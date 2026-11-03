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🎾 Jannik Sinner, quando torna in campo? Ecco la possibile data del rientro e i prossimi tornei di tennis 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 martedì 3 novembre 2026

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3 Novembre 2026

Jannik Sinner (press photo)

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martedì 3 novembre 2026
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