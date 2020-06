“Giugno” è il nuovo singolo dei Settembre

Settembre canta Giugno. Sembra uno scherzo ma non lo è, o forse sì?

Il duo salernitano dei Settembre sforna il suo quarto singolo anticipando di qualche mese l’uscita del loro album di esordio che si chiamerà Grattacieli di Basilico e uscirà – provate a indovinare – il prossimo settembre per l’etichetta romana Oltre le Mura Records.

Il gioco dei mesi diventa un gioco di colori e soprattutto di stati d’animo.

Settembre, come i due amano spesso dire nelle loro interviste, è il mese dei colori pastello, dei ricordi sbiaditi di quando erano bambini.

Giugno, invece, è il caldo colore di una spiaggia ancora vuota e la furia di un temporale improvviso, come un amore intenso con i suoi momenti di euforia e di disperazione.

Angela alla voce viene affiancata questa volta da Ivan con la sua voce blues baritonale e il fatto che i due siano coppia nella musica come nella vita dà ancora più senso al duetto.

L’arrangiamento è essenziale ed onirico. Una lieve chitarra bossanova (marchio di fabbrica del gruppo) è affiancata da una lontanissima e riverberata chitarra lapsteel (quella tipica della musica hawaiana ed altro attrezzo usato spesso nella musica dei Settembre) che contribuisce a creare un’atmosfera sospesa nel tempo.

Il testo è ricco di immagini, una scrittura che guarda al cantautorato ma lo fa con estrema leggerezza e con un linguaggio moderno che è tipico della generazione dei nuovi cantautori indie.

“Ombrelloni soli sulla spiaggia, contano le onde per passare il tempo”, i Settembre cantano Giugno e lo fanno con l’esperienza di chi conosce questo mestiere (gli anni passati a suonare canzoni italiane nei locali di Londra lo dimostrano) e capiamo che no, non scherzano affatto.

Ascolta Giugno dei Settembre in streaming via Spotify.