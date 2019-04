L’album di debutto del cantante, scrittore e attore newyorchese Larry Sloman | Notizie



Il cantante, attore e scrittore newyorchese Larry “Ratso” Sloman ha collaborato con alcune dei personaggi più importanti e dinamici della pop culture come Bob Dylan, Lou Reed, John Cale e Leonard Cohen. Ha inoltre scritto memoir per Howard Stern, Anthony Kiedis e Mike Tyson. Ora, a 70 anni, Ratso pubblica per l’etichetta Lucky Number Music Stubborn Heart, album di debutto prodotto dal suo caro amico Vin Cacchione (Soft Black, Caged Animals) nel suo studio a Bushwick, Brooklyn.

Ratso spiega a tal proposito: “Se mentre mi occupavo del Rolling Thunder Tour di Dylan per Rolling Stone Magazine, mi avessero detto che 45 anni dopo avrei pubblicato il mio primo album, avrei riso e avrei chiesto un tiro di qualsiasi cosa stessero fumando. A quanto pare mi farò quel tiro ora”.

Nel corso degli ultimi 45 anni, Larry Sloman, ha messo su una carriera impressionante come scrittore di libri, di testi per musica e ultimamente anche come scenografo. Oltre ad aver scritto, per Rolling Stone, articoli su Lou Reed, George Harrison e Leonard Cohen, Sloman è stato anche invitato personalmente da Bob Dylan a unirsi al suo Rolling Thunder Revue tour del 1975, come scrittore ufficiale del tour. Da lì poi è nato il primo libro di Ratso, On The Road With Bob Dylan. Fu durante questo tour che gli fu messo il soprannome Ratso, da Joan Baez, per il suo aspetto scapigliato. (La redazione)