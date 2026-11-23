Qual è il miglior album del 2026 secondo te? Partecipa al sondaggio di Musicletter.it e vota il tuo disco preferito tra i 25 selezionati nella classifica annuale. In alternativa, puoi segnalarci un altro album pubblicato nel 2026 che, secondo il tuo giudizio, avrebbe meritato di entrare nella selezione.
Dopo aver pubblicato la consueta classifica dei 25 migliori album del 2026, è arrivato il momento di conoscere anche le vostre preferenze. Attraverso il form che trobate in fondo all’articolo è possibile esprimere la propria preferenza oppure segnarci un disco che, secondo voi, avrebbe meritato di entrare in classifica.
Dal 2005, Musicletter.it seleziona ogni anno i dischi più interessanti pubblicati nel corso dei dodici mesi. Anche per il 2026 abbiamo rinnovato questo appuntamento, con una selezione di 25 album consultabile sul nostro sito e che puoi ascoltare anche qui.
Ora la parola passa ai lettori. Attraverso il form sottostante potete votare il vostro album preferito tra quelli presenti in classifica. Inoltre, avete la possibilità di segnalarci un altro disco uscito nel 2026 che, secondo voi, avrebbe meritato di entrare nella nostra selezione.
Un’occasione per condividere ascolti, scoperte e preferenze musicali, contribuendo al confronto sui dischi che hanno caratterizzato l’anno. (La redazione)
*Voto completamente anonimo con blocco IP se ripetuto.
Totale voti: 237
Scrivici per segnalarci un concerto, un disco, un errore o una proposta di miglioramento o collaborazione. Cercheremo di risponderti il prima possibile. Grazie.
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 23 Novembre 2026