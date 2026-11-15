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📰 Rock & Roll Hall of Fame 2026, Phil Collins in lacrime 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 domenica 15 novembre 2026

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15 Novembre 2026

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📣🎸 Phil Collins inserito per la seconda volta nella Rock & Roll Hall of Fame promette | Non vi siete ancora liberati di me - Zazoom Social News

Phil Collins inserito per la seconda volta nella Rock & Roll Hall of Fame promette | Non vi siete ancora liberati di me  Zazoom Social News (leggi di più)

🎸 Rock and Roll Hall of Fame 2026: Peter Hook con i Deftones, U2 a sorpresa e Phil Collins in lacrime - SentireAscoltare

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📰 Hall of Fame 2026, da Phil Collins a U2 e Billy Idol. Assenti gli Oasis. FOTO - Sky TG24

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🎸 IRON MAIDEN: tributo con membri di METALLICA, MÖTLEY CRÜE e altri alla Rock And Roll Hall Of Fame - Metalitalia.com

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🎸 Rock & Roll Hall of Fame 2026: Phil Collins commosso, Oasis assenti, l’ingresso di Joy Division e New Order. Cronaca della cerimonia - OndaRock

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🎸 Phil Collins si commuove alla Rock & Roll Hall of Fame: l'abbraccio della figlia Lily - Tgcom24

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🎸 Rock & Roll Hall of Fame 2026: dagli Oasis assenti a Phil Collins in lacrime, ecco cosa è successo - Rolling Stone Italia

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🎸 PHIL COLLINS, entra nella Rock & Roll Hall of Fame come solista: "non è l'ultima volta che mi rivedrete, ve lo prometto". Il tributo di Travis Barker - Longliverocknroll.it

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🎸 Rock & Roll Hall of Fame 2026: i momenti più rock della cerimonia - radiofreccia.it

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🎸 Rock and Roll Hall of Fame 2026: premiati, assenti e polemiche - Rockol

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🎸 6 Music Stars Skipping the Rock & Roll Hall of Fame 2026 Induction Ceremony, Including Oasis & Sade - IMDb

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📣🎸 Oasis disertano la Rock and Roll Hall of Fame. Liam Gallagher: “E’ troppo lontano” - Touchpoint News

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📣 Oasis assenti alla Hall of Fame: Liam Gallagher, 'Los Angeles è troppo lontano' - Blasting News

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🎸 Oasis non sarà agli Induction della Rock and Roll Hall of Fame 2026: la band diserta la cerimonia - Velvet Music

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