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Finale di Champions League Psg-Arsenal a Budapest in diretta 1-1: gol subito di Havertz, pari Dembelé su rigore. Si va ai supplementari Corriere della SeraChampions League,…
Champions League, la finale tra Paris Saint-Germain e Arsenal si deciderà ai supplementari: al gol di Havertz risponde il rigore di Dembélé Open
Psg-Arsenal, caos rigori in finale Champions: protestano Luis Enrique e Arteta Adnkronos
Psg-Arsenal, perché è cambiato l'orario della finale di Champions League Il Messaggero
PSG-Arsenal 0-1: gol di Havertz, i Gunners avanti nella finale di Champions IlFaroOnline
Quanti campioni in finale di Champions: da Cafu a Roberto Carlos, tutti per Psg-Arsenal Corriere dello Sport
Champions, PSG-Arsenal 0-1 dopo 45’: Havertz fa sognare i Gunners RaiNews
Psg-Arsenal: gli scatti della finale di Champions Sportmediaset
Pronostici PSG - Arsenal: tre consigli per la supersfida che vale la Champions League Goal.com
Champions League, Psg-Arsenal: in corso la finale. Il risultato è 0-1. LIVE Sky TG24
Champions League, la finale: oggi Psg-Arsenal – Diretta S&H Magazine
LIVE - Psg-Arsenal 0-1: la sblocca subito Havertz Fantacalcio
Poche emozioni nel primo tempo fatta eccezione per il gol di Havertz RSI Radiotelevisione svizzera
UCL, il palo colpito da Kvaratskhelia in PSG-Arsenal (LA2 Sport Live 30.05.2026, 18h00) RSI Radiotelevisione svizzera
Dove vedere Arsenal-Psg, finale di Champions League in tv e streaming Corriere della Sera
PSG e Arsenal, due mondi a confronto: i cinque temi chiave della finale di Champions League Diretta
Champions, Arsenal con Calafiori in panchina: gioca Hincapié. Psg con l’undici titolare la Repubblica
PSG-Arsenal si può vedere in tv solo con l'abbonamento: nessuna diretta gratis e in chiaro per la finale di Champions Goal.com
La passione dei tifosi e lo show dei Killers: che spettacolo a Budapest Sky Sport
Perché Calafiori non gioca titolare la finale di Champions PSG-Arsenal: infortunio, scelta tecnica oppure è squalificato? Goal.com
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