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SportMediaset: Malagutti: "Difesa a quattro, davanti i fratelli Esposito" Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Callegari: "I tifosi bianconeri sognano Del Piero presidente e Zidane allenatore" Mediaset Infinity (leggi di più)
Italia, Baldini: "Siamo una famiglia, Francia forte ma sappiamo soffrire" Sportmediaset (leggi di più)
SportMediaset: Callegari "I 3 motivi per cui l'Italia ci deve credere" Video Mediaset Infinity (leggi di più)
SportMediaset: Le novità di Brembo: all'Eicma per sorprendere Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Italia - Francia: Pronostico, dove vederla, orario e formazioni 12-11-2026 OneFootball (leggi di più)
SportMediaset: Volley, Conegliano e Milano a punteggio pieno Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Rassegna: Nations, si parte. L’Italia è pronta ad affrontare la Francia. Atp Finals, prima del via le parole del presidente Binaghi ART News - Agenzia Stampa (leggi di più)
SportMediaset: Obiettivo 2027, replicarsi Kimi Antonelli :"Ho fame" Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Chi è l'arbitro di Italia-Francia di Nations League? I precedenti con gli azzurri ed i club nostrani OA Sport (leggi di più)
SportMediaset: Francia, caos Mbappé: a San Siro non ci sarà Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Nations League, Italia-Francia a San Siro: Mancini cerca una vittoria di prestigio Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Italia-Francia, quota maggiorata Marathonbet: Over 0,5 a 10 AGIMEG - Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco (leggi di più)
TG5: Azzurri, c'è la Francia "Puntiamo sui giovani" Video Mediaset Infinity (leggi di più)
SportMediaset: Italia-Francia, notte da grandeur a San Siro Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Cisse, sfuma il sogno del debutto in Nazionale a San Siro: Mancini lo ha escluso da Italia-Francia, i 23 convocati Virgilio (leggi di più)
Italia-Francia, i 23 di Mancini: dentro Koleosho e Vergara, fuori Cissé e Gatti Eurosport.it (leggi di più)
Nations League, le probabili formazioni di Italia-Francia, i fratelli Esposito in attacco Diretta (leggi di più)
Nations League, le partite di oggi: da Italia-Francia a Repubblica Ceca-Spagna e Inghilterra-Croazia. Il programma (e dove vederle) Il Messaggero (leggi di più)
Italia-Francia, i convocati di Mancini: Vergara c’è, si giocherà una maglia da titolare Videoinformazioni (leggi di più)
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