I 100 migliori album indie rock secondo Pitchfork: la classifica completa

La rivista musicale online Pitchfork ha selezionato i 100 migliori album indie rock di sempre, raccogliendo dischi e artisti che hanno contribuito a definire le diverse evoluzioni del genere. Una classifica che attraversa epoche, sonorità e percorsi musicali differenti, con nomi affermati e scelte meno scontate.
La selezione offre l’occasione per ripercorrere alcune delle pubblicazioni più significative dell’indie rock. Ma quali sono le vostre impressioni? Ci sono album che avreste inserito, esclusioni difficili da comprendere o posizioni che vi sorprendono? Ditecelo attraverso l’apposito form che trovate in fondo dell’articolo.
I 100 migliori album indie rock secondo Pitchfork
Ecco la classifica completa pubblicata da Pitchfork, con tutti i cento dischi selezionati dalla rivista.
- PAVEMENT: Crooked Rain, Crooked Rain
- LIZ PHAIR: Exile in Guyville
- SONIC YOUTH: Daydream Nation
- ELLIOTT SMITH: Either/Or
- NEUTRAL MILK HOTEL: In the Aeroplane Over the Sea
- SILVER JEWS: American Water
- DESTROYER: Kaputt
- YO LA TENGO: Painful
- SLEATER-KINNEY: Dig Me Out
- CINDY LEE: Diamond Jubilee
- BROKEN SOCIAL SCENE: You Forgot It in People
- MODEST MOUSE: The Lonesome Crowded West
- CAT POWER: Moon Pix
- GUIDED BY VOICES: Bee Thousand
- WILCO: Yankee Hotel Foxtrot
- MINUTEMEN: Double Nickels on the Dime
- THE MICROPHONES: The Glow, Pt. 2
- SUFJAN STEVENS: Illinois
- ARCADE FIRE: Funeral
- TV ON THE RADIO: Desperate Youth, Bloodthirsty Babes
- LIFE WITHOUT BUILDINGS: Any Other City
- BUILT TO SPILL: There’s Nothing Wrong With Love
- DEERHUNTER: Halcyon Digest
- LOW: Double Negative
- SONGS: OHIA: The Magnolia Electric Co.
- INTERPOL: Turn on the Bright Lights
- R.E.M.: Murmur
- SMOG: Knock Knock
- VAMPIRE WEEKEND: Modern Vampires of the City
- SEBADOH: Bakesale
- STEREOLAB: Switched On
- GEESE: Getting Killed
- BEAT HAPPENING: Jamboree
- THE WALKMEN: Bows + Arrows
- BON IVER: Bon Iver, Bon Iver
- BELLE AND SEBASTIAN: If You’re Feeling Sinister
- DINOSAUR JR.: Beyond
- ANIMAL COLLECTIVE: Strawberry Jam
- THE NATIONAL: Boxer
- THE SHINS: Chutes Too Narrow
- GIRLS: Album
- FLAMING LIPS: In a Priest Driven Ambulance
- JULIE DOIRON: Broken Girl
- SUPERCHUNK: Here’s Where the Strings Come In
- BRIGHT EYES: I’m Wide Awake, It’s Morning
- MITSKI: Bury Me at Makeout Creek
- SPOON: Kill the Moonlight
- RILO KILEY: The Execution of All Things
- THE STONE ROSES: The Stone Roses
- BIG THIEF: Dragon New Warm Mountain I Believe in You
- THE WRENS: The Meadowlands
- YEAH YEAH YEAHS: Yeah Yeah Yeahs EP
- ALEX G: House of Sugar
- THE FIERY FURNACES: Blueberry Boat
- THE HOLD STEADY: Separation Sunday
- GRIZZLY BEAR: Veckatimest
- KURT VILE: Wakin on a Pretty Daze
- WAXAHATCHEE: Saint Cloud
- THE CLIENTELE: Strange Geometry
- DEERHOOF: Apple O’
- NEKO CASE: Fox Confessor Brings the Flood
- JIM O’ROURKE: Insignificance
- ARCTIC MONKEYS: Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not
- HOP ALONG: Painted Shut
- FLEET FOXES: Fleet Foxes
- THINKING FELLERS UNION LOCAL 282: Strangers From the Universe
- DEATH CAB FOR CUTIE: Transatlanticism
- NO AGE: Nouns
- DIRTY PROJECTORS: Bitte Orca
- PARQUET COURTS: Light Up Gold
- THE SPINANES: Manos
- TITUS ANDRONICUS: The Monitor
- MARNIE STERN: This Is It and I Am It and You Are It and So Is That and He Is It and She Is It and It Is It and That Is That
- ST. VINCENT: Strange Mercy
- WOMEN: Public Strain
- DUSTER: Stratosphere
- THE FEELIES: Crazy Rhythms
- MAC DEMARCO: Salad Days
- MJ LENDERMAN: Boat Songs
- ARCHERS OF LOAF: Icky Mettle
- BROADCAST: Tender Buttons
- THE DISMEMBERMENT PLAN: Emergency & I
- SHARON VAN ETTEN: Are We There
- THE SEA AND CAKE: The Fawn
- MIRAH: You Think It’s Like This but Really It’s Like This
- THE WAR ON DRUGS: Lost in the Dream
- SILKWORM: Libertine
- LIARS: Drum’s Not Dead
- FATHER JOHN MISTY: I Love You, Honeybear
- ANGEL OLSEN: My Woman
- SPEEDY ORTIZ: Major Arcana
- THE WHITE STRIPES: De Stijl
- WEDNESDAY: Rat Saw God
- OF MONTREAL: Hissing Fauna, Are You the Destroyer?
- AMERICAN MUSIC CLUB: Everclear
- MY MORNING JACKET: Z
- SOCCER MOMMY: Clean
- TIMES NEW VIKING: Dancer Equired
- LES SAVY FAV: Let’s Stay Friends
- BEDHEAD: Transaction de Novo
Quali album avreste inserito?
Le classifiche musicali offrono sempre spunti di discussione, soprattutto quando mettono insieme generazioni e sensibilità artistiche differenti. La selezione di Pitchfork comprende nomi centrali nella storia dell’indie rock, ma lascia inevitabilmente spazio a preferenze e valutazioni personali. Siete d’accordo con questa classifica dei 100 migliori album indie rock? Quali dischi avreste escluso e quali, invece, avrebbero meritato un posto? Segnalateci le vostre osservazioni e i vostri suggerimenti attraverso l’apposito form. (La redazione)
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