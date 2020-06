Il debutto dei britannici Jade Hairpins

Harmony Avenue è l’album di debutto dei Jade Hairpins, side-project dei due membri dei Fucked Up Jonah Falco e Mike Haliechuk.

Quello dei Jade Hairpins è un lavoro indie pop influenzato dalla new wave del periodo d’oro, realizzato con una produzione analogica e basi elettroniche.

I temi del disco parlano di comportamenti contraddittori e doppi sensi, ma anche di controllo, rivelazione, supporto e assurdità.

Jonah e Mike si dichiarano influenzati da New Order, Scritti Politti, Orange Juice, Ian Dury and the Blockheads, Television Personalities e Monks.

Pubblicato il 29 maggio da Merge Records, Harmony Avenue è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)