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Rivalutazione pensioni 2027, la tabella con gli aumenti previsti Sky TG24 (leggi di più)
Aumento di pensione 2027: gli assegni crescono, ma non compensano l'inflazione www.altroconsumo.it (leggi di più)
Rivalutazione delle pensioni, arriva il decreto: da gennaio scatta l’aumento La Nuova Sardegna (leggi di più)
Pensioni, Aumenti del 3,2% dal 1° gennaio 2027 Pensioni Oggi (leggi di più)
Pensioni, ufficiali gli aumenti nel 2027 con la rivalutazione al 3,2%. I nuovi importi e chi guadagna di più Today (leggi di più)
Pensioni aumenti ufficiali 2027 | rivalutazione +3,2% Le tabelle con i nuovi importi Zazoom Social News (leggi di più)
Pensioni rivalutazione ufficiale 2027 +3,2% | i nuovi importi Le tabelle degli aumenti Zazoom Social News (leggi di più)
Pensioni, aumenti ufficiali 2027: rivalutazione +3,2%. Le tabelle con i nuovi importi Il Gazzettino (leggi di più)
Riforma pensioni 2027: ultime notizie e novità in Manovra PMI.it (leggi di più)
Pensioni 2027, aumenti subito a gennaio e conti da rifare dopo Investireoggi (leggi di più)
Pensioni 2027, aumenti da gennaio per tutti: quando arriverà il conguaglio e cosa cambia sugli assegni Dayitalianews (leggi di più)
Pensioni 2027, aumenti già da gennaio: come funzionerà il conguaglio sui cedolini Fanpage (leggi di più)
Taglio pensioni 2027 in Manovra: le nuove soglie e quanto si perde PMI.it (leggi di più)
Rivalutazione pensioni 2027: nuovo taglio e fasce INPS Fenalca (leggi di più)
Pensioni 2027, aumenti da gennaio per tutti: la conferma INPS su cedolino e conguagli Punto! - Il web magazine (leggi di più)
Pensioni 2027, buone notizie in vista? La stima degli aumenti sale al 3,2%: ecco i nuovi importi Affaritaliani (leggi di più)
Pensioni 2027, fino a 64 euro in più su un assegno da 2.000 euro: le nuove stime RDS 100% Grandi Successi (leggi di più)
Pensioni 2027, aumenti anche sopra i 2.500 euro: quanto si guadagna e cosa cambia con la manovra Panorama (leggi di più)
Pensioni 2027. L’INPS cambia rotta. Rivalutazione piena da gennaio. Lavorosì (leggi di più)
Pensioni, dal 2027 si cambia: ecco come si modificheranno gli importi. Il calcolo degli aumenti e i possibili scenari La Nazione (leggi di più)
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