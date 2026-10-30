Il panorama dell’informazione musicale online in Italia è ampio, frammentato e in continua evoluzione. Accanto alle grandi testate storiche convivono webzine indipendenti, blog personali, riviste digitali e progetti nati dal basso che raccontano la musica con linguaggi, approcci critici e sensibilità diverse. Questo elenco, in continuo aggiornamento, raccoglie tanti siti e blog italiani dedicati alla musica e all’informazione musicale, offrendo una mappa utile per orientarsi tra informazione, critica, approfondimento, scena indipendente e cultura sonora contemporanea.
Elenco siti e blog di musica (in continuo aggiornamento)
Rockol
Musicletter.it
Rockit
Soundsblog
Rolling Stone Italia
All Music Italia
SentireAscoltare
Ondarock
SpazioRock
Metalitalia
IndieforBunnies
Indie-Rock.it
Impatto Sonoro
Mescalina
Kalporz
Lost Highways
Distorsioni.net
DoYouLike.org
Deer Waves
Newsic
Bellacanzone
Coolmag
Indie Italia Magazine
Mangianastri
Soundwall
FreakOut Magazine
Extra Music Magazine
Giornale della Musica
Minima Musicalia
Family House
Il Cibicida
HOTMC
Full Song
Exhimusic
Domani Press
Onde Funky
Media Trek
Wanderer’s Blog
Jazzit
Jazzitalia
Good Vibration
Jazz Convention
Accordo.it
Music Attitude
OperaClick
OperaLife
Classic Voice
Futura 1993
Sound36
Indie Vision Music
Music Map
MusicTraks
IndieMood
Feedback Music Magazine
Musicalnews
ProgArchives Italia
Verso la Stratosfera
Arlequins
John’s Classic Rock
Altre Muse
Blues Made in Italy
Il Blues Online
MetalWave
Loud and Proud
Rockambula
Indiependente
Kathodik
Musica in contatto
Music Paper
Notizie Musica
Punkadeka
Sistema Musica
Zetatielle
Blog della Musica
Musica361
Popsoap
Sodapop
Indie Pride
Indie Italia Blog
Music Whisper
Indie Talks
Sounds Good Webzine
Music Fanpage
Fanpage Musica
Rockshock
Music Like
The Italian Sound
Indiepercui
Music Coast
SoundBeat
Musicultura Online
Note Musicali
RockOn
OverBlog Music
SoundTrack Italia
Music Post Italia
Indie Vision
Noise Symphony
Music Scene Italia
IndieSide
RockNation
Sul Piatto
Conclusione
Dalla critica musicale più strutturata ai blog indipendenti, dalle webzine storiche ai progetti emergenti, l’informazione musicale italiana sul web dimostra una vitalità rara e una pluralità di voci fondamentale. Questo elenco non pretende di essere definitivo, ma vuole essere uno strumento di consultazione, studio e scoperta, utile a lettori, addetti ai lavori, artisti e appassionati che desiderano esplorare la musica raccontata da chi la vive e la analizza ogni giorno. (La redazione)
La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.