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Tinto Brass, le attrici lanciate dal regista: da Stefania Sandrelli a Monica Vitti, fino a Claudia Koll Il Messaggero (leggi di più)
Tinto Brass: la morte della prima moglie, le nozze con Caterina Varzi, la malattia e la battaglia legale con i figli Il Messaggero (leggi di più)
Serena Grandi, 'a Tinto Brass devo la mia carriera' Il Mattino di Padova (leggi di più)
Tinto Brass, da Cinecittà il ricordo di Saccone e Cacciamani Cinecittà News (leggi di più)
Tinto Brass prima di Tinto Brass Il Post (leggi di più)
Addio a Tinto Brass, il “maestro” dell’erotismo provocatorio La Voce di New York (leggi di più)
Morto Tinto Brass, aveva 93 anni. Addio al regista più provocatore del cinema italiano Corriere di Arezzo (leggi di più)
Tinto Brass, il primo matrimonio durato 50 anni, le seconde nozze con Caterina Varzi, la battaglia legale con i figli Leggo.it (leggi di più)
Addio a Tinto Brass, maestro del cinema erotico e regista di Caligola Esquire (leggi di più)
La lettera di Alba Parietti a Tinto Brass: "Mi dispiace davvero, i nostri rapporti conflittuali e divertenti" Virgilio (leggi di più)
Cinema in lutto, è morto Tinto Brass: aveva 93 anni Touchpoint News (leggi di più)
L’eredità di Tinto Brass tra patrimonio svanito e diritti d’autore del genio (che viveva con 30mila euro all’anno) Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Debora Caprioglio: «Tinto Brass? Non lo sento più da anni e non sono mai stata con lui. Rimpiango l'incoscienza della gioventù, non temo l'età» Corriere della Sera (leggi di più)
Tinto Brass, prima dell’erotismo c’era l’anarchia. Quando Il Secolo XIX ne scoprì il talento negli anni '60 Il Secolo XIX (leggi di più)
Stefania Sandrelli, Serena Grandi, Claudia Koll: tutte le donne di Tinto Brass. Chi sono le muse del regista Corriere della Sera (leggi di più)
Tinto Brass, addio all'ultimo libertino del cinema italiano Sugarpulp (leggi di più)
Serena Grandi: “Tinto Brass mi ha regalato una carriera. Altre colleghe lo hanno rinnegato, io mai” la Repubblica (leggi di più)
Addio a Tinto Brass, regista dell’eros e delle provocazioni Askanews (leggi di più)
Serena Grandi: «Ho un'immagine di Tinto Brass sul letto, ha segnato la mia vita. Trovò una mia foto sotto un sasso e disse "Lei è Miranda". Dopo 13 anni tra noi non era cambiato nulla» Corriere di Bologna (leggi di più)
Tinto Brass è stato nel mondo ma fuori dal mondo. E sempre a modo suo Il Foglio (leggi di più)
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