Presidenti a Tempo Perso - Crepa, cuore - 2018 | full album stream



Crepa, cuore è uno spavento, qualcosa di terribile che ci fa coprire gli occhi con una mano, ma al tempo stesso talmente affascinante da farci sbirciare tra le dita. È la doppia faccia di una stessa medaglia, l’amore improvviso e di pura ebbrezza, in grado di trascinarci sulla sua giostra ad altissima velocità, ma che al proprio svanire lascia i postumi del giramento di testa.

È un imperativo, dato al proprio cuore, di cessare di battere. E sono infine i Presidenti a Tempo Perso che parlano col cuore in mano, proprio come la ragazza in copertina, estirpandolo dal proprio petto e offrendolo in dono a chi saprà ascoltare.

Un disco di chiaroscuri che basa proprio sui contrasti la propria cifra distintiva. Da una parte i testi, diretti e di tanto in tanto scarnificati nel tentativo di toccare con coraggio la sostanza, anzi il cuore, della realtà e dei sentimenti, attraverso un percorso talvolta introspettivo (”Tutto tace, proprio oggi che mi andava di ascoltare - Tutto tace), talvolta ironico (“Faccio così fatica ad alzarmi la mattina, che ogni volta è come se facessi ginnastica” - Sollevamento pesi), ma sempre lucido e immediato; dall’altra le musiche, spesso arricchite di arrangiamenti orchestrali, cambi d’atmosfera e sonorità, in un ricercato equilibrio tra modernità ed echi vintage.

Crepa, cuore è un disco che comunica, che scava nelle profondità del quotidiano, per restituire alle cose semplici, banali solo in apparenza, il proprio valore genuino, messo in ombra troppo spesso da soddisfazioni personali e paure di tutta una generazione.

Crepa, cuore dei romani Presidenti a Tempo Perso, pubblicato da Terre Sommerse/La Chimera dischi, è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)