 20 album da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte)

30 Ottobre 2026

📰 Manifestazioni in tutta Italia per la protesta indetta dai sindacati di base contro il carovita e il riamo. 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 venerdì 30 ottobre 2026

30 Ottobre 2026

🎾📰 LIVE Tennis: news, aggiornamenti, streaming, dirette tv, risultati • venerdì 30 ottobre 2026

29 Ottobre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui