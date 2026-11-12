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⚽🔴 LIVE Italia-Francia: formazioni e news del match di UEFA Nations League 2026 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 giovedì 12 novembre 2026

Notizie aggiornate in tempo reale da Google News RSS su tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo dell'articolo, per una consultazione semplice e veloce delle notizie provenienti dal web.

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12 Novembre 2026

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🔴 Notizie principali

giovedì, 12 novembre 2026
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🏋️ SportMediaset: Malagutti: "Difesa a quattro, davanti i fratelli Esposito" Video - Mediaset Infinity

SportMediaset: Malagutti: "Difesa a quattro, davanti i fratelli Esposito" Video  Mediaset Infinity (leggi di più)

📰 Callegari: "I tifosi bianconeri sognano Del Piero presidente e Zidane allenatore" - Mediaset Infinity

Callegari: "I tifosi bianconeri sognano Del Piero presidente e Zidane allenatore"  Mediaset Infinity (leggi di più)

🏋️👨‍👩‍👧‍👦 Italia, Baldini: "Siamo una famiglia, Francia forte ma sappiamo soffrire" - Sportmediaset

Italia, Baldini: "Siamo una famiglia, Francia forte ma sappiamo soffrire"  Sportmediaset (leggi di più)

🏋️ SportMediaset: Callegari "I 3 motivi per cui l'Italia ci deve credere" Video - Mediaset Infinity

SportMediaset: Callegari "I 3 motivi per cui l'Italia ci deve credere" Video  Mediaset Infinity (leggi di più)

🏋️🆕 SportMediaset: Le novità di Brembo: all'Eicma per sorprendere Video - Mediaset Infinity

SportMediaset: Le novità di Brembo: all'Eicma per sorprendere Video  Mediaset Infinity (leggi di più)

📰 Italia - Francia: Pronostico, dove vederla, orario e formazioni 12-11-2026 - OneFootball

Italia - Francia: Pronostico, dove vederla, orario e formazioni 12-11-2026  OneFootball (leggi di più)

🏋️🏐 SportMediaset: Volley, Conegliano e Milano a punteggio pieno Video - Mediaset Infinity

SportMediaset: Volley, Conegliano e Milano a punteggio pieno Video  Mediaset Infinity (leggi di più)

📣 Rassegna: Nations, si parte. L’Italia è pronta ad affrontare la Francia. Atp Finals, prima del via le parole del presidente Binaghi - ART News - Agenzia Stampa

Rassegna: Nations, si parte. L’Italia è pronta ad affrontare la Francia. Atp Finals, prima del via le parole del presidente Binaghi  ART News - Agenzia Stampa (leggi di più)

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SportMediaset: Obiettivo 2027, replicarsi Kimi Antonelli :"Ho fame" Video  Mediaset Infinity (leggi di più)

🏋️ Chi è l'arbitro di Italia-Francia di Nations League? I precedenti con gli azzurri ed i club nostrani - OA Sport

Chi è l'arbitro di Italia-Francia di Nations League? I precedenti con gli azzurri ed i club nostrani  OA Sport (leggi di più)

🏋️ SportMediaset: Francia, caos Mbappé: a San Siro non ci sarà Video - Mediaset Infinity

SportMediaset: Francia, caos Mbappé: a San Siro non ci sarà Video  Mediaset Infinity (leggi di più)

📰 Nations League, Italia-Francia a San Siro: Mancini cerca una vittoria di prestigio - Il Sole 24 ORE

Nations League, Italia-Francia a San Siro: Mancini cerca una vittoria di prestigio  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Italia-Francia, quota maggiorata Marathonbet: Over 0,5 a 10 - AGIMEG - Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco

Italia-Francia, quota maggiorata Marathonbet: Over 0,5 a 10  AGIMEG - Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco (leggi di più)

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TG5: Azzurri, c'è la Francia "Puntiamo sui giovani" Video  Mediaset Infinity (leggi di più)

🏋️ SportMediaset: Italia-Francia, notte da grandeur a San Siro Video - Mediaset Infinity

SportMediaset: Italia-Francia, notte da grandeur a San Siro Video  Mediaset Infinity (leggi di più)

📰 Cisse, sfuma il sogno del debutto in Nazionale a San Siro: Mancini lo ha escluso da Italia-Francia, i 23 convocati - Virgilio

Cisse, sfuma il sogno del debutto in Nazionale a San Siro: Mancini lo ha escluso da Italia-Francia, i 23 convocati  Virgilio (leggi di più)

🏋️ Italia-Francia, i 23 di Mancini: dentro Koleosho e Vergara, fuori Cissé e Gatti - Eurosport.it

Italia-Francia, i 23 di Mancini: dentro Koleosho e Vergara, fuori Cissé e Gatti  Eurosport.it (leggi di più)

📡📺 Nations League, le probabili formazioni di Italia-Francia, i fratelli Esposito in attacco - Diretta

Nations League, le probabili formazioni di Italia-Francia, i fratelli Esposito in attacco  Diretta (leggi di più)

📰 Nations League, le partite di oggi: da Italia-Francia a Repubblica Ceca-Spagna e Inghilterra-Croazia. Il programma (e dove vederle) - Il Messaggero

Nations League, le partite di oggi: da Italia-Francia a Repubblica Ceca-Spagna e Inghilterra-Croazia. Il programma (e dove vederle)  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Italia-Francia, i convocati di Mancini: Vergara c’è, si giocherà una maglia da titolare - Videoinformazioni

Italia-Francia, i convocati di Mancini: Vergara c’è, si giocherà una maglia da titolare  Videoinformazioni (leggi di più)

Cos’è l’aggregazione tramite RSS

giovedì 12 novembre 2026

L’aggregazione delle notizie avviene attraverso un flusso RSS collegato a Google News. Questo strumento consente di raccogliere automaticamente i contenuti pubblicati da diverse fonti online. In questo modo, le notizie vengono aggiornate in tempo reale, senza interventi manuali.

Inoltre, il sistema seleziona i contenuti legati al tema più discusso dagli utenti. Di conseguenza, la pagina propone articoli che riflettono il dibattito attuale. Per questo motivo, l’aggregazione tramite RSS rappresenta una soluzione efficace per restare informati.

Come vengono selezionate le notizie

Le notizie presenti nella pagina derivano da un processo automatico basato sulla rilevanza del tema più indicizzato del momento. Il feed RSS di Google News raccoglie infatti gli articoli più pertinenti rispetto all’argomento centrale. Questo permette di offrire una selezione aggiornata e coerente con l’interesse del pubblico.

Allo stesso tempo, il sistema non modifica i contenuti originali. Pertanto, ogni notizia mantiene le informazioni così come pubblicate dalle fonti di origine. In questo modo, viene garantita la fedeltà ai contenuti originali.

I vantaggi per i lettori

L’utilizzo di un sistema di aggregazione automatica offre diversi vantaggi. Innanzitutto, consente di accedere rapidamente alle notizie più rilevanti su un tema specifico senza dover consultare più siti. Inoltre, la raccolta centralizzata migliora l’esperienza di lettura, rendendola più fluida e immediata.

Un altro aspetto importante riguarda l’aggiornamento continuo. Poiché il feed RSS è dinamico, le notizie vengono aggiornate con regolarità. Di conseguenza, i lettori possono trovare sempre contenuti recenti e pertinenti rispetto all’argomento più discusso.

Un sistema semplice per seguire il tema più discusso

In sintesi, l’aggregazione tramite RSS di Google News permette di raccogliere le notizie più rilevanti su un tema specifico in un’unica pagina. Questo approccio facilita l’accesso alle informazioni e garantisce aggiornamenti costanti, migliorando la fruizione dei contenuti online. (La redazione)

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