5 album imperdibili del 2019 | Streaming



Tra le nuove uscite discografiche che abbiamo avuto modo di ascoltare più o meno attentamente in questi quasi sei mesi dell’anno, sono cinque gli album che ascolto dopo ascolto non hanno mai dato un cenno di debolezza.

Cinque dischi per noi imperdibili che vi proponiamo in streaming e in rigoroso ordine alfabetico.

VINICIO CAPOSSELA - BALLATE PER UOMINI E BESTIE (La Cùpa, 2019)

Undicesimo album per il cantautore italiano che torna con uno dei lavori più politici e sentimentali della sua carriera. Un disco da ascoltare e riascoltare per capire i tempi bui che stiamo attraversando, così come dice lo stesso Capossela: «Queste sono ballate per uomini e bestie, nate in tempo di rinnovate pestilenze».

clicca qui e ascolta il disco

FONTAINES D.C. – DOGREL (Partisan Records, 2019)

Un esordio strepitoso per la band irlandese che, con personalità , finalmente ci fa apprezzare in tutta la sua bellezza quel tanto vituperato e inflazionato (ma pur sempre amato) revival post-punk.

clicca qui e ascolta il disco

CATE LE BON – REWARD (Mexican Summer, 2019)

Quarto album per Cate Le Bon. Questa volta però la cantautrice gallese si è lasciata andare a se stessa, isolandosi dal resto del mondo, cercando l’ispirazione tra i suoi strumenti e i paesaggi che di volta in volta la circondavano. E il risultato è qualcosa di meravigliosamente intenso che unisce Nico e Patti Smith con il David Bowie di Blackstar.

clicca qui e ascolta il disco

HELADO NEGRO – THIS IS HOW YOU SMILE (RVNG, 2019)

Figlio di immigrati ecuadoriani, l’americano Roberto Carlos Lange, aka Helado Negro, ci consegna un meraviglioso cocktail a base di morbida elettronica sperimentale, ritmi latini, soul e folk. Questo è il suo sesto album e forse anche il suo lavoro discografico più intenso e completo.

clicca qui e ascolta il disco

SLEAFORD MODS - ETON ALIVE (Extreme Eating, 2019)

Gli Sleaford Mods sono senza dubbio una delle formazioni più provocatorie e politicamente impegnate della scena inglese e internazionale. E questo quinto album è la sintesi perfetta del loro carattere e del loro stile che mette insieme elettronica, hip hop e punk.