Queens of the Stone Age, esce Perfecth: il nuovo album tra amore, perdita e imperfezione

I Queens of the Stone Age pubblicano Perfecth, il loro nono album in studio, in uscita il 30 ottobre per Matador Records. Il disco raccoglie nove brani e affronta diverse forme di amore, dalle relazioni familiari all’amicizia, fino ai legami destinati a lasciare un segno. Ad accompagnare la pubblicazione arriva anche il nuovo singolo Insignificant Other, uno dei brani centrali del progetto.

Perfecth, il nono album dei Queens of the Stone Age

Con Perfecth, i Queens of the Stone Age proseguono un percorso musicale che alterna atmosfere oscure, sensualità, elementi surreali e momenti più delicati. La band mantiene un approccio libero da schemi precostituiti, esplorando temi e sonorità differenti.

Il disco comprende nove canzoni e nasce da sessioni di registrazione svolte in diverse città, tra cui New Orleans e Los Angeles. Alla realizzazione hanno partecipato Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore.

Secondo Homme, ogni brano sembra provenire da un mondo diverso. Una scelta voluta, che riflette la volontà di mettere insieme emozioni legate all’amore, al desiderio, alle fragilità e alle esperienze da cui può nascere una nuova consapevolezza.

Insignificant Other è il nuovo singolo

In occasione dell’uscita dell’album, il gruppo presenta Insignificant Other, secondo e ultimo singolo estratto dal disco. Il brano rappresenta uno dei passaggi centrali di Perfecth e nasce da una registrazione che restituisce un’interazione spontanea tra i cinque musicisti.

La canzone affronta il tema della distanza e della perdita di una persona importante. Al centro c’è la sensazione di smarrimento che accompagna la scomparsa improvvisa di qualcuno che, fino a poco prima, occupava un posto fondamentale nella propria vita.

Il lancio dell’album è accompagnato anche da un video diretto da Chapman Baehler. Il protagonista è Big Chongus, che rappresenta il concetto di perfecth. Nel filmato compaiono anche Ruby Homme, Max Homme, Pumpkin Van Leeuwen, Isabella Puppolini (Izzy) Van Leeuwen e Reesa Shuman. La storia segue la ricerca di una casa adatta per Big Chongus.

È inoltre disponibile il breve filmato Five Finger Filet, realizzato per annunciare in modo ironico la data in cui l’album non sarebbe stato pubblicato.

Il significato del titolo e il riferimento al kintsugi

Il titolo Perfecth nasce da una riflessione sulla parola inglese perfect. Josh Homme ha scelto di modificarne deliberatamente la grafia, eliminando una lettera per creare un termine diverso, più adatto a esprimere un’idea di perfezione che, nella realtà, non esiste.

Il concetto si collega al kintsugi, l’arte giapponese di riparare gli oggetti di ceramica rotti utilizzando l’oro per riempire le crepe. Questa pratica considera le fratture parte della storia dell’oggetto e attribuisce alla riparazione un valore capace di renderlo più bello, anziché meno prezioso.

È proprio questa immagine a rappresentare lo spirito del nuovo album. Le esperienze che provocano una frattura possono anche contribuire a ricomporre ciò che si è spezzato. Le nove canzoni raccontano così diverse forme di amore: quello per la famiglia, per gli amici e per le persone che possono avere un ruolo più o meno significativo nella nostra esistenza.

Homme ha spiegato che il titolo assume anche una sfumatura diversa quando si vive un’esperienza collettiva rispetto a quando ci si trova da soli. Una distinzione che aggiunge un ulteriore significato alla riflessione sull’imperfezione.

Formati e edizioni disponibili

Perfecth è prodotto da Josh Homme insieme al compagno di band Michael Shuman. L’album è disponibile in CD e in vinile nero standard. I negozi di dischi indipendenti propongono inoltre un’edizione in vinile trasparente. È prevista anche una Deluxe Edition in edizione limitata, disponibile esclusivamente attraverso gli store online dei Queens of the Stone Age e di Matador Records. Questa versione comprende un LP in confezione gatefold, testi scritti a mano, carta da lettere, francobolli custoditi in una busta personalizzata e un’opera d’arte realizzata appositamente, inserita in una tasca dedicata.

Il percorso della band tra nuovi singoli e concerti

L’attesa per Perfecth è stata accompagnata anche dall’apertura della Queens of the Stone Age Complaint Hotline, una linea telefonica ufficiale attraverso la quale i fan possono lasciare lamentele, osservazioni e giudizi sulla band. Il servizio, raggiungibile al numero +1 (760) 437-1966, può riservare anche la possibilità di parlare con una persona in diretta.

L’iniziativa è arrivata dopo l’accoglienza riservata a Easy Street (feat. Nikki Lane), il precedente singolo del gruppo. Il brano aveva debuttato dal vivo durante il tour Catacombs dello scorso anno ed è stata la prima nuova pubblicazione della band dopo In Times New Roman… del 2023.

Nel frattempo, Josh Homme ha preso parte anche ad altre collaborazioni musicali. Tra queste figurano il lavoro con Shania Twain per il suo nuovo singolo Faded Blue Jeans e la partecipazione vocale a Snakes for Dinner, brano dei Mastodon.

Sul fronte dei concerti, i Queens of the Stone Age riprenderanno il tour negli stadi nordamericani insieme ai Foo Fighters il 15 settembre. La band ha inoltre annunciato una serie di concerti da headliner in autunno tra Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Singapore.

Infine, il gruppo ha anticipato che nelle prossime settimane comunicherà le date dei concerti da headliner previsti per il 2027. Gli aggiornamenti sono disponibili attraverso il sito ufficiale qotsa.com. (La redazione)

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