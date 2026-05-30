domenica 31 maggio 2026

Concerti e festival in programma Les Nuits Botanique 2026 live giovedì 14 maggio 2026 – Botanique, Rue Royale, 236, 1210, Saint-Josse-ten-Noode, Belg

live giovedì 14 maggio 2026 – Botanique, Rue Royale, 236, 1210, Saint-Josse-ten-Noode, Belg Dal Mississippi al Po Festival 2026 live giovedì 21 maggio 2026 – Sala Dei Teatini, Via Scalabrini, 9, 29121, Piacenza, Italy

live giovedì 21 maggio 2026 – Sala Dei Teatini, Via Scalabrini, 9, 29121, Piacenza, Italy Les Nuits Botanique 2026 live giovedì 21 maggio 2026 – Botanique, Rue Royale, 236, 1210, Saint-Josse-ten-Noode, Belg

live giovedì 21 maggio 2026 – Botanique, Rue Royale, 236, 1210, Saint-Josse-ten-Noode, Belg Athens Jazz 2026 live lunedì 25 maggio 2026 – Technopolis, 100 Pireos St., Gazi, 11854, Athens, Greece

live lunedì 25 maggio 2026 – Technopolis, 100 Pireos St., Gazi, 11854, Athens, Greece Dub Smugglers at Manchester River Cruises (05 Jun 26) live venerdì 5 giugno 2026 – Manchester River Cruises, M6 8QA, Manchester, UK

live venerdì 5 giugno 2026 – Manchester River Cruises, M6 8QA, Manchester, UK Sigils UK, Ward XVI, VMBRA, and JOANovARC at Rebellion (06 Jun 2 live sabato 6 giugno 2026 – Rebellion, 2B Whitworth St, M1 5WZ, Manchester, UK

live sabato 6 giugno 2026 – Rebellion, 2B Whitworth St, M1 5WZ, Manchester, UK Joost at myticket Jahrhunderthalle (07 Jun 26) live domenica 7 giugno 2026 – myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929, Frankfurt

live domenica 7 giugno 2026 – myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929, Frankfurt Joost at TonHalle München (08 Jun 26) live lunedì 8 giugno 2026 – TonHalle München, Atelierstraße 24, 81671, Munich, Germany

live lunedì 8 giugno 2026 – TonHalle München, Atelierstraße 24, 81671, Munich, Germany kneecap at Sala La Riviera (09 Jun 26) live martedì 9 giugno 2026 – Sala La Riviera, Madrid, Spain

live martedì 9 giugno 2026 – Sala La Riviera, Madrid, Spain Joost at Gasometer (10 Jun 26) live mercoledì 10 giugno 2026 – Gasometer, Guglgasse 6, 1110, Vienna, Austria

live mercoledì 10 giugno 2026 – Gasometer, Guglgasse 6, 1110, Vienna, Austria Download Festival 2026 live mercoledì 10 giugno 2026 – Donington Park, Castle Donington, DE74 2RP, Derby, UK

live mercoledì 10 giugno 2026 – Donington Park, Castle Donington, DE74 2RP, Derby, UK Primavera Sound Porto 2026 live giovedì 11 giugno 2026 – Parque da Cidad do Porto, Porto, Portugal

live giovedì 11 giugno 2026 – Parque da Cidad do Porto, Porto, Portugal Legs On Wheels at Castle Hotel (11 Jun 26) with Mango Thomas live giovedì 11 giugno 2026 – Castle Hotel, 66 Oldham St, M4 1LE, Manchester, UK

live giovedì 11 giugno 2026 – Castle Hotel, 66 Oldham St, M4 1LE, Manchester, UK Gio Evan at Cavea, Auditorium Parco della Musica (12 Jun 26) live venerdì 12 giugno 2026 – Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin

live venerdì 12 giugno 2026 – Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin Valla and The Harbours at Gullivers (12 Jun 26) live venerdì 12 giugno 2026 – Gullivers, 109 Oldham Street, M4 1LW, Manchester, UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Concerti della settimana Athens Jazz 2026 live lunedì 25 maggio 2026 – Technopolis, 100 Pireos St., Gazi, 11854, Athens, Greece

Concerti di maggio 2026 Les Nuits Botanique 2026 live giovedì 14 maggio 2026 – Botanique, Rue Royale, 236, 1210, Saint-Josse-ten-Noode, Belg

live giovedì 14 maggio 2026 – Botanique, Rue Royale, 236, 1210, Saint-Josse-ten-Noode, Belg Dal Mississippi al Po Festival 2026 live giovedì 21 maggio 2026 – Sala Dei Teatini, Via Scalabrini, 9, 29121, Piacenza, Italy

live giovedì 21 maggio 2026 – Sala Dei Teatini, Via Scalabrini, 9, 29121, Piacenza, Italy Les Nuits Botanique 2026 live giovedì 21 maggio 2026 – Botanique, Rue Royale, 236, 1210, Saint-Josse-ten-Noode, Belg

live giovedì 21 maggio 2026 – Botanique, Rue Royale, 236, 1210, Saint-Josse-ten-Noode, Belg Athens Jazz 2026 live lunedì 25 maggio 2026 – Technopolis, 100 Pireos St., Gazi, 11854, Athens, Greece

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Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

domenica, 31 maggio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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